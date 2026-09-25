Muôn kiểu biến tấu chân váy ngắn khiến nàng thăng hạng phong cách

Từng gắn liền với tinh thần giải phóng hình thể của thập niên trước, chân váy ngắn (mini skirt) ngày nay không ngừng lột xác để khẳng định vị thế độc tôn trong tủ đồ phái đẹp. Từ phom chữ A tối giản, váy bí ngô Y2K tinh nghịch cho đến chân váy xếp tầng bồng bềnh phong cách coquette, item này mở ra vô số khoảng trống sáng tạo để nàng tự do phác họa cá tính.

Làn sóng Y2K cùng trào lưu balletcore đã đưa những thiết kế chân váy bí ngô và váy bèo nhún quay trở lại sàn diễn đường phố. Không còn đơn điệu, các nhà mốt đã khéo léo cài cắm các chi tiết dây rút, nơ ruy băng hay kỹ thuật xếp lớp layer để tạo nên sự độc đáo.

Chân váy phồng dáng bí ngô với các chi tiết như ruy băng, dây rút,...có thể được làm mới khi phối cùng những chiếc áo ôm dáng như croptop hoặc áo lệch vai tạo nên bản phối trên ôm - dưới xòe kinh điển ẢNH: @MANGATA.VN

Xu hướng layer độc đáo của chân váy ren trắng ngắn xếp tầng bèo nhún được mặc lồng bên ngoài quần thun ống loe trắng tạo bản phối ton sur ton ấn tượng ẢNH: @MANGATA.VN

ẢNH: @MANGATA.VN

Với các cô nàng vóc dáng nhỏ nhắn, váy ngắn trên gối từ 10 đến 15 cm là khoảng cách vàng để đôi chân trông dài nhất. Kết hợp cùng áo blouse hoặc áo bèo nhún gọn gàng để cơ thể luôn thanh thoát.

Lựa chọn số một để đồng hành cùng chân váy chữ A sẽ là những những chiếc áo blouse tay phồng. Họa tiết hoa nhí trên áo sẽ dễ dàng làm nổi bật chân váy trơn, tránh khiến trang phục đơn điệu ẢNH: @GOLA.DESIGN

Với chân váy kaki ôm nhẹ, phần thân dưới gọn gàng cho phép nàng thỏa sức diện các kiểu áo có tay bồng bo chun hoặc cổ vuông xếp nếp nhằm tạo điểm nhấn đầy đặn cho bờ vai và khuôn ngực ẢNH: @GOLA.DESIGN

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lãng mạn của những tiểu thư nước Pháp, phong cách Coquette đón chào sự lên ngôi của những set đồ ren trắng đồng bộ. Bản phối all-white bằng chất liệu ren voan mỏng nhẹ là lựa chọn hoàn hảo cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng hay các buổi trà chiều sang chảnh.

Chiếc mũ cói rộng vành cùng giày búp bê thắt nơ là những mảnh ghép không thể thiếu, hoàn thiện trọn vẹn nét đẹp trong trẻo ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT