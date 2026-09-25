Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố

Với các thiết kế thời trang hiện đại, sắc xanh dương trải dài qua nhiều sắc độ từ xanh navy, xanh lam đến xanh ngọc mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa trẻ trung, tạo nên phong cách nổi bật mà không hề phô trương ngày thu.
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Không quá rực rỡ như sắc đỏ hay sắc vàng, gam màu xanh navy lại chinh phục phái đẹp bởi tính chuẩn mực, kín đáo. Khi được đưa vào các thiết kế may đo chỉn chu kết hợp họa tiết sọc thanh mảnh, xanh navy giúp người mặc toát lên phong thái tri thức.
Tông xanh phấn nhẹ nhàng tựa làn mây trời luôn mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái cho cả người mặc lẫn người đối diện. Khi kết hợp cùng chất liệu dệt kim, lụa hay ren thêu, sắc xanh pastel tôn lên nét nữ tính, thuần khiết một cách trọn vẹn.
Vượt ra khỏi những khuôn mẫu yểu điệu quen thuộc, sắc xanh dương còn là linh hồn của phong cách đường phố Y2K tinh nghịch và cá tính.