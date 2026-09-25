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Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/09/2026 12:00 GMT+7

Với các thiết kế thời trang hiện đại, sắc xanh dương trải dài qua nhiều sắc độ từ xanh navy, xanh lam đến xanh ngọc mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa trẻ trung, tạo nên phong cách nổi bật mà không hề phô trương ngày thu.

Không quá rực rỡ như sắc đỏ hay sắc vàng, gam màu xanh navy lại chinh phục phái đẹp bởi tính chuẩn mực, kín đáo. Khi được đưa vào các thiết kế may đo chỉn chu kết hợp họa tiết sọc thanh mảnh, xanh navy giúp người mặc toát lên phong thái tri thức.

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 1.

Váy sơ mi sắc xanh navy sọc dọc cùng phần chiết eo giúp tôn trọn vóc dáng thanh mảnh, mang lại diện mạo thanh lịch cho ngày dạo phố

ẢNH: @GOLA.DESIGN

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 2.

Những thiết kế mang tông xanh navy đậm hoặc xanh đen có khả năng tạo độ tương phản rất tốt, giúp làn da ngăm hoặc da trung tính trông sáng khỏe, đều màu hơn

ẢNH: @GOLA.DESIGN

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 3.

Đầm cổ polo màu xanh navy trơn đơn giản nhưng cực kỳ tôn da. Phom váy chữ A xòe nhẹ nhàng che khéo khuyết điểm hông, phối cùng kẹp tóc ngọc trai trắng và túi xách da đen kẹp nách trang nhã

ẢNH: @GOLA.DESIGN

Tông xanh phấn nhẹ nhàng tựa làn mây trời luôn mang lại cảm giác dễ chịu, thư thái cho cả người mặc lẫn người đối diện. Khi kết hợp cùng chất liệu dệt kim, lụa hay ren thêu, sắc xanh pastel tôn lên nét nữ tính, thuần khiết một cách trọn vẹn. 

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 4.

Áo thun dệt kim tay ngắn màu xanh baby với điểm nhấn cổ áo ren hoa thêu trắng. Khi sơ vin cùng chân váy ngắn chữ A màu trắng ngà và sandals cao gót ánh lụa xanh đồng màu, thanh lịch chuẩn phong cách nữ sinh quý tộc

ẢNH: @VEOSBYKHANH

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 5.

Ánh bạc hoặc ngọc trai là "bạn đồng hành" lý tưởng nhất của sắc xanh. Một chuỗi vòng cổ hạt nhỏ hay khuyên tai bạc thanh mảnh sẽ giữ trọn nét trong trẻo khi đi cùng set trang phục lụa sắc xanh pastel

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 6.

Không chỉ dừng lại ở trang phục chính, sắc xanh dương còn là nét chấm phá đắt giá khi hiện diện trên các món phụ kiện đội đầu. Lấy cảm hứng từ thời trang thập niên trước, trào lưu quấn khăn bandana hay turban mang họa tiết sắc xanh trên mái tóc đang trở thành điểm nhấn sành điệu cho những cô nàng mê phong cách hoài cổ

ẢNH: @HOIVU.SIGNATURE

Vượt ra khỏi những khuôn mẫu yểu điệu quen thuộc, sắc xanh dương còn là linh hồn của phong cách đường phố Y2K tinh nghịch và cá tính. 

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa áo croptop họa tiết caro xanh nhạt và quần denim lửng bụi bặm mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới, khẳng định sự phóng khoáng của những cô nàng hiện đại

ẢNH: @FOURMOOD.VN

Xanh navy đến xanh pastel ngọt ngào, giúp nàng mặc đẹp mọi góc phố - Ảnh 8.

ẢNH: @FOURMOOD.VN

 

Xanh Navy váy sơ mi da trung tính chất liệu dệt kim màu xanh baby

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