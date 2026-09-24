Quần ống rộng, điểm nhấn thanh lịch và thoải mái của tủ đồ công sở hiện đại

Quần ống rộng mùa thu đông 2026 bước ra khỏi khuôn khổ của những gam màu quen thuộc để khoác áo mới với xanh chàm, nâu đỏ, nâu caramel, xám, beige... Cách phối quần ống rộng vẫn đề cao tinh thần thanh lịch, chỉn chu nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.
Quần ống rộng denim, kaki đứng phom và còn rất thoáng mát
Nếu yêu thích sự thoải mái mà vẫn lịch sự và chuyên nghiệp, quý cô không thể bỏ qua những thiết kế đứng dáng, chất vải có độ cứng cáp nhưng vẫn mềm mại và thoáng mát như denim, kaki, tweed... Quần ống rộng denim có phần cạp cao khi sơ vin và phối thêm thắt lưng sẽ tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng, che các khuyết điểm ở phần thân dưới.
Quần tây ống rộng thanh lịch và thoáng mát
Quần tây ống rộng không chỉ là item đặc sắc nhất tủ đồ công sở mà còn cực kỳ đa năng, phù hợp cho nhiều style. Quý cô có thể phối quần công sở ống rộng cùng sơ mi và thắt lưng, blazer, áp dụng vào các set đồng bộ công sở hoặc mix ngẫu hứng với bất kỳ chiếc áo nào mà nàng yêu thích.
Khi phối quần ống rộng luôn ưu tiên các mẫu giày có gót cao để hỗ trợ tôn dáng cho phần thân dưới cũng như tạo dáng đi uyển chuyển. Giày thể thao, giày bệt tuy thoải mái nhưng dễ mang đến cảm giác không chỉn chu nếu nàng đang phối đồ để đi làm, đi tiệc
ẢNH: GUMAC
Từ văn phòng đến các buổi hẹn cà phê, từ các buổi họp đến dạo chơi sau giờ làm việc - bản phối từ quần ống rộng lưng cao giúp nàng "cân" đẹp mọi yếu tố thời tiết, không gian, vóc dáng hay phong cách thời trang
ẢNH: SIXDO