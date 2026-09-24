Quần ống rộng, điểm nhấn thanh lịch và thoải mái của tủ đồ công sở hiện đại

Quần ống rộng mùa thu đông 2026 bước ra khỏi khuôn khổ của những gam màu quen thuộc để khoác áo mới với xanh chàm, nâu đỏ, nâu caramel, xám, beige... Cách phối quần ống rộng vẫn đề cao tinh thần thanh lịch, chỉn chu nhưng mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái.

Quần ống rộng denim gây ấn tượng đầu tiên bởi gam màu thời trang đặc sắc, dáng ống rộng vừa phải và độ dài chạm gót để lộ ngón chân khéo léo tăng hiệu ứng thị giác cho vóc dáng. Quần được phối cùng áo thun cổ tim tạo hình ảnh vừa trẻ trung, hiện đại vừa thoải mái và nhẹ nhàng ẢNH: SIXDO

Quần ống rộng denim, kaki đứng phom và còn rất thoáng mát

Nếu yêu thích sự thoải mái mà vẫn lịch sự và chuyên nghiệp, quý cô không thể bỏ qua những thiết kế đứng dáng, chất vải có độ cứng cáp nhưng vẫn mềm mại và thoáng mát như denim, kaki, tweed... Quần ống rộng denim có phần cạp cao khi sơ vin và phối thêm thắt lưng sẽ tạo tỉ lệ đẹp cho vóc dáng, che các khuyết điểm ở phần thân dưới.

Quần ống rộng, sơ mi đơn sắc phối layer với áo hai dây hoặc tank top trắng mỏng bên trong tạo phong thái sang trọng, thanh lịch cho phong cách công sở hiện đại. Không chỉ là ý tưởng cho style đi làm, đi học, bản phối này còn dễ dàng ứng dụng cho các buổi hẹn sau giờ làm, dạo phố, đi chơi cuối tuần... ẢNH: HAGOO

Khi thay thế quần denim bằng các chất vải mềm mại hơn sẽ giúp nàng cảm nhận rõ nét cảm phóng khoáng, tự do và thanh lịch. Gợi ý phối đồ cho style công sở hiện đại là quần âu li thẳng phối sơ mi kẻ sọc dọc mix cùng dây vải thắt eo và giày sandals. Trang sức tối giản, túi xách nhỏ nhắn được bổ sung để tạo hình ảnh hoàn thiện và cân đối ẢNH: HAGOO

Quần tây ống rộng xếp ly tạo điểm nhấn tự nhiên cho ống quần, thiết kế lưng cao dáng dài đẹp nhất khi mix cùng áo crop top. Cách kết hợp này làm nên bản phối có tỉ lệ vàng 1/3 trên vóc dáng ẢNH: CALIE

Quần tây ống rộng thanh lịch và thoáng mát

Quần tây ống rộng không chỉ là item đặc sắc nhất tủ đồ công sở mà còn cực kỳ đa năng, phù hợp cho nhiều style. Quý cô có thể phối quần công sở ống rộng cùng sơ mi và thắt lưng, blazer, áp dụng vào các set đồng bộ công sở hoặc mix ngẫu hứng với bất kỳ chiếc áo nào mà nàng yêu thích.

Khi phối quần ống rộng luôn ưu tiên các mẫu giày có gót cao để hỗ trợ tôn dáng cho phần thân dưới cũng như tạo dáng đi uyển chuyển. Giày thể thao, giày bệt tuy thoải mái nhưng dễ mang đến cảm giác không chỉn chu nếu nàng đang phối đồ để đi làm, đi tiệc ẢNH: GUMAC

Quần denim màu nâu đỏ phối ton sur ton cùng áo mongtoghi và sandals dây mảnh giúp nàng ghi dấu tươi trẻ và hiện đại, dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ bảng màu lạ mắt, chất liệu thân thiện mang đến sự thoáng mát, dễ chịu lúc giao mùa ẢNH: SIXDO

Từ văn phòng đến các buổi hẹn cà phê, từ các buổi họp đến dạo chơi sau giờ làm việc - bản phối từ quần ống rộng lưng cao giúp nàng "cân" đẹp mọi yếu tố thời tiết, không gian, vóc dáng hay phong cách thời trang ẢNH: SIXDO



