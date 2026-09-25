Những chiếc váy họa tiết hoa lá đẹp nhất mùa thu

Tủ đồ mùa này nhất định không thể thiếu vắng những chiếc váy hoa nữ tính và lãng mạn. Mỗi quý cô đều có cho riêng mình chiếc váy họa tiết đẹp nhất mùa đi cùng cách phối thú vị và khác biệt.

Họa tiết và tông màu pastel là nền tảng để cảm xúc được chạm đến. Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng quý phái được quý cô chuyển tải qua bản phối cùng váy họa tiết hoa nhí, sandals dây mảnh, túi xách nhỏ nhắn và một tinh thần tự tin, tự do ẢNH: ELISE

Gam màu pastel và họa tiết đơn giản giúp nàng dễ dàng hòa nhập vào môi trường công sở - nơi trang phục phải đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn không đánh mất đi nét riêng trong phong cách cá nhân ẢNH: NEM FASHION

Váy họa tiết gam màu pastel

Các thiết kế váy họa tiết hoa lá trên các gam màu pastel là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố thẩm mỹ. Các bản vẽ đồ họa đặc sắc, bảng màu thời trang mang đậm tính xu hướng và những phom dáng cổ điển "vạn người mê". Sắc hồng pastel, vàng nhạt, xanh baby blue... là những gợi ý để nàng trải nghiệm ngay trong những ngày đầu thu.

Những đóa hồng nở rộ trên nền vải voan màu hồng pastel đem lại hình ảnh vừa dịu dàng vừa nữ tính cho nàng. Trong tiết trời mát nhẹ mùa thu, váy hoa màu pastel có thể phối thêm cardigan, áo khoác blazer, giày bốt cổ thấp... để tăng thêm hiệu quả về thẩm mỹ và phong cách ẢNH: NEM FASHION

Váy lụa in họa tiết giúp nàng ghi điểm nhờ các nét vẽ mảnh, các chi tiết có chiều sâu nhờ hiệu ứng đổ bóng như tô màu chì. Trang phục khéo che khuyết điểm nhờ họa tiết giàu hiệu ứng thị giác, chi tiết nhún và xoắn ở vòng eo ẢNH: NEM FASHION

Váy lụa, cotton in họa tiết thiên nhiên

Nếu lụa mang đến vẻ ngoài sang trọng và quý phái thì linen, cotton thô lại đứng đầu bảng về khả năng ứng dụng, tính linh hoạt và sự thoáng mát. Váy lụa dáng dài được quý cô diện đi làm, dự tiệc, dự sự kiện... Đầm cotton họa tiết được ưa thích mặc đi chơi, hẹn hò.

Váy họa tiết phối nút gỗ, cổ chữ V và tay áo ngắn tôn trọn nét trẻ trung và hiện đại trong phong cách. Thiết kế lấy tông màu xanh dương đậm làm nền để họa tiết thiên nhiên tỏa sáng qua các gam màu rực rỡ như vàng tươi, đỏ, cam... ẢNH: ADORE DRESS

Đầm họa tiết xếp ly gây hiệu ứng thị giác từ những nét vẽ và vệt màu ngẫu hứng. Sự kết hợp của bộ ba màu sắc trắng, vàng và đen tạo nên dáng vẻ lạ mắt, tinh tế và giàu cảm hứng thời trang ẢNH: SIXDO

Đầm midi tay bồng điệu đà cho nàng yêu phong cách tiểu thư

Phong cách tiểu thư "bánh bèo" mùa này gọi tên những thiết kế in họa tiết hoa lá dáng dài với phần tay bồng độc đáo. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự kết hợp hài hòa của màu sắc, khi nhiều sắc độ được đan cài trên nền vải voan tơ, lụa satin, organza...

Khoe phong cách sang trọng, cổ điển với đầm dáng dài tay bồng, cổ leo và chi tiết thắt eo duyên dáng. Họa tiết hoa tulip nhiều màu nổi bật trên nền vải trắng kết hợp thêm các nếp gấp ly thủ công, trang sức tối giản và phụ kiện trắng giúp tổng thể sành điệu và cuốn hút ẢNH: SIXDO

Bảng màu đen và trắng hòa quyện trong sự kết hợp tự nhiên và tinh tế. Nền vải lụa trắng làm nổi bật họa tiết đồ họa mang sắc đen ẢNH: SIXDO