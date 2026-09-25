Những chiếc váy họa tiết hoa lá đẹp nhất mùa thu

Váy họa tiết màu pastel, váy lụa và voan tơ in họa tiết thiên nhiên, váy hoa nhí nằm trong số những thiết kế đẹp nhất mùa thu. Hãy chọn cho mình một item ưng ý để xuống phố đi học, đi làm hay dạo chơi ngày cuối tuần.
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Tủ đồ mùa này nhất định không thể thiếu vắng những chiếc váy hoa nữ tính và lãng mạn. Mỗi quý cô đều có cho riêng mình chiếc váy họa tiết đẹp nhất mùa đi cùng cách phối thú vị và khác biệt.
Váy họa tiết gam màu pastel
Các thiết kế váy họa tiết hoa lá trên các gam màu pastel là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố thẩm mỹ. Các bản vẽ đồ họa đặc sắc, bảng màu thời trang mang đậm tính xu hướng và những phom dáng cổ điển "vạn người mê". Sắc hồng pastel, vàng nhạt, xanh baby blue... là những gợi ý để nàng trải nghiệm ngay trong những ngày đầu thu.
Váy lụa, cotton in họa tiết thiên nhiên
Nếu lụa mang đến vẻ ngoài sang trọng và quý phái thì linen, cotton thô lại đứng đầu bảng về khả năng ứng dụng, tính linh hoạt và sự thoáng mát. Váy lụa dáng dài được quý cô diện đi làm, dự tiệc, dự sự kiện... Đầm cotton họa tiết được ưa thích mặc đi chơi, hẹn hò.
Đầm midi tay bồng điệu đà cho nàng yêu phong cách tiểu thư
Phong cách tiểu thư "bánh bèo" mùa này gọi tên những thiết kế in họa tiết hoa lá dáng dài với phần tay bồng độc đáo. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến sự kết hợp hài hòa của màu sắc, khi nhiều sắc độ được đan cài trên nền vải voan tơ, lụa satin, organza...