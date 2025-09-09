  • An Giang
Thời trang 24/7

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
09/09/2025 14:00 GMT+7

Áo tay phồng ngày càng chiếm được cảm tình của phái đẹp khi chúng có khả năng biến tấu đa dạng, đồng thời mang lại sự thoải mái khi mặc.

Thanh lịch thường ngày với áo tay phồng phối quần dài

Châu Bùi xuống phố với công thức đầy phá cách khi phối áo tay phồng màu vàng rực rỡ, lớp bèo nhún vừa giúp tôn lên vòng eo thon gọn, vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho phần thân trên. 

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 1.

Kết hợp cùng một chiếc quần ống rộng tối màu, chẳng hạn như màu đen hoặc xám đen. Chiếc quần này không chỉ tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị, mà còn giúp tổng thể trở nên hài hòa hơn

ẢNH: @CHAUBUI_

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 2.

Một chút phá cách trong cách phối đồ với áo tay phồng crop top họa tiết độc đáo cùng quần jeans ống rộng sẽ khiến nàng trở nên thu hút hơn trong mọi khoảnh khắc

ẢNH: @LIZ_NGUYTHUYLINH

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 3.

Chiếc áo tay phồng crop top trắng phối cùng quần jeans ống rộng nhuộm loang đã thành công tạo điểm nhấn cá tính đầy mới mẻ. Kết hợp cùng thắt lưng bản to, túi xách đen và giày mũi nhọn, nàng càng trở nên nổi bật hơn dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu

ẢNH: @T_HUYENNNN

Năng động trẻ trung cùng áo tay phồng phối quần shorts

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 4.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo tay phồng kẻ sọc nhẹ nhàng và quần shorts trắng giúp nàng hoàn thiện phong cách đời thường

ẢNH: @HYNHNGHII

Thiết kế quần shorts dáng ôm sát dễ dàng tôn lên vòng 3 cùng đôi chân thon dài. Tất cao cổ và giày bệt màu bạc sẽ mang lại cảm giác tươi mới cho set đồ của bạn.

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 5.

Ý tưởng phối áo tay phồng trắng bồng bềnh kết hợp quần shorts trắng phù hợp cho những ngày xuống phố cá tính

ẢNH: @YANGG.22

Chi tiết bèo nhún từ áo tay bèo tôn lên vẻ đẹp nữ tính, trong khi quần shorts dáng ngắn mang lại vẻ trẻ trung. Sự nổi bật từ phụ kiện thắt lưng giúp nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Duyên dáng nữ tính khi diện áo tay phồng phối chân váy

Áo tay phồng trắng dáng crop top với điểm nhấn tại phần vai và cánh tay, khiến người mặc tăng thêm vẻ cân đối. Thiết kế crop top giúp nàng dễ dàng khoe eo thon không cần cầu kỳ. 

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 6.

Phối cùng chân váy dáng xòe đồng điệu màu sắc mang đến tổng thể tinh khôi, thích hợp cho những ngày hẹn cà phê cùng bạn bè

ẢNH: KIDO STUDIO WEAR

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 7.

Áo tay phồng trắng đi cùng chân váy jean đen ngắn không chỉ tôn dáng mà còn mang lại cảm giác duyên dáng đầy cuốn hút. Điểm xuyết vào bộ đồ là phụ kiện nhỏ xinh giúp người mặc tôn lên nét nữ tính, khó rời mắt

ẢNH: @HYNHNGHII

Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng - Ảnh 8.

Để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, Quỳnh Trường đã khéo léo kết hợp trang phục với sự tinh tế và đầy sáng tạo

ẢNH: @_TTQUEEN

Chiếc áo tay phồng màu trắng tinh khôi, với phần tay áo được thiết kế bồng bềnh, phối cùng một chiếc chân váy xếp tầng bằng voan màu đen, tạo hiệu ứng thướt tha.

Áo tay phồng mang đến cho nàng sự lựa chọn vừa thời thượng vừa duyên dáng. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị giúp phong cách thường ngày trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

áo tay phồng Nữ tính Chân váy áo crop top thời trang

