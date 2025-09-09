Muôn kiểu biến tấu cho nàng thỏa sức phối đồ cùng áo tay phồng

Thanh lịch thường ngày với áo tay phồng phối quần dài
Châu Bùi xuống phố với công thức đầy phá cách khi phối áo tay phồng màu vàng rực rỡ, lớp bèo nhún vừa giúp tôn lên vòng eo thon gọn, vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho phần thân trên.
Năng động trẻ trung cùng áo tay phồng phối quần shorts
Thiết kế quần shorts dáng ôm sát dễ dàng tôn lên vòng 3 cùng đôi chân thon dài. Tất cao cổ và giày bệt màu bạc sẽ mang lại cảm giác tươi mới cho set đồ của bạn.
Chi tiết bèo nhún từ áo tay bèo tôn lên vẻ đẹp nữ tính, trong khi quần shorts dáng ngắn mang lại vẻ trẻ trung. Sự nổi bật từ phụ kiện thắt lưng giúp nàng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Duyên dáng nữ tính khi diện áo tay phồng phối chân váy
Áo tay phồng trắng dáng crop top với điểm nhấn tại phần vai và cánh tay, khiến người mặc tăng thêm vẻ cân đối. Thiết kế crop top giúp nàng dễ dàng khoe eo thon không cần cầu kỳ.
Chiếc áo tay phồng màu trắng tinh khôi, với phần tay áo được thiết kế bồng bềnh, phối cùng một chiếc chân váy xếp tầng bằng voan màu đen, tạo hiệu ứng thướt tha.
Áo tay phồng mang đến cho nàng sự lựa chọn vừa thời thượng vừa duyên dáng. Đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn thú vị giúp phong cách thường ngày trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.