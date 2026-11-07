Muôn kiểu phối áo khoác cho mùa thu đông 2026

Có nhiều cách phối áo khoác nhẹ nhàng, tinh tế và tôn dáng trong mùa thu đông 2026. Từ áo khoác dáng ngắn đến cardigan, từ jacket cổ tròn đến áo khoác da - đều có thể trở thành một phần phong cách mùa lạnh của mọi cô gái.
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Áo khoác luôn được nàng chọn lựa cho phù hợp với tiết trời thực tế. Áo khoác dáng ngắn như blazer hay jacket dành cho ngày mát mẻ tạo bản phối nhẹ nhàng và thanh thoát. Áo cardigan mang đến vẻ ngoài đậm chất nữ tính tiểu thư, áo khoác da sành điệu và cá tính.
Phối áo khoác dáng ngắn để nâng cấp phong cách thường ngày
Áo khoác ngắn hay áo khoác lửng được ưu ái chọn trong những ngày thu mát mẻ, phối cùng váy dài hoặc các bản phối công sở thường ngày. Đặc điểm dáng ngắn/cropped của thiết kế này giúp tạo ra tỷ lệ cân đối cho bản phối - do vậy dễ dàng được ứng dụng cho mọi cô gái và mọi vóc dáng.
Cách layer áo khoác và cổ áo siêu xinh, chuẩn phong cách công sở
Nếu yêu thích những mẫu áo công sở có phần cổ áo độc đáo - cổ lá sen, cổ viền bèo, cổ thắt nơ to bản, cổ nhọn cá tính... nàng hãy chọn áo khoác cổ tròn nhỏ. Để lộ phần cổ áo ra bên ngoài áo khoác vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa khoe khéo gu mặc thời thượng của nàng.