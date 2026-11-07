Muôn kiểu phối áo khoác cho mùa thu đông 2026

Áo khoác luôn được nàng chọn lựa cho phù hợp với tiết trời thực tế. Áo khoác dáng ngắn như blazer hay jacket dành cho ngày mát mẻ tạo bản phối nhẹ nhàng và thanh thoát. Áo cardigan mang đến vẻ ngoài đậm chất nữ tính tiểu thư, áo khoác da sành điệu và cá tính.

Bản phối mang hai tông màu trắng và nâu đất làm nổi bật tinh thần trẻ trung, năng động và hiện đại của quý cô. Áo blazer lửng phối áo hai dây/tank top và quần ống rộng tạo thành bộ ba hoàn hảo, tinh tế và cực kỳ dễ áp dụng ẢNH: KK FASHION

Phối áo khoác dáng ngắn để nâng cấp phong cách thường ngày

Áo khoác ngắn hay áo khoác lửng được ưu ái chọn trong những ngày thu mát mẻ, phối cùng váy dài hoặc các bản phối công sở thường ngày. Đặc điểm dáng ngắn/cropped của thiết kế này giúp tạo ra tỷ lệ cân đối cho bản phối - do vậy dễ dàng được ứng dụng cho mọi cô gái và mọi vóc dáng.

Thắt lưng da khóa mạ vàng và khăn lụa họa tiết tạo thêm điểm nhấn cho bản phối tông màu trung tính. Sắc nâu đất ấm áp nhưng vẫn nhẹ nhàng khi kết hợp cùng trắng và đen giúp nàng ghi dấu thanh lịch ẢNH: KK FASHION

Phần cổ áo sơ mi màu xanh nhạt hòa quyện trên nền chiếc jacket trắng dáng lửng. Bản phối hài hòa với sắc xanh đi từ đậm đến nhạt, phối cùng trắng và sắc nâu trên chiếc túi đeo vai giúp nàng thu hút ánh nhìn ẢNH: OYSTER

Cách layer áo khoác và cổ áo siêu xinh, chuẩn phong cách công sở

Nếu yêu thích những mẫu áo công sở có phần cổ áo độc đáo - cổ lá sen, cổ viền bèo, cổ thắt nơ to bản, cổ nhọn cá tính... nàng hãy chọn áo khoác cổ tròn nhỏ. Để lộ phần cổ áo ra bên ngoài áo khoác vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa khoe khéo gu mặc thời thượng của nàng.

Hãy chọn một chiếc áo khoác mang tông màu nổi bật để thu hút mọi ánh mắt ngắm nhìn. Áo khoác màu đỏ đô phối sơ mi và quần âu trắng tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn về phía nàng ẢNH: D.CHIC

Áo khoác tweed trong bản phối đồng bộ của áo và chân váy dài cùng điểm kết nối là một item họa tiết tối giản. Cách khoác hờ trên vai tạo cảm giác nhẹ nhõm, chỉn chu nhưng vẫn mang nét cá tính riêng cho bản phối mùa thu đông ẢNH: IVY MODA

Phối cardigan và chân váy hoa đậm vibe tiểu thư

Cadiran là chiếc áo khoác nhẹ không thể thiếu của mùa thu đông. Hãy phối thêm áo dệt kim mỏng và chân váy họa tiết hoa nhí, chân váy retro... để làm nên diện mạo "nàng thơ", hay hình ảnh quý cô tiểu thư mang đậm phong cách hoài niệm ẢNH: OYSTER

Áo họa tiết cổ điển luôn dễ dàng chiếm trọn ánh nhìn khi được phối cùng quần trắng, chân váy trắng hoặc bất kỳ bản phối nào mà nàng cảm thấy tự tin nhất. Điều thú vị của các thiết kế áo khoác mùa này là nàng có thể chọn cách mặc đơn giản hoặc phối nhiều lớp trang phục ẢNH: OYSTER

Áo khoác da và chân váy da tạo thành cặp đôi hoàn hảo đầy khí chất mùa lạnh. Bản phối này còn có thể thêm vào túi và giày bốt da tạo nên diện mạo sành điệu quý phái. Trang phục chỉn chu chính là tiếng nói của phong cách, mang lại sự tự tin để nàng bước vào những buổi họp quan trọng, thảm đỏ sự kiện hay lễ hội và các bữa tiệc cuối năm ẢNH: DEMIQ



