Thời trang nghề & nghiệp

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam

Kim Ngọc
Kim Ngọc
14/10/2025 16:30 GMT+7

Dù đã 41 tuổi nhưng 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera vẫn cực kỳ trẻ trung, xinh đẹp. Bất ngờ đến VN sáng 14.10, cô diện trang phục giản dị và thoải mái nhưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ thần thái tươi trẻ và nụ cười rạng rỡ.

Đông đảo người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào sáng 14.10 để chào đón 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' Marian Rivera đến VN trình diễn thời trang.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam - Ảnh 1.

Được mệnh danh là 'quốc bảo nhan sắc' của Philippines, Marian Rivera không chỉ chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp kiêu sa và thần thái rạng rỡ mà còn bởi bản lĩnh và sự chuyên nghiệp trong từng hoạt động mà cô tham gia

ẢNH: NVCC

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam - Ảnh 2.

Dù diện trang phục đơn giản, cô vẫn bộc lộ khí chất đẳng cấp trước "rừng" máy ảnh

ẢNH: NVCC

Người đẹp 41 tuổi gây ấn tượng mạnh bởi phong thái điềm đạm và sự thân thiện dễ mến. Cô nở nụ cười rạng rỡ và liên tục vẫy tay chào fan Việt. Dù vừa trải qua chặng bay dài và lịch trình bận rộn, cô vẫn rất tươi tắn và chỉn chu.

Marian Rivera thu hút ánh nhìn với bộ trang phục co giãn mang sắc trắng kết hợp áo khoác cùng màu, tóc búi gọn, mang giày cao gót đồng điệu tạo nên phong cách vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Sự lựa chọn này không chỉ tôn lên vẻ đẹp thanh thoát của cô mà còn thể hiện gu thời trang tinh tế, phù hợp với hoạt động di chuyển.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam - Ảnh 4.

Marian Rivera ký tặng và chụp ảnh giao lưu cùng người hâm mộ

ẢNH: NVCC

Người đẹp Philippines cho biết cô đến VN theo lời mời từ NTK Trà Linh, Giám đốc sáng tạo Hacchic Couture. Trong vài năm trở lại đây, cô có cơ hội mặc nhiều thiết kế thời trang Việt trong các sự kiện trọng đại của bản thân nên rất hào hứng với chuyến công tác tại VN lần này. Trong 3 ngày sắp tới, cô vừa trình diễn catwalk, vừa tranh thủ du lịch khám phá cảnh đẹp và ẩm thực VN.

Marian Rivera sinh năm 1984, là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Philippines. Cô được biết đến nhiều nhất qua các bộ phim truyền hình như Marimar, Dyesebel, Amaya và Encantadia... và là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất ở Philippines. Sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng và chuyện tình đẹp như cổ tích với tài tử Dingdong Dantes, cô được truyền thông và khán giả Việt ưu ái gọi là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines".

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam - Ảnh 3.

Người hâm mộ VN tập trung từ sớm để đón chào người đẹp Philippines

ẢNH: NVCC

