Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ?

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
15/08/2025 16:00 GMT+7

Thời trang thu 2025 rất đặc biệt với không khí đại lễ tràn ngập - cảm hứng A80 thể hiện trên các thiết kế khai thác từ biểu tượng quốc gia hòa nhịp cùng các sáng tạo trẻ.

Đại lễ 80 năm đang là tâm điểm của giới mộ điệu. Màu đỏ rực của nền cờ Tổ quốc cùng những khẩu hiệu: "Tự hào được là người Việt Nam" và "Tôi yêu Tổ quốc"… được các nhà thiết kế và thương hiệu Việt nhanh chóng bắt nhịp, sáng tạo thành các phiên bản trang phục vừa mang tính thời trang nghệ thuật, vừa tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc lại vừa thể hiện sáng tạo cá nhân.

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 1.

Các thiết kế trẻ trung gây ấn tượng trên những bộ ảnh thời trang, lan tỏa mạnh mẽ đến giới trẻ và các tín đồ tạo nên một thị trường sắc màu rực rỡ, đầy cảm hứng yêu nước

ẢNH: MONAT BLUE

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 2.
Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 3.

Người đẹp du lịch Minh Phương, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và loạt bạn trẻ cùng "bắt trend" với thời trang A80

ẢNH: NVCC

Signature style - dấu ấn của lòng tự hào dịp đại lễ

Không chỉ dừng lại ở yếu tố biểu tượng, các thiết kế A80 mùa thu 2025 ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ signature style - phong cách nhận diện đặc trưng của từng nhà thiết kế, thương hiệu và cả quan điểm thời trang cá nhân của người mặc. 

Các kiểu váy áo và ý tưởng phối đồ trong những phom dáng trẻ trung, khỏe khoắn được tính toán và phối kết, nhấn nhá kỹ lưỡng, tinh tế giúp tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng đồng thời giữ được sự linh hoạt đảm bảo thoải mái khi vận động - tham dự mọi hoạt động trong chuỗi chào mừng ngày đại lễ.

Màu biểu tượng, tên đất nước và nụ cười của những người trẻ, là lòng tự hào đáng khích lệ

ẢNH: MONAT BLUE

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 8.

Thiết kế đơn giản, phom dáng trang phục trẻ trung, phối kết hiện đại khiến những "bộ cánh A80" trở nên thời thượng, nức lòng giới mộ điệu

ẢNH: MONAT BLUE

Chất liệu được lựa chọn đa dạng, từ sợi thô đến sợi tinh, kết hợp kỹ thuật dệt từ kín đến thoáng, vừa đảm bảo khả năng thấm hút và vận hành linh hoạt, vừa tạo vẻ ngoài phóng khoáng, tự do; đồng thời, các điểm nhấn trang trọng cùng phụ kiện biểu tượng được thêm vào, nâng tầm phong cách và giá trị biểu cảm của các bộ cánh.

Được phối hợp khéo léo với phụ kiện như túi xách mini, giày mules hay mũ rộng vành - tăng sức biểu cảm, đồng thời tôn lên cá tính riêng, những thiết kế "mùa thời trang A80" đang không chỉ là trang phục mà còn là kênh thể hiện lòng tự hào dân tộc rất đáng khích lệ. 

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 9.

Thiết kế giản dị đậm cảm hứng biểu tượng phù hợp với cả gia đình

ẢNH: THE SHIA

Kể về lòng yêu nước bằng câu chuyện thời trang

Các thiết kế đơn giản, có những điểm nhấn giàu ý nghĩa - lấy cảm hứng từ cờ đỏ, sao vàng được xử lý tinh xảo, mang đến sự nổi bật nhưng vẫn hài hòa với tổng thể. Điều đó khiến cho mỗi bộ trang phục của mỗi tín đồ "bắt xu hướng" trở thành một công cụ kể về lòng yêu nước bằng câu chuyện và gu thời trang của chính mình.  

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 10.

Sự bắt nhịp của các bạn trẻ và những tín đồ thời trang yêu nước đã tạo nên một xu hướng thời trang mang tên "A80" đầy sáng tạo

ẢNH: THE SHIA

Những bạn trẻ thương hiệu thời trang The Shia chia sẻ: "Mỗi người có một hành trình riêng, nhưng tất cả đều chung một mái nhà - Việt Nam. Bộ sưu tập Việt Nam là Nhà được tạo ra dành cho những trái tim yêu nước, dù là đi một mình hay đi cùng nhau. Không chỉ thế, mỗi thiết kế đều đẹp khi mặc riêng, nhưng khi diện cùng nhóm lại càng thể hiện ý nghĩa kết nối và tự hào dân tộc".

Thiết kế sáng tạo và thú vị được các bạn trẻ chưng diện tạo ra nhiều thiện cảm, gây thu hút mạnh mẽ

ẢNH: THE SHIA

Nhóm các bạn trẻ thương hiệu Monat Blue lại bày tỏ: "Diện trên mình chiếc áo thun mang tiêu ngữ 'Độc lập' là cách lan tỏa tinh thần yêu nước một cách trực diện. Kết hợp với áo thun mang tiêu ngữ 'Việt Nam trong tim' là có thể truyền tải niềm tự hào dân tộc theo phong cách riêng. Những thiết kế này tuy đơn giản nhưng vẫn đầy ý nghĩa, thể hiện cá tính và giữ được vẻ trendy, hiện đại".

Không gian mạng và những shop thời trang khắp phố - trong những ngày chờ đón đại lễ đang rất rực rỡ và háo hức - tựa như nhịp đập trái tim của từng người dân Việt... Tất cả tạo nên một hào khí sống động và tràn đầy cảm hứng, đưa đến một sắc thái rất khác của mùa thu 2025.

Nam, nữ tín đồ thời trang diện gì ngày đại lễ? - Ảnh 15.

Phối kết tối giản nhưng rất "được lòng" giới mộ điệu

ẢNH: THE SHIA

 

Đại lễ thời trang A80 tín đồ thời trang thời trang A80

