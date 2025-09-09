‘Nâng cấp’ phong cách giao mùa cùng áo măng tô thanh lịch

Giữa muôn vàn kiểu áo khoác khác nhau thì áo măng tô nổi lên như một biểu tượng của sự thanh lịch và đẳng cấp. Điểm nổi bật nhất của áo măng tô phải kể đến khả năng kết hợp đa dạng dễ dàng giúp bạn biến hóa muôn vàn phong cách khác nhau mà không lo nhàm chán.
Áo măng tô kết hợp quần jeans thanh lịch
Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản thì sự kết hợp của áo măng tô và quần jeans là một sự lựa chọn hoàn hảo. Áo măng tô với thiết kế dáng dài chạm mắt cá chân cùng tông màu xám sang trọng giúp nữ diễn viên Ngọc Huyền nổi bật giữa đám đông.
Áo măng tô sắc trung tính như be, kem kết hợp màu xanh của quần jeans giúp nàng dễ dàng nổi bật giữa phong cảnh hữu tình. Thêm giày bệt để tăng nét thanh lịch, một chiếc túi xách đeo vai sẽ giúp trang phục thêm phần hoàn hảo.
Áo măng tô phối chân váy ngắn nữ tính
Nếu bạn là một cô nàng ưa thích sự cá tính và năng động thì nhất định không thể bỏ qua bộ đôi áo măng tô và chân váy ngắn. Thời gian giao mùa cho phép sự linh hoạt trong cách phối này, bởi bạn có thể tận dụng tiết trời chưa quá lạnh để khoe đôi chân thon dài.
Một chiếc túi xách bản to sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố hoặc tụ tập bạn bè. Bạn cũng có thể thay bằng chân váy bút chì, vừa thanh lịch vừa thời trang. Kết hợp cùng kính đen và thắt lưng da càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Áo măng tô phối quần shorts năng động
Vào những ngày lười biếng không biết mặc gì thì hãy thử ngay bộ đôi áo măng tô và quần shorts, vừa đơn giản nhưng chẳng kém phần cuốn hút.
Áo măng tô phối váy liền nữ tính
Dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp của áo măng tô và váy liền.
Sự kết hợp giữa áo măng tô thanh lịch và váy body quyến rũ tạo nên một tổng thể vô cùng sang trọng và thời thượng. Khi cả hai món đồ này đều mang những gam màu trung tính như be, xám... bạn sẽ có ngay một vẻ ngoài đầy cuốn hút.
Áo măng tô không chỉ là trang phục giữ ấm mà còn là món đồ thời trang đa dụng, đặc biệt phù hợp trong giai đoạn giao mùa đầy thất thường. Chỉ với vài cách kết hợp phụ kiện khác nhau đã đem đến cho bạn những mảng màu sắc vô cùng khác biệt. Chính sự đa dạng này đã khiến măng tô trở thành biểu tượng thời trang không thể thiếu, giúp bạn tự tin tỏa sáng dù ở bất cứ đâu.