‘Nâng cấp’ phong cách giao mùa cùng áo măng tô thanh lịch

Giữa muôn vàn kiểu áo khoác khác nhau thì áo măng tô nổi lên như một biểu tượng của sự thanh lịch và đẳng cấp. Điểm nổi bật nhất của áo măng tô phải kể đến khả năng kết hợp đa dạng dễ dàng giúp bạn biến hóa muôn vàn phong cách khác nhau mà không lo nhàm chán.



Áo măng tô kết hợp quần jeans thanh lịch

Dành cho những cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản thì sự kết hợp của áo măng tô và quần jeans là một sự lựa chọn hoàn hảo. Áo măng tô với thiết kế dáng dài chạm mắt cá chân cùng tông màu xám sang trọng giúp nữ diễn viên Ngọc Huyền nổi bật giữa đám đông.

Cô nàng khéo léo kết hợp cùng áo thun đơn giản và quần jeans, áo thun được sơ vin gọn gàng vừa chỉn chu lại giúp hack chiều cao đáng kể ẢNH: @NGOCHUYEN.NGN

Với những chuyến chơi xa ngoài ngoại ô, phối áo măng tô với quần jeans ống rộng là sự kết hợp lý tưởng nhất ẢNH: @HYNNORDER

Áo măng tô sắc trung tính như be, kem kết hợp màu xanh của quần jeans giúp nàng dễ dàng nổi bật giữa phong cảnh hữu tình. Thêm giày bệt để tăng nét thanh lịch, một chiếc túi xách đeo vai sẽ giúp trang phục thêm phần hoàn hảo.

Áo măng tô phối chân váy ngắn nữ tính

Nếu bạn là một cô nàng ưa thích sự cá tính và năng động thì nhất định không thể bỏ qua bộ đôi áo măng tô và chân váy ngắn. Thời gian giao mùa cho phép sự linh hoạt trong cách phối này, bởi bạn có thể tận dụng tiết trời chưa quá lạnh để khoe đôi chân thon dài.

Bảo Anh sử dụng áo măng tô dáng dài, phối bên trong là áo sơ mi trắng cùng chân váy ngắn xếp ly, vừa sành điệu lại giúp cô nàng “ăn gian” tuổi tác ẢNH: @BAOANH0309

Phối cùng đôi giày da màu nâu bóng sẽ giúp tổng thể trang phục trở nên năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút của áo măng tô ẢNH: @HYNNORDER

Một chiếc túi xách bản to sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi dạo phố hoặc tụ tập bạn bè. Bạn cũng có thể thay bằng chân váy bút chì, vừa thanh lịch vừa thời trang. Kết hợp cùng kính đen và thắt lưng da càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

Áo măng tô phối quần shorts năng động

Vào những ngày lười biếng không biết mặc gì thì hãy thử ngay bộ đôi áo măng tô và quần shorts, vừa đơn giản nhưng chẳng kém phần cuốn hút.

Nếu bạn là một cô nàng sành điệu chính hiệu thì công thức áo măng tô với áo ống và quần shorts đích thị là dành cho bạn, vừa tối giản lại trẻ trung ẢNH: @MELYFASHIONS

Vẫn là chiếc áo măng tô dáng dài với màu be cổ điển, kết hợp cùng áo ống ôm sát và quần shorts đen thanh lịch khiến bạn trở nên nổi bật giữa đám đông. Chỉ cần phối trang sức đơn giản, vừa có điểm nhấn lại không bị rối mắt ẢNH: @SETSHOP

Áo măng tô phối váy liền nữ tính

Dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng thì chắc chắn không thể bỏ qua sự kết hợp của áo măng tô và váy liền.

Áo măng tô phối cùng váy họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, trông như một nàng thơ vừa bước ra từ cuốn tiểu thuyết ẢNH: @BUTTERCUP.HANOI

Một chiếc váy ôm body cũng là một lựa chọn tuyệt vời để kết hợp cùng áo măng tô, đem đến hiệu ứng thị giác tôn nên đường cong mềm mại của cơ thể ẢNH: DOME

Sự kết hợp giữa áo măng tô thanh lịch và váy body quyến rũ tạo nên một tổng thể vô cùng sang trọng và thời thượng. Khi cả hai món đồ này đều mang những gam màu trung tính như be, xám... bạn sẽ có ngay một vẻ ngoài đầy cuốn hút.



Áo măng tô không chỉ là trang phục giữ ấm mà còn là món đồ thời trang đa dụng, đặc biệt phù hợp trong giai đoạn giao mùa đầy thất thường. Chỉ với vài cách kết hợp phụ kiện khác nhau đã đem đến cho bạn những mảng màu sắc vô cùng khác biệt. Chính sự đa dạng này đã khiến măng tô trở thành biểu tượng thời trang không thể thiếu, giúp bạn tự tin tỏa sáng dù ở bất cứ đâu.