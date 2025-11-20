Nâng cấp tủ đồ, khoác lên vẻ ngoài cá tính với áo khoác dáng ngắn

Nếu nàng là người yêu thích phong cách năng động, cá tính nhưng vẫn muốn giữ sự mềm mại thì áo khoác dáng ngắn bo chun chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ lỡ trong những ngày thời tiết giao mùa.

Áo khoác gió màu xanh pastel, điểm nhấn là bo chun nhẹ phần gấu, tay áo giúp tôn dáng gọn gàng, tạo hiệu ứng thị giác cân đối và trẻ trung cho tổng thể trang phục. Phối cùng mũ lưỡi trai và quần kaki túi hộp là đã hoàn thiện tổng thể trẻ trung, đậm phong cách đường phố ẢNH: TOKYOLIFE

Áo khoác bo chun màu hồng này mang nét dịu dàng, phối cùng quần shorts denim rách gấu màu trắng, nàng sẽ sở hữu diện mạo hiện đại, sẵn sàng dạo phố ngày cuối tuần ẢNH: TEMU

Khi nói đến sự tinh tế và thanh lịch, áo khoác cổ tròn luôn là biểu tượng thời trang được các quý cô yêu thích. Nét đẹp thanh tao của người mặc sẽ được tôn vinh khi diện lên mình chiếc áo khoác dáng ngắn cổ tròn.

Áo dạ tweed cổ tròn với điểm nhấn là hàng cúc tone sur tone càng làm tăng sự đồng điệu của trang phục. Bên trong phối cùng chiếc váy tông đen cùng đôi bốt da cổ cao là đã hoàn thiện tổng thể đầy trẻ trung ẢNH: CARDINA

Bản phối với áo khoác ngoài dáng ngắn với quần trắng dáng suông, giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay để tăng sự thời thượng cho trang phục. Với bộ trang phục này, bạn có thể tự tin tỏa sáng xuất hiện nơi đông người hay những buổi họp mặt quan trọng ẢNH: CARDINA

Với những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, bay bổng, áo khoác phối cùng chân váy chính là công thức “đinh” giúp nàng trở nên ngọt ngào nhưng vẫn thời thượng. Có thể lựa chọn họa tiết chấm bi làm điểm nhấn, chiếc áo khoác ngoài dáng ngắn giúp các nàng thêm tự tin ẢNH: @JMDRESSDESIGN

Áo khoác cổ sơ mi phối cùng chân váy xẻ tà tone sur tone để tôn sắc vóc. Nhấn nhá cùng đôi giày búp bê và túi xách cầm tay là nàng đã hoàn thiện tổng thể dễ thương ẢNH: @JMDRESSDESIGN

Sự kết hợp giữa áo khoác và quần jeans luôn là lựa chọn “chuẩn bài” cho những cô nàng hiện đại, yêu thích vẻ đẹp tự tin và trưởng thành.

Áo khoác ngoài cổ tròn, phối bên trong là chiếc áo ôm body, được sơ vin khéo léo với quần denim ống loe. Điểm xuyết cùng túi xách cầm tay và giày cao gót mũi nhọn là nàng đã sở hữu bản phối cực thời thượng ẢNH: @CALIE.STORES

Áo khoác dạ tweed với điểm nhấn là hai túi trước ngực, phối cùng quần denim xanh, được sơ vin gọn gàng sẽ là điểm nhấn cho tổng thể trang phục, điểm xuyết bằng túi xách da cầm tay và khuyên tai đính đá là nàng đã sở hữu diện mạo kiều diễm, sẵn sàng tỏa sáng giữa phố đông ẢNH: @LAMERFASHION

Diện áo khoác ngoài theo phong nào thì đều là lựa chọn nhỏ nhưng đủ để khiến nàng tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

