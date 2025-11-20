Nâng cấp tủ đồ, khoác lên vẻ ngoài cá tính với áo khoác dáng ngắn

Trong thế giới thời trang đang không ngừng thay đổi, mỗi chiếc áo khoác đang dần trở thành món đồ 'must have' trong tủ đồ của các tín đồ yêu cái đẹp.
Nếu nàng là người yêu thích phong cách năng động, cá tính nhưng vẫn muốn giữ sự mềm mại thì áo khoác dáng ngắn bo chun chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ lỡ trong những ngày thời tiết giao mùa.
Khi nói đến sự tinh tế và thanh lịch, áo khoác cổ tròn luôn là biểu tượng thời trang được các quý cô yêu thích. Nét đẹp thanh tao của người mặc sẽ được tôn vinh khi diện lên mình chiếc áo khoác dáng ngắn cổ tròn.
Sự kết hợp giữa áo khoác và quần jeans luôn là lựa chọn “chuẩn bài” cho những cô nàng hiện đại, yêu thích vẻ đẹp tự tin và trưởng thành.
Diện áo khoác ngoài theo phong nào thì đều là lựa chọn nhỏ nhưng đủ để khiến nàng tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc thường ngày.