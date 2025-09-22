'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu

Thử thách khiêu vũ 'Dance of the Muse' tiếp tục khai thác lợi thế của 'Nàng Mơ' Trà My. Tuy nhiên người giành được tấm vé vàng ở tập 7 show truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2025 là Lại Mai Hoa.
Chia sẻ bài viết
"Nàng Mơ" Trà My từng giành chiến thắng ở thử thách chụp ảnh dưới nước và nhận được vé vàng trong show thực tế về người mẫu vì sở hữu kỹ thuật múa dẻo dai. Bước sang thử thách Dance of the Muse, cô tiếp tục thể hiện tốt và ghi điểm tuyệt đối trước ban giám khảo.
Show truyền hình thực tế về người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM 2025) tiếp tục đưa ra những thử thách "có một không hai" ở tập 7. Theo đó dàn thí sinh phải thể hiện sự tinh tế và uyển chuyển khi chụp hình đôi cùng bạn diễn nam trong thử thách Dance of the Muse. Đây được xem là một concept vừa lãng mạn vừa đầy thách thức khi các thí sinh không chỉ phải thể hiện tinh thần khiêu vũ trong từng khung hình mà còn phải tạo nên sự kết nối bùng nổ cảm xúc với bạn diễn là những quý ông lịch lãm.