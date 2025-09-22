  • An Giang
Thời trang nghề & nghiệp

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/09/2025 15:00 GMT+7

Thử thách khiêu vũ 'Dance of the Muse' tiếp tục khai thác lợi thế của 'Nàng Mơ' Trà My. Tuy nhiên người giành được tấm vé vàng ở tập 7 show truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2025 là Lại Mai Hoa.

"Nàng Mơ" Trà My từng giành chiến thắng ở thử thách chụp ảnh dưới nước và nhận được vé vàng trong show thực tế về người mẫu vì sở hữu kỹ thuật múa dẻo dai. Bước sang thử thách Dance of the Muse, cô tiếp tục thể hiện tốt và ghi điểm tuyệt đối trước ban giám khảo.

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 1.

"Nàng Mơ" Trà My gây ấn tượng mạnh khi tận dụng lợi thế cơ thể dẻo dai để thử sức với những dáng pose mạo hiểm. Có lúc cô thậm chí yêu cầu bạn diễn nhấc bổng mình chỉ bằng một tay để tạo ra khoảnh khắc độc đáo

ẢNH: BTC

Show truyền hình thực tế về người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM 2025) tiếp tục đưa ra những thử thách "có một không hai" ở tập 7. Theo đó dàn thí sinh phải thể hiện sự tinh tế và uyển chuyển khi chụp hình đôi cùng bạn diễn nam trong thử thách Dance of the Muse. Đây được xem là một concept vừa lãng mạn vừa đầy thách thức khi các thí sinh không chỉ phải thể hiện tinh thần khiêu vũ trong từng khung hình mà còn phải tạo nên sự kết nối bùng nổ cảm xúc với bạn diễn là những quý ông lịch lãm.

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 2.

Vũ Mỹ Ngân có những khung hình ấn tượng với bạn diễn trong thử thách khiêu vũ

ẢNH: BTC

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 3.

Mi Lan phải ra về ở tập 7 VNTM 2025 vì phong độ không ổn định. Dù nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ Host Thanh Hằng trong thử thách nhưng cô vẫn mất bình tĩnh, phần thi không đạt kỳ vọng

ẢNH: BTC

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 4.

Tuyết Mai có màn bứt phá ngoạn mục. Với sự kết hợp ăn ý cùng bạn diễn, cô nhanh chóng tạo nên những khung hình lôi cuốn, chứng minh bản lĩnh của một người mẫu thế hệ mới

ẢNH: BTC

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 5.

Giang Phùng thể hiện sự căng thẳng rõ nét ở phần thi đầu tiên. Vốn quen với hình ảnh cá tính nên cô gặp khó khăn khi phải hóa thành quý cô quyến rũ tạo dáng cùng bạn diễn. Tuy nhiên cô nhanh chóng lấy lại nhịp điệu và thể hiện tốt thần thái mềm mại và quyến rũ sau khi được ban giám khảo chỉ dẫn tận tình

ẢNH: BTC

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 6.

Bảo Ngọc ngượng ngùng vì lần đầu chụp ảnh cùng bạn diễn nam. Tuy nhiên màn trình diễn "đưa nhau đi trốn" của cô đem đến nguồn năng lượng mới mẻ, tạo dáng sáng tạo giúp cô lấy lại phong độ

ẢNH: BTC

'Nàng Mơ' Trà My liên tục trúng tủ, gây chú ý tại show thực tế người mẫu- Ảnh 7.

Lại Mai Hoa được đánh giá là thí sinh tỏa sáng nhất thử thách. Dù lần đầu tiếp cận với bộ môn khiêu vũ, cô vẫn mang đến những tạo dáng ấn tượng hòa quyện cùng thần thái. Cô giành được First Call Out (FCO), khẳng định vị thế nổi bật trong top 7 khi thăng hoa và ngày càng tỏa sáng tại chương trình

ẢNH: BTC

