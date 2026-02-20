Nâng tầm phong cách đi làm đầu năm từ những trang phục thanh lịch

Đầu năm không chỉ là lúc bắt đầu những kế hoạch mới, mà còn là thời điểm lý tưởng để “làm mới” hình ảnh bản thân theo cách tinh tế nhất. Không cần chạy theo xu hướng quá rực rỡ hay sắm sửa cả tủ đồ mới, chỉ cần khéo léo nâng cấp những món đồ công sở quen thuộc bằng cách phối thanh lịch hơn là đủ để diện mạo trở nên cuốn hút.

Chân váy dài luôn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, đặc biệt trong những ngày đầu xuân khi người mặc cần sự chỉn chu. Chân váy đen dáng dài khi kết hợp cùng áo len tăm cổ đức chỉn chu. Sắc nâu tây ấm áp của áo len hòa quyện với gam đen cổ điển của chân váy, mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần trang nhã. Chất liệu len mịn giúp giữ ấm tốt cho những ngày đầu năm se lạnh.

Set trang phục tối giản với những gam màu cơ bản đem lại sự ấm áp cho những ngày đi làm đầu xuân ẢNH: SIXDO

Mang hơi thở của mùa xuân với trang phục sắc đỏ rực rỡ, chân váy midi chữ A chất liệu da đỏ burgundy. Váy với thiết kế ôm gọn vòng eo rồi xòe nhẹ xuống dưới tạo độ rủ tự nhiên, kết hợp cùng áo len lông đỏ ánh rượu, cùng tông đỏ nhưng với các sắc độ khác nhau tạo nên chiều sâu thu hút cho bộ trang phục đi làm ngày đầu năm ẢNH: SIXDO

Những set đồ đồng bộ luôn mang đến cảm giác chỉn chu, đặc biệt phù hợp với không khí đầu năm. Tông màu xanh rêu kết hợp với áo blazer dáng lửng với ve cổ bản to. Bên trong lựa chọn chiếc áo lụa cổ đổ sắc đen tăng thêm vẻ nữ tính, hoàn thiện bộ trang phục với quần tây ống suông cạp cao với đường kẻ sọc tăm chạy dọc hai bên giúp đôi chân trông dài hơn ẢNH: SIXDO

Những set trang phục dạ tweed luôn đem lại sự sang trọng, mang hơi hướng cổ điển. Áo peplum tay ngắn ôm eo với thiết kế cổ tròn kín đáo, hàng cúc kim loại ánh vàng và chi tiết túi nắp trước ngực tăng thêm cảm giác chuyên nghiệp. Khi phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách gam nude trang nhã, phù hợp cho cả ngày làm việc lẫn những buổi gặp mặt đầu xuân dịu dàng ẢNH: SIXDO

Set dạ tweed màu hồng cam lại mang đến một sắc thái ngọt ngào, áo khoác dáng lửng cổ chữ V không khuy khoác ngoài áo thun trắng đính nơ tạo điểm nhấn nữ tính. Chân váy ngắn đồng bộ giúp tôn dáng tối đa, điểm nhấn nằm ở chiếc khăn lụa được buộc nơ trên cổ thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: LEIKA

Áo sơ mi luôn là biểu tượng của phong cách công sở thanh lịch, áo sơ mi voan tơ in hoa hồng nổi bật trên nền vải đen. Thiết kế cổ đức truyền thống kết hợp tay dài bo chun nữ tính. Khi sơ vin cùng chân váy bút chì đỏ đô đính hoa 3D thủ công trở nên nổi bật, sự kết hợp giữa họa tiết hoa và sắc đỏ ấm áp gợi lên không khí xuân rõ nét ẢNH: ELISE

Áo sơ mi lụa vàng be lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sắc vàng ấm áp tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Nổi bật với hàng cúc kim loại ánh vàng và tay bồng bo chun, chất lụa óng ả theo từng chuyển động, khi kết hợp cùng chân váy dài lụa thướt tha càng tôn lên vẻ trang nhã ẢNH: ELISE

Áo sơ mi voan tơ trắng mềm mại với chi tiết cổ bèo nhún và dây nơ nữ tính, thiết kế tay ngắn, dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh. Khi phối cùng chân váy xòe hồng pastel đính hàng cúc vàng tinh tế, vẫn phù hợp với môi trường công sở ngày xuân ẢNH: LEIKA

Thời trang công sở chưa bao giờ bị giới hạn trong những khuôn mẫu cứng nhắc như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần biết kết hợp, phong cách đi làm đầu năm trở nên thu hút hơn.