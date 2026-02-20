Nâng tầm phong cách đi làm đầu năm từ những trang phục thanh lịch

Thay vì vội vã sắm sửa hàng loạt thiết kế mới, nhiều quý cô hiện đại chọn cách 'đánh thức' tủ đồ quen thuộc bằng những bản phối thanh lịch phù hợp với không khí mùa xuân.
Đầu năm không chỉ là lúc bắt đầu những kế hoạch mới, mà còn là thời điểm lý tưởng để “làm mới” hình ảnh bản thân theo cách tinh tế nhất. Không cần chạy theo xu hướng quá rực rỡ hay sắm sửa cả tủ đồ mới, chỉ cần khéo léo nâng cấp những món đồ công sở quen thuộc bằng cách phối thanh lịch hơn là đủ để diện mạo trở nên cuốn hút.
Chân váy dài luôn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, đặc biệt trong những ngày đầu xuân khi người mặc cần sự chỉn chu. Chân váy đen dáng dài khi kết hợp cùng áo len tăm cổ đức chỉn chu. Sắc nâu tây ấm áp của áo len hòa quyện với gam đen cổ điển của chân váy, mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng không kém phần trang nhã. Chất liệu len mịn giúp giữ ấm tốt cho những ngày đầu năm se lạnh.
Thời trang công sở chưa bao giờ bị giới hạn trong những khuôn mẫu cứng nhắc như nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ cần biết kết hợp, phong cách đi làm đầu năm trở nên thu hút hơn.