Thời trang 24/7

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
20/02/2026 11:00 GMT+7

Trang phục vải lụa là lựa chọn nâng tầm khí chất ngày xuân bằng chính độ rủ tự nhiên và bề mặt ánh nhẹ đặc trưng.

Vải lụa từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự sang trọng. Được dệt từ những sợi tơ mảnh, tạo nên hiệu ứng óng ả đầy cuốn hút. 

Trang phục vải lụa giúp phái đẹp một năm mới với diện mạo chỉn chu

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 1.

Không gì phù hợp hơn sắc đỏ trong ngày làm việc đầu năm, gam màu biểu trưng cho may mắn. Chiếc váy lụa với chất liệu lụa satin bóng nhẹ, thiết kế sát nách với phom dáng dài thanh tao. Phần eo được chiết đai tinh tế ôm gọn vòng 2, tạo đường cong mềm mại mà không gò bó. Thiết kế cổ áo cách điệu như một dải khăn choàng rủ nhẹ qua vai tạo nét sang trọng cho những ngày đầu xuân

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 2.

Đầm lụa đỏ với phần chiết đai tinh tế, cổ rủ tự nhiên cùng chân váy xòe nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc nâu và khuyên tai tròn bản lớn là nàng đã sở hữu diện mạo đầy lôi cuốn cho môi trường công sở

ẢNH: @CHARMILLES.FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 3.

Áo sơ mi lụa là chân ái cho những cô nàng công sở trong ngày xuân. Áo sơ mi sắc hồng được chiết đai tạo phom dáng peplum thanh lịch, thiết kế tay bồng cùng hàng cúc tone sur tone. Chất liệu lụa thoáng mát kết hợp cùng chân váy xếp ly khiến nàng thoải mái vận động mà không sợ mất đi phom dáng của trang phục

ẢNH: LAMER FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 4.

Áo sơ mi lụa với thiết kế cổ tròn, điểm nhấn tay bo chun tinh tế, trên phần cổ là hoa hồng bản nhỏ đính kết nổi bật trên nền vải mịn. Sơ vin cùng chân váy midi đen, sự tương phản màu sắc giữa màu hồng tươi sáng và chân váy đen tạo sự thu hút thị giác mà vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp cho những ngày đầu năm

ẢNH: MM OUTFIT

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 5.

Chân váy lụa gam màu nóng là gợi ý đáng cân nhắc cho những cô gái yêu thích sự nổi bật nhưng vẫn muốn giữ nét trang nhã nơi làm việc. Sắc đỏ hoặc hồng ánh rượu vang trên nền lụa satin giúp trang phục trở nên sống động. Áo hai dây đen với chi tiết hoa hồng bản lớn trước ngực và phần tà áo xòe nhẹ, phối cùng chân váy lụa sắc đỏ nổi bật, mang hơi hướng sang trọng nhưng vẫn có thể ứng dụng trong môi trường công sở

ẢNH: K&K FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 6.

Rạng rỡ trong set trang phục sắc đỏ rượu vang. Dáng đầm dài đuôi cá với thiết kế trên ôm dưới xòe để tôn lên sắc vóc, phối cùng áo sát nách tone sur tone và đồng chất liệu lụa bóng với điểm nhấn là phần đai được chiết tinh tế, mang lại nét hài hòa cho những buổi gặp gỡ đối tác đầu năm

ẢNH: @HERADG.FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 7.

Đầm sát nách với cổ lệch nhẹ sang một bên là lựa chọn cho những cô nàng tìm sự độc đáo. Phần eo váy được chiết đai bằng những nếp xếp ly tinh xảo, cố định bằng ghim cài áo ánh kim, chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần một đôi giày cao gót nhung đỏ là đã toát lên vẻ tươi tắn cho ngày đi làm đầu năm

ẢNH: K&K FASHION

Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm- Ảnh 8.

Chiếc đầm cổ tròn với phần tay áo sát nách, được đính kết ở eo là bông hoa hồng lớn đính nổi cùng những đường xếp ly. Phom dáng đầm dài cùng chất liệu lụa mềm mại khiến các cô gái thoải mái di chuyển cả ngày dài làm việc

ẢNH: @THOITRANGEMSPO

 

vải lụa trang phục lụa đầm lụa Công sở ngày đầu năm

