Sang trọng với trang phục vải lụa trong ngày đầu năm đi làm

Đầm sát nách với cổ lệch nhẹ sang một bên là lựa chọn cho những cô nàng tìm sự độc đáo. Phần eo váy được chiết đai bằng những nếp xếp ly tinh xảo, cố định bằng ghim cài áo ánh kim, chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên sự khác biệt. Chỉ cần một đôi giày cao gót nhung đỏ là đã toát lên vẻ tươi tắn cho ngày đi làm đầu năm