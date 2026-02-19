  • An Giang
Thời trang 24/7

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/02/2026 14:00 GMT+7

Chiếc áo bà ba, trang phục gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Nam bộ đang bất ngờ trở lại mạnh mẽ trong mùa tết năm nay.

Không còn chỉ xuất hiện trong ký ức miền quê hay trên sân khấu cải lương, áo bà ba đang được thế hệ trẻ đón nhận trong mùa tết này như một biểu tượng thời trang mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn đủ tinh tế để ứng dụng trong đời sống hiện đại. 

 Áo bà ba bước vào thời trang đương đại 

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 1.

Áo bà ba được xem như một trong những trang phục mang tinh thần dân tộc rõ nét của người Việt, đặc biệt ở vùng Nam bộ

ẢNH: @TUBYCATU

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 2.

Thiết kế giản dị với cổ tròn, hàng nút giữa thân trước và phom dáng ôm vừa phải giúp chiếc áo tôn lên vẻ đẹp nền nã, chân phương của người mặc

ẢNH: @BTATRUONG

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 3.

Trong đời sống truyền thống, áo bà ba gắn với hình ảnh lao động, sinh hoạt thường ngày, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại trở thành giá trị thẩm mỹ riêng biệt khi bước vào thời trang đương đại

ẢNH: @BTATRUONG

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 4.

Điều làm nên sức sống mới của áo bà ba trong mùa tết không chỉ nằm ở yếu tố hoài niệm mà còn ở cách các nhà thiết kế làm mới chất liệu

ẢNH: FB MEL ESSENTIALS

Sự “lên ngôi” trở lại của áo bà ba cũng phản ánh xu hướng chung của thời trang Việt: tìm về bản sắc. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa và tính bền vững, những trang phục mang tinh thần dân tộc nhưng được làm mới khéo léo đang chiếm nhiều thiện cảm. Áo bà ba vì thế không còn bị đóng khung trong hình ảnh xưa cũ mà trở thành lựa chọn thú vị cho những ai muốn làm mới tủ đồ ngày xuân theo cách riêng.

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 5.

Nếu trước đây áo bà ba thường may bằng vải cotton hoặc lụa đơn giản, thì nay các phiên bản hiện đại ưu tiên linen (line) mát nhẹ, lụa cao cấp hoặc các chất liệu pha thân thiện với môi trường

ẢNH: FB MEL ESSENTIALS

Linen mang lại cảm giác thoáng khí, phù hợp thời tiết xuân ấm áp ở miền Nam, trong khi lụa giúp tổng thể trở nên mềm mại và sang trọng hơn, dễ dàng xuất hiện trong những dịp sum họp đầu năm.

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 6.

Phom ôm vừa phải giúp tôn dáng nhưng vẫn giữ sự thoải mái đặc trưng. Khi phối cùng quần lụa chiếc áo dễ dàng chuyển mình từ trang phục hoài niệm thành món đồ thời trang linh hoạt cho ngày tết

ẢNH: FB BONG BÀBA

Tết này, chị em 'phải lòng' chiếc áo bà ba- Ảnh 7.

Bên cạnh chất liệu, kỹ thuật may và trang trí cũng được nâng tầm

ẢNH: FB BONG BÀBA

Nhiều thiết kế áo bà ba hiện nay sử dụng thêu tay họa tiết dân tộc, hoa lá truyền thống hoặc các mô típ lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa. Đường thêu thủ công tạo chiều sâu cho bề mặt vải, đồng thời giúp mỗi chiếc áo mang dấu ấn riêng thay vì cảm giác đại trà. Một số phiên bản còn kết hợp kỹ thuật nhuộm thủ công hoặc xử lý bề mặt vải để tăng tính thủ công - yếu tố đang được người tiêu dùng trẻ đặc biệt quan tâm. 

