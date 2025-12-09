  • An Giang
Thời trang 24/7

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
09/12/2025 20:00 GMT+7

Những ngày lạnh trở nên ấm áp và thời thượng hơn khi áo khoác lông mềm mịn lên ngôi. Chất liệu êm ái cùng phom dáng sang trọng giúp người mặc vừa được giữ ấm vừa tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Đón những ngày đông với áo khoác lông, nàng dễ dàng giữ ấm mà vẫn toát lên vẻ sang trọng và thời thượng. Chất liệu lông mềm mịn ôm nhẹ cơ thể mang đến cảm giác êm ái, còn thiết kế tinh tế giúp tổng thể trang phục thêm cuốn hút. Không chỉ chống lạnh hiệu quả, áo khoác lông còn trở thành điểm nhấn phong cách, phù hợp từ dạo phố đến những buổi hẹn hò. Đây chính là món đồ giúp nàng nâng tầm phong cách trong mùa lạnh.

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 1.

Giữa những ngày lạnh, nàng chỉ cần một điểm nhấn tinh tế là chiếc áo khoác lông dáng lửng để nâng tầm phong cách

ẢNH: @THUYTIEN.HUYNHPHAM

Thiết kế phom lửng gọn gàng giúp tôn tỷ lệ cơ thể, còn phần cổ to bản và chất liệu lông xù tạo hiệu ứng bồng bềnh ấm áp nhưng vẫn rất thời thượng. Khi phối cùng cardigan đỏ, sơ mi trắng và quần sáng màu, chiếc áo khoác lông lập tức trở thành tâm điểm của set đồ nhờ khả năng cân bằng màu sắc và tạo chiều sâu cho từng lớp trang phục.

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 2.
Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 3.

Chiếc áo khoác lông dáng lửng trở thành điểm nhấn đắt giá giúp set đồ chấm bi của nàng thêm phần nổi bật và thời thượng. Phom oversized cùng bề mặt lông xù mềm mịn, đối lập đầy thú vị với chất liệu trơn mịn của bộ trang phục bên trong

ẢNH: @MINHHANG2206

Khi khoác ngoài set đồ họa tiết chấm bi tông nâu, áo khoác lông không chỉ cân bằng màu sắc sáng - tối mà còn nâng tổng thể lên phong cách sporty chic sang trọng. Sự kết hợp giữa layering nhiều lớp và chiếc áo độc đáo này giúp nàng vừa giữ ấm, vừa thể hiện gu phối đồ tinh tế trong những ngày se lạnh.

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 4.
Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 5.

Nàng thu hút ánh nhìn với cách phối layering đầy sáng tạo giữa áo dài truyền thống và chiếc áo khoác lông trắng sang trọng. Áo khoác dáng lửng với phần lông xù dày, mềm và bồng nhẹ trở thành tâm điểm của tổng thể, mang lại cảm giác xa xỉ, ấm áp và cực kỳ nổi bật khi xuất hiện

ẢNH: @THUYKIEU.2802

Thiết kế crop giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, đồng thời làm nền hoàn hảo để tôn lên vẻ ngọt ngào của bộ áo dài hồng phấn đính cườm. Sắc trắng tinh khôi của áo khoác khi hòa quyện cùng gam hồng pastel tạo nên vẻ đối lập hài hòa giữa hiện đại và nữ tính. Nhờ sự xuất hiện của chiếc áo khoác lông, bản phối không chỉ trở nên thời thượng mà còn giữ được nét duyên dáng, phù hợp cho những buổi tiệc hay sự kiện mùa lạnh.

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 6.

Nàng tạo dấu ấn ngay khi chọn áo khoác lông màu lông chồn nhạt làm điểm nhấn cho set đồ. Bề mặt lông xù mềm cùng hiệu ứng bồng nhẹ giúp nổi bật với chất liệu sang trọng và phom dáng cropped trẻ trung, tay bồng cân đối khi phối cùng chân váy dài

ẢNH: @JUNVU95

Kết hợp với bra ren trắng và váy maxi dệt kim màu kem, chiếc áo khoác lông trở thành lớp hoàn thiện tăng chiều sâu, hài hòa sự mềm mại của ren và dệt kim với nét xa xỉ vốn có. Tổng thể mang tinh thần giao thoa giữa Y2K hiện đại và bohemian phóng khoáng, thể hiện qua phụ kiện như mũ len và vòng cổ kim loại. Đây cũng là xu hướng được ưa chuộng bởi khả năng tạo khác biệt mà vẫn giữ nét nữ tính, giúp nàng nổi bật trong những ngày lạnh.

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 7.
Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 8.

Chỉ với chiếc áo khoác lông họa tiết da báo đã khiến nàng trở nên nổi bật nhờ gam be nâu nhạt xen những đốm nâu đen đặc trưng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và đầy cá tính. Chất liệu lông mềm mang đến độ phồng nhẹ, giữ ấm tự nhiên mà vẫn tạo cảm giác sang trọng, trong khi phom dáng lửng kết hợp tay phồng giúp diện mạo gọn gàng và nữ tính hơn

ẢNH: @_IMYOUR_JOY

Khi được phối cùng áo cổ lọ đen và quần jeans skinny, chiếc áo khoác càng trở thành tâm điểm bởi sự tương phản giữa họa tiết nổi bật và lớp trang phục tối giản bên trong. Phụ kiện túi xách màu đen góp phần hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại. Tổng thể set đồ mang nét cá tính, tôn lên sức hút của áo khoác lông họa tiết da báo với vẻ ấm áp, thời thượng và đầy tự tin. 

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 9.

Nàng tạo dấu ấn cá tính khi lựa chọn áo khoác lông xám đậm làm điểm nhấn cho phong cách. Chất liệu lông xù bồng mềm cùng gam xám trung tính giúp chiếc áo vừa giữ ấm tốt vừa toát lên vẻ sang trọng, trong khi phom lửng hơi oversized và hai cúc lớn màu trắng ngà mang đến sự cân đối và tinh tế

ẢNH: @KIMDUYEN.NGUYENHUYNH

Khi phối với áo quây xanh pastel và quần jogger đồng tông, áo khoác lông trở thành lớp hoàn thiện nổi bật, tạo sự đối lập thú vị giữa chất liệu xa xỉ và nét năng động thể thao. Tổng thể mang tinh thần sporty chic hiện đại, giúp nàng thoải mái mà vẫn sành điệu. 

Nâng tầm phong cách ngày lạnh với áo khoác lông mềm mịn- Ảnh 10.

ẢNH: @KIMDUYEN.NGUYENHUYNH

Áo khoác lông không chỉ mang lại hơi ấm giữa tiết trời se lạnh mà còn giúp nàng thể hiện trọn vẹn vẻ cuốn hút riêng. Chỉ cần lựa chọn đúng kiểu dáng và phối hợp khéo léo, nàng đã có thể tự tin bước xuống phố với phong thái sang trọng, thanh lịch trong những ngày đông.

