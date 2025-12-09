Nâng tầm sắc vóc, toát lên khí chất quý phái với chân váy gấm

Chân váy gấm không chỉ đơn thuần là một món đồ thời trang mà còn là tuyên ngôn phong cách của phái đẹp.

Chân váy gấm phối áo blazer dáng ngắn

Trong những gam màu được yêu thích, sắc be nhã nhặn luôn đứng đầu vì mang lại vẻ tinh tế và sang trọng tuyệt đối ẢNH: @CLAYMOREFASHION

Khi phối chân váy gấm màu be với áo blazer dáng ngắn cùng tông, tổng thể trang phục trở nên hài hòa và thanh lịch, phù hợp để xuất hiện trong các buổi dạ hội. Hoàn thiện với túi da cầm tay nhỏ gọn cùng giày cao gót mũi nhọn là diện mạo đã trọn vẹn yêu kiều, tôn lên thần thái quý phái.

Phiên bản chân váy gấm trắng tinh khôi phối cùng áo blazer cách điệu mang đến một sự lựa chọn đầy cuốn hút ẢNH: @MYWAYFASHION.VN

Những đường vân gấm may nổi giúp bộ trang phục tăng thêm chiều sâu và sự sang trọng. Khi kết hợp cùng giày cao gót và túi cầm tay đính đá, bạn trở nên nổi bật trong mọi khung hình, từ những buổi dạo phố mùa lễ hội đến những buổi tối dùng bữa tại nhà hàng sang trọng.

Chân váy gấm dáng ngắn

Lựa chọn đầu tiên là chiếc chân váy gấm đen huyền bí, được đính đá xen kẽ tạo thành họa tiết độc đáo ẢNH: PANTIO

Khi phối cùng áo thun ôm body với chi tiết ren xuyên thấu, tổng thể trở nên gợi cảm nhưng vẫn chỉn chu. Đây là sự kết hợp hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ bạn bè hoặc tiệc nhẹ cuối tuần. Thêm giày cao gót mũi nhọn và trang sức ngọc trai sẽ giúp tăng thêm sự tinh tế, tạo điểm nhấn thanh lịch cho phong cách.

Không dừng lại ở vẻ đẹp trẻ trung, chân váy gấm dáng ngắn tông hồng chữ A sẽ giúp các cô gái trở nên kiêu sa hơn ẢNH: @SIXDOVN

Chiếc váy được may cách điệu với túi trước tinh tế, khi phối hợp cùng blazer dáng ngắn đồng chất liệu và hàng cúc ngọc trai sang trọng sẽ mang đến diện mạo chuẩn tiểu thư thanh lịch. Hoàn thiện bản phối bằng túi dáng hộp cầm tay và phụ kiện ngọc trai, nàng chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn ở bất kỳ không gian nào.

Chân váy gấm tông hồng pastel

Thiết kế dáng chữ A giúp khoe đôi chân thon gọn, đồng thời tạo dáng vẻ dịu dàng ẢNH: MELYA

Phối cùng áo peplum cổ tròn tone sur tone giúp bản phối trở nên hài hòa, dễ dàng ghi điểm trong mắt người đối diện. Bộ trang phục mang đến vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn hiện đại, rất phù hợp cho những ngày làm việc quan trọng hoặc gặp gỡ đối tác.

Vẫn là sắc hồng ngọt ngào, các cô gái có thể lựa chọn chiếc chân váy gấm dáng dài chiết đai tinh tế ẢNH: MELYA

Các bạn xuất hiện trong bản phối sang trọng khi kết hợp chân váy gấm tông hồng cùng áo sát nách được điểm xuyết bằng họa tiết bông hoa đính nổi. Kết hợp cùng khuyên tai ánh kim dáng dài là nàng sẽ tự tin thể hiện chất riêng nơi công sở hay các buổi hẹn hò ngọt ngào.

Chân váy gấm dáng dài

Một trong những lựa chọn nổi bật là chiếc chân váy gấm vàng họa tiết hoa hồng dập nổi ẢNH: @MYWAYFASHION.VN

Màu vàng ánh nhẹ mang đến cảm giác rực rỡ mà vẫn thanh nhã. Với kiểu chân váy có độ phồng vừa phải, nàng nên phối cùng áo blazer dáng ngắn đồng chất liệu nhằm tạo sự cân bằng cho phom dáng và làm nổi bật vòng eo thon. Khi kết hợp với khuyên tai ngọc trai bản lớn, tổng thể trở nên sang trọng và đầy khí chất, phù hợp cho những sự kiện lớn hay buổi chụp hình lễ hội.

Nếu thích phong cách tinh khôi hơn, chân váy gấm tông trắng ngà sẽ là lựa chọn lý tưởng ẢNH: PANTIO

Khi kết hợp với áo trễ vai tay dài, điểm nhấn là bông hoa hồng đính trước ngực, bộ trang phục mang lại sự mềm mại đầy nữ tính. Chỉ cần thêm khuyên tai ánh kim nhẹ nhàng, nàng đã có thể tự tin xuất hiện với diện mạo yêu kiều, nổi bật giữa đám đông.