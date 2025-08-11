Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo

Đầm chiết eo vốn là “ngôn ngữ” để tôn vinh vẻ đẹp hình thể một cách kín đáo và duyên dáng. Mỗi mùa, các nhà mốt lại mang đến những biến tấu mới, phom dáng được tính toán chuẩn xác để phần eo thon gọn hơn. Chính nét kiêu sa nhưng không phô trương này khiến chiếc đầm chiết eo luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim các tín đồ thời trang.
Đầm cúp ngực chiết eo quyến rũ
Vẻ quyến rũ của nàng được tôn vinh trọn vẹn qua đầm cúp ngực chiết eo. Sam khéo léo lựa chọn chiếc đầm cúp ngực với sắc trắng tinh khôi để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Nữ diễn viên duyên dáng lựa chọn dáng đầm xòe điểm xuyết những chiếc nơ nhỏ góp phần tôn hình tượng ngọt ngào.
Đầm chiết eo pastel ngọt ngào
Sự ngọt ngào pha chút tinh khôi của nàng sẽ được hiện lên qua đầm chiết eo pastel. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm sắc trắng nền nã để mang tinh thần trẻ trung. Điểm nhấn là phần đai eo cách điệu khiến vòng 2 trở nên cực thu hút.
Đầm chiết eo dài tay thanh lịch
Nét thanh lịch hòa cùng vẻ cuốn hút được hé lộ qua đầm chiết eo dài tay. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm với tông đen trắng làm chủ đạo khiến thần thái trở nên vô cùng cuốn hút.
Người đẹp lựa chọn chiếc đầm tông be với điểm nhấn là chiếc đai eo gọn gàng kết hợp cùng phom váy ngắn khiến đôi chân dài của hoa hậu càng được tỏa sáng.
Đầm chiết eo dáng sơ mi
Cô nàng kiều diễm luôn yêu thích những chiếc đầm chiết eo dáng sơ mi sang trọng. Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm sơ mi ren với điểm nhấn là thắt eo khiến vóc dáng cô nàng được tôn vinh triệt để.
Đầm chiết eo khẽ tôn lên nét kiêu sa ẩn sâu trong từng đường nét. Nàng xuất hiện như một dấu chấm than đầy cuốn hút, để lại dư âm thanh lịch khó phai.