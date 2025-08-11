  • An Giang
Thời trang 24/7

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
11/08/2025 10:00 GMT+7

Một chút kiêu sa hòa cùng nét cuốn hút tinh tế, đầm chiết eo giúp nàng khai mở vẻ đẹp rạng rỡ trong từng khoảnh khắc.

Đầm chiết eo vốn là “ngôn ngữ” để tôn vinh vẻ đẹp hình thể một cách kín đáo và duyên dáng. Mỗi mùa, các nhà mốt lại mang đến những biến tấu mới, phom dáng được tính toán chuẩn xác để phần eo thon gọn hơn. Chính nét kiêu sa nhưng không phô trương này khiến chiếc đầm chiết eo luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim các tín đồ thời trang.

Đầm cúp ngực chiết eo quyến rũ

Vẻ quyến rũ của nàng được tôn vinh trọn vẹn qua đầm cúp ngực chiết eo. Sam khéo léo lựa chọn chiếc đầm cúp ngực với sắc trắng tinh khôi để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh. Nữ diễn viên duyên dáng lựa chọn dáng đầm xòe điểm xuyết những chiếc nơ nhỏ góp phần tôn hình tượng ngọt ngào.

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 1.

Với đôi giày cao gót tone sur tone với bản phối, cô nàng đã hoàn thiện diện mạo cực ngọt ngào

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 2.

Trong một bản phối khác Sam lựa chọn chiếc đầm cúp ngực ôm body tông đỏ để tôn lên vẻ đẹp quyến rũ. Chiếc đầm đỏ dài với phần chiết eo tinh tế khiến cô nàng sở hữu vẻ bề ngoài thời thượng

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Đầm chiết eo pastel ngọt ngào

Sự ngọt ngào pha chút tinh khôi của nàng sẽ được hiện lên qua đầm chiết eo pastel. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm sắc trắng nền nã để mang tinh thần trẻ trung. Điểm nhấn là phần đai eo cách điệu khiến vòng 2 trở nên cực thu hút.

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 3.

Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ cần một đôi giày cao gót và chiếc túi da cầm tay là nàng đã hoàn thiện tổng thể thanh lịch nhưng không kém phần sang trọng

ẢNH: IVYMODA

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 4.

Nối tiếp nét đẹp thanh lịch đó, nàng có thể lựa chọn chiếc đầm dài tông hồng pastel cực mềm mại với điểm nhấn là phần thắt đai eo bản lớn giúp tổng thể trẻ trung và thơ mộng hơn

ẢNH: IVYMODA

Đầm chiết eo dài tay thanh lịch

Nét thanh lịch hòa cùng vẻ cuốn hút được hé lộ qua đầm chiết eo dài tay. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lựa chọn chiếc đầm với tông đen trắng làm chủ đạo khiến thần thái trở nên vô cùng cuốn hút.

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 5.

Điểm nhấn của bản phối là hàng cúc trắng trải dọc và dây lưng da bản nhỏ tinh tế

ẢNH: @DOMYLINH1310

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 6.

Mang nét đẹp quyến rũ, Thanh Thủy lại lựa chọn chiếc đầm chiết eo trễ vai cực tinh tế

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Người đẹp lựa chọn chiếc đầm tông be với điểm nhấn là chiếc đai eo gọn gàng kết hợp cùng phom váy ngắn khiến đôi chân dài của hoa hậu càng được tỏa sáng.

Đầm chiết eo dáng sơ mi

Cô nàng kiều diễm luôn yêu thích những chiếc đầm chiết eo dáng sơ mi sang trọng. Hoa hậu Thanh Thủy lựa chọn chiếc đầm sơ mi ren với điểm nhấn là thắt eo khiến vóc dáng cô nàng được tôn vinh triệt để.

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 7.

Thanh Thủy phối cùng đôi bốt da tone sur tone để hoàn thiện tổng thể năng động dạo phố cuối tuần

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Nét kiêu sa ẩn mình trong đầm chiết eo- Ảnh 8.

Khác với nét đẹp trẻ trung, Thanh Hằng lựa chọn chiếc đầm mang tinh thần thời thượng hơn cả. Phom dáng sơ mi phối cùng bản đai chiết khéo léo và tà áo xếp ly tinh tế khiến nàng mẫu tỏa sáng mọi khung hình

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Đầm chiết eo khẽ tôn lên nét kiêu sa ẩn sâu trong từng đường nét. Nàng xuất hiện như một dấu chấm than đầy cuốn hút, để lại dư âm thanh lịch khó phai.

đầm chiết eo áo chiết eo đầm cúp ngực Đầm sơ mi Quyến rũ

