  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân

Hải Duy
Hải Duy
29/08/2025 11:18 GMT+7

Với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của áo dài ngũ thân và đưa trang phục truyền thống này gần hơn với đời sống hiện đại, nghệ nhân Năm Tuyền đã cho ra mắt hai bộ sưu tập (BST) mới mang tên 'Những cánh hoa' và 'Hương sắc thời gian' dành cho cả nam và nữ.

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân - Ảnh 1.

Hai bộ sưu tập mới của nghệ nhân Năm Tuyền có sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

ẢNH: NVCC

Hành trình đầy trăn trở và tình yêu với áo dài ngũ thân 

Từ năm 2019, sau khi khẳng định tên tuổi với thương hiệu áo cưới, nghệ nhân Năm Tuyền tập trung phát triển mảng áo dài ngũ thân. Bằng kinh nghiệm gần 40 năm, ông luôn trăn trở làm thế nào để mang hơi thở hiện đại vào chiếc áo dài truyền thống.

Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ rằng việc cách tân áo dài cần dựa trên yếu tố cốt lõi và tinh hoa của chiếc áo: “Nếu sáng tạo quá mức và không còn đường nét gì của áo dài lại nhân danh áo dài e là chưa phù hợp”. Vì thế, ông đã giữ nguyên dáng vẻ giản dị nhưng tinh tế của áo dài ngũ thân mà cha ông đã sử dụng trăm năm trước, đồng thời không ngừng tìm tòi, sáng tạo thêm những họa tiết phù hợp để áo dài có thể được mặc thường xuyên hơn, chứ không chỉ vào những dịp lễ tết.

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân - Ảnh 2.

Áo dài ngũ thân không chỉ dành riêng cho phái nữ mà còn là trang phục truyền thống dành cho nam giới. Với năm tà áo tượng trưng cho ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), áo dài ngũ thân là biểu tượng của sự trang trọng, lịch lãm và chuẩn mực

ẢNH: NVCC

Hai BST vừa ra mắt mang hai mạch cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần. BST Những cánh hoa lấy cảm hứng từ hội họa và gam màu trừu tượng phương Tây, nghệ nhân Năm Tuyền đưa vào áo ngũ thân những họa tiết hoa thêu nổi đầy lãng mạn, biểu trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng vươn đến những điều mới mẻ. 

Hương sắc thời gian là khúc nhạc của hình khối và chiều sâu tạo hình, với phom dáng thanh thoát, sang trọng của nghệ thuật cổ điển phương Tây. Từng cánh tay áo được may cách điệu như những đóa hoa, đan cài những chi tiết thêu tinh xảo, trong khi cổ áo truyền thống được thay bằng những chiếc nơ dài duyên dáng. Cả hai bộ sưu tập đều thể hiện sự vận động không ngừng của áo dài ngũ thân, biến trang phục này thành di sản sống động trong dòng chảy văn hóa ngày nay.

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân - Ảnh 3.

Áo dài Năm Tuyền (màu xanh, bên trái) trong triển lãm Việt phục “Con đường kỷ lục Guinness” - Anh trai vượt ngàn chông gai do Bách hoa bộ hành tổ chức

ẢNH: NVCC

Giá trị văn hóa là chìa khóa để áo dài trở lại 

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc áo dài ngũ thân hồi sinh và trở lại mạnh mẽ trong đời sống đương đại không phải do thế hệ lớn tuổi, mà chính là nhờ vào nỗ lực của các bạn trẻ. Họ đã âm thầm tìm tòi, nghiên cứu và phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của trang phục truyền thống này. Sự đón nhận nhiệt tình của giới trẻ không chỉ giúp áo dài ngũ thân thoát khỏi sự lãng quên mà còn mở ra một hướng đi mới cho áo dài.

Theo ông Năm Tuyền, những năm gần đây, với sự phát triển của internet, giới trẻ đã khai thác các hình ảnh, tư liệu từ các bảo tàng, đặc biệt là các bảo tàng ở Pháp, để tìm hiểu về áo dài ngũ thân. Họ nhận thấy rằng những chiếc áo ngũ thân, đặc biệt là các phiên bản từ thời nhà Nguyễn, mang một vẻ đẹp tinh tế và độc đáo. Chính nhờ những khám phá này, các bạn trẻ đã tự thành lập các hội nhóm, tự may, tự mặc và thậm chí là tự xây dựng thương hiệu để đưa áo ngũ thân đến gần hơn với công chúng. Họ không chỉ là những người tiên phong mà còn là những người vận động, thuyết phục cha mẹ và thế hệ đi trước cùng mặc, cùng yêu mến trang phục này.

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân - Ảnh 4.

Giới trẻ đang dần đưa áo dài ngũ thân trở lại với đời sống, biến nó không chỉ là một di sản văn hóa mà còn là một biểu tượng thời trang mang đậm tinh thần dân tộc

ẢNH: NVCC

Để áo ngũ thân thực sự trở lại mạnh mẽ trong đời sống, điều cốt lõi không phải là chạy theo xu hướng, mà phải giúp mọi người hiểu được giá trị lịch sử và văn hóa mà nó đang mang trong mình. Chỉ khi mỗi người Việt đều hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống đó, áo ngũ thân mới có thể hồi sinh một cách bền vững. Nếu không, nó sẽ chỉ là một ngã rẽ thoáng qua giữa một thế giới thời trang đầy biến động như hiện nay.

Nghệ nhân Năm Tuyền tên thật là Phạm Văn Tuyền, sinh năm 1969 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông tự học may từ nhỏ và lập nghiệp tại TP.HCM từ những năm 90 thế kỷ trước. Tình yêu đặc biệt dành cho áo dài đã thôi thúc ông tìm tòi và cải tiến, đặc biệt sau chuyến điền dã về xứ Thanh năm 2019, ông đã cho ra đời những chiếc áo dài ngũ thân may theo size số, được nhiều người đánh giá cao.

Ông cho biết việc tham gia vào các tổ chức như Hiệp hội Áo dài TP.HCM và Chi hội Di sản Văn hóa Áo dài TP.HCM nhắc nhở mình về trách nhiệm lan tỏa tình yêu áo dài ngũ thân đến với công chúng nhiều hơn nữa, để di sản này luôn được trân trọng và phát huy trong đời sống hiện đại.

Áo dài ngũ thân Áo dài Nghệ nhân Năm Tuyền trang phục truyền thống

Bài viết khác

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear

Bùi Quỳnh Hoa hóa 'cô nàng đẹp trai' với phong cách menswear

Bí mật sau visual đỉnh cao của quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi

Bí mật sau visual đỉnh cao của quán quân 'Em xinh say hi' Phương Mỹ Chi

Mách nàng cách chọn Việt phục cho 'tour' chụp ảnh mùa lễ và kỳ nghỉ

Mách nàng cách chọn Việt phục cho 'tour' chụp ảnh mùa lễ và kỳ nghỉ

'Con dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh khoe sắc rạng rỡ

'Con dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh khoe sắc rạng rỡ

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng

Túi nylon nhàu nhĩ của Balenciaga giá hơn 25 triệu đồng

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý diện nữ trang gần 30 tỉ đồng

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Hoa hậu Kỳ Duyên trở lại sàn runway, hóa công nương trong váy cưới lộng lẫy

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top