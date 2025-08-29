Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân

Hai bộ sưu tập mới của nghệ nhân Năm Tuyền có sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại ẢNH: NVCC

Hành trình đầy trăn trở và tình yêu với áo dài ngũ thân Từ năm 2019, sau khi khẳng định tên tuổi với thương hiệu áo cưới, nghệ nhân Năm Tuyền tập trung phát triển mảng áo dài ngũ thân. Bằng kinh nghiệm gần 40 năm, ông luôn trăn trở làm thế nào để mang hơi thở hiện đại vào chiếc áo dài truyền thống. Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ rằng việc cách tân áo dài cần dựa trên yếu tố cốt lõi và tinh hoa của chiếc áo: “Nếu sáng tạo quá mức và không còn đường nét gì của áo dài lại nhân danh áo dài e là chưa phù hợp”. Vì thế, ông đã giữ nguyên dáng vẻ giản dị nhưng tinh tế của áo dài ngũ thân mà cha ông đã sử dụng trăm năm trước, đồng thời không ngừng tìm tòi, sáng tạo thêm những họa tiết phù hợp để áo dài có thể được mặc thường xuyên hơn, chứ không chỉ vào những dịp lễ tết. Áo dài ngũ thân không chỉ dành riêng cho phái nữ mà còn là trang phục truyền thống dành cho nam giới. Với năm tà áo tượng trưng cho ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, trí, tín), áo dài ngũ thân là biểu tượng của sự trang trọng, lịch lãm và chuẩn mực ẢNH: NVCC

Hai BST vừa ra mắt mang hai mạch cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung một tinh thần. BST Những cánh hoa lấy cảm hứng từ hội họa và gam màu trừu tượng phương Tây, nghệ nhân Năm Tuyền đưa vào áo ngũ thân những họa tiết hoa thêu nổi đầy lãng mạn, biểu trưng cho vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng vươn đến những điều mới mẻ. Hương sắc thời gian là khúc nhạc của hình khối và chiều sâu tạo hình, với phom dáng thanh thoát, sang trọng của nghệ thuật cổ điển phương Tây. Từng cánh tay áo được may cách điệu như những đóa hoa, đan cài những chi tiết thêu tinh xảo, trong khi cổ áo truyền thống được thay bằng những chiếc nơ dài duyên dáng. Cả hai bộ sưu tập đều thể hiện sự vận động không ngừng của áo dài ngũ thân, biến trang phục này thành di sản sống động trong dòng chảy văn hóa ngày nay.

Áo dài Năm Tuyền (màu xanh, bên trái) trong triển lãm Việt phục “Con đường kỷ lục Guinness” - Anh trai vượt ngàn chông gai do Bách hoa bộ hành tổ chức

ẢNH: NVCC Giá trị văn hóa là chìa khóa để áo dài trở lại

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, việc áo dài ngũ thân hồi sinh và trở lại mạnh mẽ trong đời sống đương đại không phải do thế hệ lớn tuổi, mà chính là nhờ vào nỗ lực của các bạn trẻ. Họ đã âm thầm tìm tòi, nghiên cứu và phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn của trang phục truyền thống này. Sự đón nhận nhiệt tình của giới trẻ không chỉ giúp áo dài ngũ thân thoát khỏi sự lãng quên mà còn mở ra một hướng đi mới cho áo dài.

Theo ông Năm Tuyền, những năm gần đây, với sự phát triển của internet, giới trẻ đã khai thác các hình ảnh, tư liệu từ các bảo tàng, đặc biệt là các bảo tàng ở Pháp, để tìm hiểu về áo dài ngũ thân. Họ nhận thấy rằng những chiếc áo ngũ thân, đặc biệt là các phiên bản từ thời nhà Nguyễn, mang một vẻ đẹp tinh tế và độc đáo. Chính nhờ những khám phá này, các bạn trẻ đã tự thành lập các hội nhóm, tự may, tự mặc và thậm chí là tự xây dựng thương hiệu để đưa áo ngũ thân đến gần hơn với công chúng. Họ không chỉ là những người tiên phong mà còn là những người vận động, thuyết phục cha mẹ và thế hệ đi trước cùng mặc, cùng yêu mến trang phục này. Giới trẻ đang dần đưa áo dài ngũ thân trở lại với đời sống, biến nó không chỉ là một di sản văn hóa mà còn là một biểu tượng thời trang mang đậm tinh thần dân tộc ẢNH: NVCC