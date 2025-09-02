Ngọc Quyên từ Mỹ về nước ngồi 'ghế nóng' cùng siêu mẫu Thái Lan

Ngọc Quyên trở lại sau 11 năm

Ngọc Quyên từng là tên tuổi đình đám của làng thời trang Việt Nam, sự xuất hiện của cô tại Extra Men Show 4 thu hút sự quan tâm lớn. Cô ngồi cùng hàng ghế giám khảo với siêu mẫu nổi tiếng đến từ Thái Lan là Cindy Bishop.

Ngọc Quyên làm giám khảo cùng Cindy Bishop

Ảnh: Team Kiếng Cận

Dù trở về sau nhiều năm vắng bóng trên sàn diễn, Ngọc Quyên vẫn giữ được thần thái đỉnh cao. Cô chia sẻ rằng bất ngờ và ấn tượng với sự đầu tư, kỹ năng của các bạn trẻ ngày nay. Ngoài Ngọc Quyên và Cindy Bishop, dàn giám khảo còn có Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, đạo diễn Vương Khang, cựu người mẫu Chung Tấn Bảo, nhà thiết kế Hà Nhật Tiến, MC Tùng Leo và nhiếp ảnh gia Kiếng Cận.

Ngọc Quyên tự tin catwalk cùng siêu mẫu Thái Lan Ảnh: Team Kiếng Cận

Đây là lần đầu Ngọc Quyên trở lại tham gia một chương trình ở Việt Nam sau thời gian đi định cư. Cô chia sẻ: "Sau 11 năm Quyên mới xuất hiện trong một show diễn. Hôm nay Quyên thấy có rất nhiều bạn mẫu nam đến casting. Chương trình được đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc đầu tư hoành tráng, nên Quyên mong các bạn người mẫu sẽ thể hiện hết mình để mình tìm ra các nhân tố thật tuyệt vời cho Extra Men Show mùa 4".

Siêu mẫu hàng đầu Thái Lan Cindy Bishop bày tỏ: "Tôi thấy rất hào hứng và vinh dự khi có mặt tại đây. Cảm ơn vì đã mời tôi đến đây. Điều tôi mong đợi hôm nay là các bạn người mẫu hãy thể hiện tính cách đặc trưng của bạn. Hãy giao tiếp bằng ánh mắt, trao cho tôi năng lượng, sự tự tin của các bạn".

Dàn giám khảo buổi casting Extra Men Show 4. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc - người sáng lập chương trình, mong muốn show diễn sẽ trở thành sân chơi thường niên cho các người mẫu nam, là nơi để họ thể hiện bản lĩnh của mình Ảnh: Team Kiếng Cận

Nam vương Siêu quốc gia Thái Lan Topz Nathanon, từng làm giám khảo casting và biểu diễn ở mùa 3, cũng hy vọng các người mẫu trẻ nếu có đam mê, có ước mơ thì hãy thể hiện điều đó thật mạnh mẽ và tự tin.

Buổi casting chiều 1.9 thu hút hàng trăm người mẫu nam trong nước và quốc tế. Sau vòng casting thứ 2, 9 giám khảo lần lượt chọn ra 9 gương mặt người mẫu nam xuất sắc nhất. Đó là những cái tên như cầu thủ bóng đá người châu Phi Kim Sami, Sơn Nguyễn, Albert Trần, Hóa Trần, Hồ Thái Tài, Lê Văn Tâm, Phạm Văn Quốc, Nguyễn Duy Tín và Trương Thiện Nhân. 9 chàng trai này sẽ xuất hiện trên poster chính thức và trở thành những đại sứ của chương trình.

Sau buổi casting, ban giám khảo tiếp tục làm việc để tìm ra những người mẫu nam, người mẫu nữ và cả người mẫu nhí để góp mặt trong show diễn. Theo ban tổ chức, Extra Men Show 4 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 năm nay.