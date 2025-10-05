  • An Giang
Thời trang 24/7

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/10/2025 12:01 GMT+7

Vẻ đẹp hiện đại và linh hoạt của nàng yêu phong cách tối giản được thể hiện qua những bản phối tinh tế khó nhầm lẫn. Dù là đầm liền tông màu nhạt hay các bản phối áo và chân váy thì tựu trung chúng đều toát lên tinh thần thời thượng - sự tự do và bay bổng hòa quyện trong các tiêu chuẩn chung về thẩm mỹ thời trang.

Khi ngôn ngữ tối giản trở thành tiêu chuẩn cao nhất của mọi bản phối thời trang mà nàng chọn mặc thì khi ấy, trang phục chính là tuyên ngôn về phong cách, đại diện cho khí chất, bản lĩnh và sự tự tin của nàng.

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 1.

Đầm midi cổ thuyền dịu dàng và nữ tính với chi tiết buộc nơ trên cổ, thân trên ôm nhẹ nhờ kỹ thuật smocking hiện đại kết hợp tùng xòe với những sóng vải xếp nếp tạo sự chuyển động uyển chuyển và nhịp nhàng

ẢNH: THE MAVEN

Thời trang tối giản ấn tượng, tinh tế trong từng khoảnh khắc

Không còn đóng khung hình ảnh trong những bộ vest văn phòng chỉn chu nhưng thô cứng và nhàm chán, ngôn ngữ tối giản bước vào tủ đồ mùa thu của quý cô thành thị với sự mềm mại và nhẹ nhàng của màu sắc, phom dáng đi cùng các chất liệu tự nhiên.

Các gam màu nhạt nhẹ nhàng như hồng pastel, vàng kem, nâu bò, sắc trắng tinh khôi hay xanh dương dịu mát... mang đến cho các thiết kế tối giản tinh thần trẻ trung và mới mẻ. Quý cô có nhiều lựa chọn để mặc đẹp tinh giản mỗi ngày, từ đầm midi đến cặp đôi chân váy lụa phối áo kiểu, sơ mi rộng và quần shorts.

Các chất liệu như linen, lụa, cotton, kate... tiếp tục được sử dụng linh hoạt cho từng phom dáng trang phục.

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 2.

Ba gam màu vàng nhạt, trắng và đen được đưa vào một bản phối thời thượng, tinh giản nhưng vô cùng sắc sảo và sành điệu. Với ý tưởng này, nàng có thể diện đi hẹn hò, dự sự kiện hay bước vào các bữa tiệc mùa cuối năm

ẢNH: THE MAVEN

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 3.

Gam màu nâu ấm áp, dịu dàng đầy lôi cuốn hòa quyện trên chất vải dệt kim giúp thiết kế trễ vai thu hút mọi ánh nhìn. Trắng và nâu là cặp đôi màu sắc hài hòa giàu nữ tính

ẢNH: THE MAVEN

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 4.

Gam màu nâu chưa bao giờ hết "hot", đặc biệt là trong mùa thu đông. Chân váy linen màu nâu caramel phối gile trắng giúp quý cô ghi dấu ấn thanh lịch, sang trọng và cực kỳ linh hoạt

ẢNH: HITY

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 5.

Phom dáng dài đồng điệu của áo và chân váy tạo nên cấu trúc xếp lớp tự nhiên cho bản phối. Vừa quyến rũ vừa trang nhã, bộ trang phục này chính là người bạn đồng hành cùng nàng trong những bữa tiệc thân thiết hay những buổi dạo phố cuối tuần

ẢNH: THE MAVEN

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 6.

Gam màu nhạt giúp nàng cảm thấy tâm hồn trở nên thư thái và dễ chịu hơn trước những áp lực của nhịp sống bận rộn, hối hả

ẢNH: THE MAVEN

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 7.

Hai sắc độ khác nhau của gam màu trắng được kết hợp để mang đến một hình ảnh tối giản cổ điển. Hãy thêm vào bản phối trang sức hoặc phụ kiện có màu sắc nổi bật để tạo nên điểm nhấn riêng

ẢNH: HITY

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 8.

Váy sơ mi xanh họa tiết kẻ vừa là chiếc váy công sở thanh lịch vừa là chiếc váy đi biển, váy dạo phố thoáng mát và năng động

ẢNH: HITY

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 9.

Họa tiết thêu tay trên váy áo chính là một nét riêng đặc sắc từ tủ đồ tối giản của nàng

ẢNH: HITY

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 10.

Mang làn gió mới vào tủ đồ công sở qua bản phối kết hợp hồng đào và beige

ẢNH: HITY

Ngôn ngữ tối giản là đại diện cho vẻ đẹp đa năng, hiện đại- Ảnh 11.

Quần ống rộng và áo crop top trẻ trung mang đến sự thoải mái và phong cách cho quý cô thành thị

ẢNH: THE MAVEN


