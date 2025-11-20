Ngọt ngào với trang phục tiểu thư

Chất liệu mềm mại, gam màu be, trắng, hồng được phối khéo léo tạo nên sự trong trẻo mà không hề nhạt nhòa. Mỗi thiết kế là lời gợi nhắc về vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn tự tin và tỏa sáng của nàng tiểu thư hiện đại.

Mẫu áo được thiết kế tối giản, tạo nên sự thanh lịch và chỉn chu. Phần cổ đức nhỏ nhắn kết hợp chi tiết khuy tinh tế làm điểm nhấn. Chân váy ngắn mang hơi thở trẻ trung, tươi mới, tạo sự cân bằng với gam màu beige cream ẢNH: SERA

Với thiết kế dạ tweed dáng xòe chữ A cùng họa tiết kẻ ô kinh điển, điểm nhấn là phần cổ yếm viền đen tinh tế và hàng khuy kim loại sang trọng. Thiết kế hai túi trước tạo nét cổ điển, thanh lịch mà vẫn hiện đại ẢNH: SERA

Áo khoác dáng lửng phom chuẩn, đường cắt gọn gàng, điểm nhấn là cổ áo đính ren nổi bật. Chân váy xếp ly tạo độ bay và tôn dáng, kết hợp cùng tất họa tiết nơ trắng và giày Mary Jane mang đến vẻ ngoài tinh tế, dễ thương ẢNH: SWEETEA

Tuy mang phong cách vintage cổ điển nhưng set đồ này không hề làm bạn già đi, mà ngược lại, lại toát lên nét tinh khôi và thanh lịch rất riêng. Gam màu beige kết hợp thiết kế tối giản tạo nên phong thái dịu dàng ẢNH: SERA

Thanh lịch nhưng không nhạt nhòa, chỉn chu mà vẫn cuốn hút, set đồ này là minh chứng cho vẻ đẹp tinh giản mà sang trọng. Sơ mi cổ bèo phối quần shorts giúp tổng thể trở nên nữ tính. Một lựa chọn cho những cô nàng yêu phong cách tiểu thư ngọt ngào ẢNH: SERA

Set đồ gây ấn tượng với áo dáng xòe tay lỡ, thiết kế 2 lớp tạo độ bồng bềnh tự nhiên. Chân váy chữ A xếp ly thanh thoát, vừa thoải mái vừa giữ được nét tinh tế. Sắc trắng kem trên nền dạ tweed mang lại cảm giác thanh lịch và hiện đại ẢNH: SERA

Mang sắc trắng hồng ngọt ngào đầy nữ tính. Áo tweed dáng ngắn cổ đức được điểm xuyết cúc hình gấu độc đáo, vừa tinh nghịch vừa duyên dáng. Kết hợp chân váy xếp ly, tổng thể toát lên vẻ trẻ trung và xinh yêu ẢNH: SERA

Mang đến hình tượng cô nàng quyến rũ, nổi bật và cá tính. Thiết kế đầm lệch vai với chất liệu dạ tweed lấp lánh được đính kết viền đá ngọc giúp nàng chiếm trọn mọi ánh nhìn trong những bữa tiệc ẢNH: SWEETEA

Từng chiếc váy, từng gam màu pastel đều như viên kẹo nhỏ mang hương vị riêng - ngọt ngào, tinh tế và khiến ai cũng muốn "nếm thử". Hãy để phong cách tiểu thư này cùng bạn viết nên những ngày thật dịu dàng và đáng nhớ.