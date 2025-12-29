Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Màu trắng, đen, beige vừa là các màu sắc nằm trong dải màu trung tính vừa là tông màu cơ bản, là nền tảng của mọi tủ đồ và bộ sưu tập thời trang. Để mặc đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu mà không lặp lại chính mình, nàng nên có lựa chọn linh hoạt qua từng bản phối - chỉ một màu sắc; kết hợp từ 2 - 3 tông màu hoặc chọn nhiều sắc độ khác nhau của từng màu trên bản phối.
Giữ vững phong thái đẹp tối giản khi chọn trang phục trắng, đen, beige
Với các thiết kế đầm liền thân, sự kết hợp màu sắc mang tính tạo điểm nhấn thị giác luôn là cách khai thác hiệu quả. Đầm đen phối cổ và viền tay áo màu trắng, váy midi màu beige phối đường viền thắt eo màu nâu beige. Cách phối màu dễ dàng nhưng hiệu quả thẩm mỹ không kém cạnh chính là các lựa chọn phối áo khoác dáng ngắn màu beige thắt eo mặc cùng quần ống rộng đen, chân váy đen cùng áo vest trắng tinh giản.
Bên cạnh trang phục chính, hãy thêm vào các bản phối trắng, đen, beige những phụ kiện đồng mà như giày cao gót trắng, quần legging đen, túi cầm tay màu beige hay mạnh dạn sử dụng trang sức màu bạc, phụ kiện tông vàng gold để tạo điểm nhấn nổi bật.
Trắng và beige giúp nàng giành trọn "điểm 10" về phong cách; trong khi đó bản phối all black được tạo điểm nhấn nổi bật với phụ kiện tông màu bạc silver
ẢNH: ANH CLOTHES