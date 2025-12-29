Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Màu trắng, đen, beige vừa là các màu sắc nằm trong dải màu trung tính vừa là tông màu cơ bản, là nền tảng của mọi tủ đồ và bộ sưu tập thời trang. Để mặc đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu mà không lặp lại chính mình, nàng nên có lựa chọn linh hoạt qua từng bản phối - chỉ một màu sắc; kết hợp từ 2 - 3 tông màu hoặc chọn nhiều sắc độ khác nhau của từng màu trên bản phối.

Không chỉ kết hợp hai sắc trắng đen cho thiết kế thêm ấn tượng, bản phối còn sử dụng vòng cổ thả dài tông trắng bạc và quần legging đen để tạo nên hình ảnh sang chảnh hoàn hảo cho nàng ẢNH: LAVIEM

Giữ vững phong thái đẹp tối giản khi chọn trang phục trắng, đen, beige

Với các thiết kế đầm liền thân, sự kết hợp màu sắc mang tính tạo điểm nhấn thị giác luôn là cách khai thác hiệu quả. Đầm đen phối cổ và viền tay áo màu trắng, váy midi màu beige phối đường viền thắt eo màu nâu beige. Cách phối màu dễ dàng nhưng hiệu quả thẩm mỹ không kém cạnh chính là các lựa chọn phối áo khoác dáng ngắn màu beige thắt eo mặc cùng quần ống rộng đen, chân váy đen cùng áo vest trắng tinh giản.

Bên cạnh trang phục chính, hãy thêm vào các bản phối trắng, đen, beige những phụ kiện đồng mà như giày cao gót trắng, quần legging đen, túi cầm tay màu beige hay mạnh dạn sử dụng trang sức màu bạc, phụ kiện tông vàng gold để tạo điểm nhấn nổi bật.

Đầm midi xếp ly dáng suông nhẹ có điểm nhấn viền eo duyên dáng phối cùng giày cao gót. Hai gam màu beige và trắng tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng mà tinh tế ẢNH: ANH CLOTHES

Bản phối all-white sử dụng sự khác biệt của các chất liệu làm nên sự thú vị. Chất vải dệt họa tiết nổi bật so với phần tùng váy xòe rộng. Chi tiết viền bèo nữ tính, tay dài ấm áp mang đến cho nàng diện mạo trang nhã khi đi làm, đi chơi ẢNH: LAVIEM

Cặp đôi trắng đen với sự kết hợp của áo vest/blazer và chân váy xòe luôn luôn hiệu quả. Người mặc còn khéo léo tôn eo bằng dây lưng da đen, giày đen và trang sức ánh vàng gold sang chảnh, quý phái ẢNH: FROM MOON

Thiết kế đầm tiệc trễ vai có họa tiết đính kết rải rác phản chiếu ánh sáng tạo nên điểm sáng trắng lấp lánh nổi bật trên nền đen ẢNH: LAVIEM

Trắng và beige giúp nàng giành trọn "điểm 10" về phong cách; trong khi đó bản phối all black được tạo điểm nhấn nổi bật với phụ kiện tông màu bạc silver

Đen và beige hài hòa, chỉn chu và chuyên nghiệp như phong cách chuẩn mực mà mọi quý cô hiện đại đều yêu thích và hướng tới ẢNH: FROM MOON

Sắc nâu beige mang đến cảm giác dịu dàng nhưng đầy khí chất. Sắc thái này mạnh mẽ và cứng cỏi hơn tông beige nhạt nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng, quyến rũ người nhìn ngắm theo cách riêng ẢNH: ANH CLOTHES



