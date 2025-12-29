  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/12/2025 08:00 GMT+7

Chỉ diện ba gam màu trắng, đen, beige, nàng vẫn có cả một tuần lễ tươi sáng, rạng rỡ, tràn đầy niềm vui và những nụ cười. Váy dài xếp ly, đầm dự tiệc, các bản phối linh hoạt mang các gam màu tinh giản này khắc họa hình ảnh quý cô vừa năng động tinh tế vừa quý phái và có phong cách cá nhân riêng.

Màu trắng, đen, beige vừa là các màu sắc nằm trong dải màu trung tính vừa là tông màu cơ bản, là nền tảng của mọi tủ đồ và bộ sưu tập thời trang. Để mặc đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu mà không lặp lại chính mình, nàng nên có lựa chọn linh hoạt qua từng bản phối - chỉ một màu sắc; kết hợp từ 2 - 3 tông màu hoặc chọn nhiều sắc độ khác nhau của từng màu trên bản phối.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 1.

Không chỉ kết hợp hai sắc trắng đen cho thiết kế thêm ấn tượng, bản phối còn sử dụng vòng cổ thả dài tông trắng bạc và quần legging đen để tạo nên hình ảnh sang chảnh hoàn hảo cho nàng

ẢNH: LAVIEM

Giữ vững phong thái đẹp tối giản khi chọn trang phục trắng, đen, beige

Với các thiết kế đầm liền thân, sự kết hợp màu sắc mang tính tạo điểm nhấn thị giác luôn là cách khai thác hiệu quả. Đầm đen phối cổ và viền tay áo màu trắng, váy midi màu beige phối đường viền thắt eo màu nâu beige. Cách phối màu dễ dàng nhưng hiệu quả thẩm mỹ không kém cạnh chính là các lựa chọn phối áo khoác dáng ngắn màu beige thắt eo mặc cùng quần ống rộng đen, chân váy đen cùng áo vest trắng tinh giản.

Bên cạnh trang phục chính, hãy thêm vào các bản phối trắng, đen, beige những phụ kiện đồng mà như giày cao gót trắng, quần legging đen, túi cầm tay màu beige hay mạnh dạn sử dụng trang sức màu bạc, phụ kiện tông vàng gold để tạo điểm nhấn nổi bật.

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 2.

Đầm midi xếp ly dáng suông nhẹ có điểm nhấn viền eo duyên dáng phối cùng giày cao gót. Hai gam màu beige và trắng tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng mà tinh tế

ẢNH: ANH CLOTHES

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 3.

Bản phối all-white sử dụng sự khác biệt của các chất liệu làm nên sự thú vị. Chất vải dệt họa tiết nổi bật so với phần tùng váy xòe rộng. Chi tiết viền bèo nữ tính, tay dài ấm áp mang đến cho nàng diện mạo trang nhã khi đi làm, đi chơi

ẢNH: LAVIEM

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 4.

Cặp đôi trắng đen với sự kết hợp của áo vest/blazer và chân váy xòe luôn luôn hiệu quả. Người mặc còn khéo léo tôn eo bằng dây lưng da đen, giày đen và trang sức ánh vàng gold sang chảnh, quý phái

ẢNH: FROM MOON

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 5.

Thiết kế đầm tiệc trễ vai có họa tiết đính kết rải rác phản chiếu ánh sáng tạo nên điểm sáng trắng lấp lánh nổi bật trên nền đen

ẢNH: LAVIEM

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 6.
Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 7.

Trắng và beige giúp nàng giành trọn "điểm 10" về phong cách; trong khi đó bản phối all black được tạo điểm nhấn nổi bật với phụ kiện tông màu bạc silver 

ẢNH: ANH CLOTHES

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 8.

Đen và beige hài hòa, chỉn chu và chuyên nghiệp như phong cách chuẩn mực mà mọi quý cô hiện đại đều yêu thích và hướng tới

ẢNH: FROM MOON

Đẹp cả tuần chỉ với ba gam màu trắng, đen, beige- Ảnh 9.

Sắc nâu beige mang đến cảm giác dịu dàng nhưng đầy khí chất. Sắc thái này mạnh mẽ và cứng cỏi hơn tông beige nhạt nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng, quyến rũ người nhìn ngắm theo cách riêng

ẢNH: ANH CLOTHES


màu trắng Đen BEIGE trắng đen beige màu beige Màu đen

Bài viết khác

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Trench coat màu be, từ dạo phố đến công sở đều nâng tầm khí chất

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Từ năng động đến nữ tính, mũ lưỡi trai tạo nên dấu ấn riêng

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Phối áo khoác ngày đông cùng quần ống rộng và váy dài

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Chân váy midi nhẹ nhàng nhưng đủ tạo dấu ấn thời trang riêng

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Áo khoác bolero vượt khỏi khuôn khổ cổ điển, tôn dáng cho phái đẹp

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Váy denim, áo khoác jean, lựa chọn thông minh cho những ngày cuối đông

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Áo sơ mi thanh lịch không bao giờ lỗi mốt

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top