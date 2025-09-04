Nhà thiết kế Nguyễn Thơ Thơ tiết lộ chiếc áo dài đặc biệt của BTV Minh Trang

Vẻ đẹp truyền thống 'gây sốt' trên sóng truyền hình

Ngày 2.9, trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, BTV - MC Hồng Nhung xuất hiện trên sóng truyền hình với tà áo dài màu vàng thanh lịch, góp phần truyền tải không khí trang nghiêm và tự hào của sự kiện trọng đại.

BTV - MC Hồng Nhung trong một thiết kế của Nguyễn Thơ Thơ được làm riêng trong dịp đại lễ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tối cùng ngày, BTV Minh Trang tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong bản tin thời sự VTV1. Khoác lên mình chiếc áo dài đỏ rực thêu sao vàng và hoa sen, cô được khán giả ví von là gương mặt đại diện cho sự thanh lịch, trang nhã của phụ nữ Việt. Nét đẹp nền nã, kiểu tóc thả tự nhiên và lối trang điểm nhẹ nhàng đã tôn lên thần thái dịu dàng nhưng đầy cuốn hút của nữ BTV thời sự.

Màn xuất hiện của BTV Minh Trang trên sóng bản tin Thời sự VTV1 tối 2.9 khiến cộng đồng mạng không ngừng xuýt xoa. Trong tà áo dài truyền thống nền đỏ rực rỡ với họa tiết sao vàng và hoa sen được thêu tinh tế, nữ BTV toát lên thần thái sang trọng, dịu dàng mà vẫn đầy niềm tự hào dân tộc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

BTV Minh Trang được khen ngợi với trang phục tinh tế khi lên sóng trong ngày đặc biệt ẢNH: NVCC

Nếu như Hồng Nhung và Minh Trang là những gương mặt trước công chúng, thì Nguyễn Thơ Thơ lại là người âm thầm thổi hồn vào từng đường kim mũi chỉ.

Khi nhận lời thiết kế áo dài cho BTV dẫn các bản tin đặc biệt ngày Quốc khánh, Nguyễn Thơ Thơ thừa nhận cảm xúc đầu tiên của cô là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. “Bằng mọi giá, mình phải đưa được chi tiết ngôi sao vàng lên áo, nhưng không thể làm qua loa. Đó là quốc kỳ, là biểu tượng thiêng liêng”, nhà thiết kế trẻ chia sẻ.

Sao vàng - biểu tượng của lá cờ Tổ quốc, và hoa sen - quốc hoa tinh khiết, được thêu tinh xảo trên nền vải nhung đỏ rực ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, bài toán khó đặt ra là làm thế nào để vừa giữ được sự trang nghiêm, vừa tạo được dấu ấn mới với những họa tiết quen thuộc như hoa sen hay trống đồng, đồng thời phải đảm bảo sự nền nã, thanh lịch khi xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia. Sau nhiều bản phác thảo, cô đã tìm ra phương án tối ưu, nhưng lại đối mặt với áp lực về thời gian và giao thông của Hà Nội lúc đó. “Có khi làm đến sát giờ ghi hình thì áo mới kịp trao tay”, Thơ Thơ nhớ lại.

Với thời gian gấp rút chỉ trong 4 ngày, toàn bộ quá trình từ thiết kế đến hoàn thiện chiếc áo dài đều được thực hiện ngày đêm. Để đảm bảo sự tỉ mỉ và tinh tế, chiếc áo được may hoàn toàn bằng tay, mất trọn một ngày để hoàn thành. Chính vì không có thời gian để sửa lại, mỗi công đoạn từ vẽ mẫu đến thêu đều được làm thật chậm rãi và cẩn thận, chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ.

NTK cho biết trang phục xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia trong thời khắc thiêng liêng, nơi hàng triệu khán giả dõi theo, buộc phải cực kỳ nền nã, thanh lịch, chứ không thể “hoành tráng” như những bộ cánh trình diễn sân khấu ẢNH: NVCC

Nguyễn Thơ Thơ cho biết cô không hề chuẩn bị cho sự “viral” của những tà áo dài này. “Khi bắt tay vào làm, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ làm hết sức, không bao giờ làm cho xong. Mỗi đường kim, mũi chỉ đều gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình và các nghệ nhân”, cô nói.

Sự lan tỏa mạnh mẽ của chiếc áo dài trên mạng xã hội và truyền hình chính là phần thưởng xứng đáng cho tâm huyết của cả tập thể. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến ê kíp của Đài Truyền hình Việt Nam vì đã tin tưởng trao cơ hội quý giá này. Nó giống như một “điểm chạm”, nơi thời trang và văn hóa gặp gỡ, kể tiếp câu chuyện về vẻ đẹp Việt Nam vừa truyền thống vừa đương đại.