Nhà thiết kế Việt mang lụa Lãnh Mỹ A đến Tuần lễ thời trang Milan

Lụa Lãnh Mỹ A xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan năm nay trong BST của Phan Đăng Hoàng ẢNH: NVCC

Nhà thiết kế sinh năm 2000 Phan Đăng Hoàng tiếp tục gây tiếng vang, tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang quốc tế khi trình làng bộ sưu tập (BST) L ACQUER tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026, một trong 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. 42 mẫu thiết kế trong BST của Phan Đăng Hoàng được "nâng tầm" cảm xúc, tạo ra những giá trị nghệ thuật về thị giác cho khán giả. Đây còn được xem là bước chuyển quan trọng của NTK trẻ khi lần đầu tiên thương hiệu cá nhân của anh trình diễn các mẫu thiết kế dành cho nam và nữ trong cùng một show diễn.

Đầu tiên, cảm hứng từ tranh sơn mài truyền thống của họa sĩ Nguyễn Gia Trí được Phan Đăng Hoàng đưa vào các mẫu thiết kế rất tinh tế và có hơi thở hiện đại. Với Phan Đăng Hoàng, BTS L ACQUER không tìm kiếm sự phô trương. Các thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, nhưng qua chất liệu, qua cấu trúc, qua kỹ thuật dựng phức tạp, tất cả cùng kể một câu chuyện: trong tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu. Chất liệu được chọn lọc khắt khe, kết cấu được hoàn thiện như thể "mài" chứ không chỉ "may". Từng chi tiết, từng lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau - nhiều lần, nhiều công đoạn - tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

Những thiết kế của Phan Đăng Hoàng lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí ẢNH: NVCC

Trong 42 mẫu thiết kế mang những gam màu rực rỡ, như những mảng màu thường thấy trong tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí, Phan Đăng Hoàng đưa hồn dân tộc vào BST thông qua chất liệu: da, nhung, đũi, lụa tơ tằm được dệt từ những làng nghề tại Việt Nam. Đây đều là những chất liệu thủ công tốn nhiều thời gian sản xuất với các kỹ thuật đặc trưng của Việt Nam: đan lát, in thủy ấn, thêu tay, đính kết…

Lụa Lãnh Mỹ A được xem là "nữ hoàng của các loại tơ tằm" được Phan Đăng Hoàng sử dụng rất khéo léo, nghệ thuật. Với độ bóng tự nhiên, sắc đen sâu, được phối hợp với các mảng đan lát thủ công, mỗi chiếc váy là một cấu trúc bằng tay theo kỹ thuật truyền thống được đưa vào lối thiết kế hiện đại. Váy được draping thủ công trên nền chất liệu lụa đũi tơ tằm, vừa mềm mại vừa giữ cấu trúc.

Trong BST, mỗi thiết kế không chỉ là một trang phục để mặc, mà còn là một tác phẩm để ngắm, để cảm, để đối thoại ẢNH: NVCC

So với lần trình làng BST C ERAMICS vào năm ngoái, Phan Đăng Hoàng cho biết lần xuất hiện tại Milano Fashion Week này có nhiều vất vả và khó khăn hơn. Năm nay, chàng trai sinh năm 2000 tiếp tục "đơn thương độc mã" nơi xứ người. Anh chia sẻ: "Lần này đến với Milano Fashion Week vất vả hơn nhiều khi thời gian lên ý tưởng, chuẩn bị trùng với thời điểm Hoàng cho ra mắt store mang thương hiệu cá nhân tại TP.HCM. Ngoài việc tăng số lượng look ban đầu dự kiến từ 30 lên 42 mẫu, các kỹ thuật xử lý trong BST cũng rất kỳ công".

Những gam màu bắt mắt trong BST mang hơi thở hiện đại, cá tính ẢNH: NVCC

"Năm nay, Hoàng tiếp tục một mình đến với Milan với hơn 200 kg hành lý. Ngay sát giờ diễn vẫn còn nhiều trục trặc xảy ra nhưng Hoàng cùng ê kíp tại Milan vẫn gấp rút hoàn chỉnh trước khi BST được xuất hiện. Sau tất cả với những tiếng vỗ tay và lời khen ngợi, Hoàng không biết vì sao mình lại làm được điều ấy. Có lẽ, vì tình yêu với thời trang và vì niềm tự hào dân tộc cho Hoàng nhiều sức mạnh đến vậy", anh kể thêm.

NTK Phan Đăng Hoàng ẢNH: NVCC

Chia sẻ về sự mới lạ về màu sắc sử dụng cho BST, NTK sinh năm 2000 bày tỏ: "Năm nay, Hoàng đa dạng về màu sắc hơn trong các thiết kế của mình, như: đỏ, xanh neon, xám, be, hồng… Đây đều là những gam màu mang hơi thở của sự trẻ trung, tạo sự kết nối giá trị giữa xưa - nay, truyền thống - hiện đại và phù hợp với dòng chảy thời trang của thế giới. 42 mẫu mang tinh thần mới mẻ, hơi thở đương đại với những phom dáng lần đầu tiên Hoàng có thể thử nghiệm. Đó là điều Hoàng rất tâm đắc khi nhìn lại quá trình thực hiện BST lần này".

Ở tuổi 25, NTK Phan Đăng Hoàng đoạt nhiều giải thưởng quan trọng trong năm 2024: Gương mặt trẻ - Lĩnh vực Văn hóa của Ấn tượng VTV - VTV Awards 2025, NTK Đột phá của năm tại Lễ trao giải Luxuo Asia Awards, giải Gương mặt Triển vọng của Black Carpet Awards tại Milan Fashion Week, đề cử hạng mục Gen Z - Dám mở lối riêng của We Choice Awards 2025…