Nhà thiết kế Việt tạo dấu ấn tại Trung Quốc

Ngày 21.9 vừa qua,
nhà thiết kế Lê Hữu Nhân gây chú ý khi trình làng bộ sưu tập mới Tinh thần dân tộc trong chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Trung Quốc. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung và Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung. Theo đó, 15 thiết kế đều được cách điệu từ những trang phục truyền thống của Việt Nam.
Đối với nhà thiết kế Lê Hữu Nhân, việc được góp mặt trong sự kiện lần này là một niềm vinh dự. Đây không chỉ là dịp anh giới thiệu tác phẩm của mình đến giới mộ điệu mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, bất khuất đến với bạn bè quốc tế
Bộ sưu tập đa dạng các chất liệu khác nhau bao gồm lưới, lụa, vải phi, rèm cửa, tre đan... và một số chất liệu tái chế nhằm mục đích hạn chế rác thải và bảo vệ môi trường
Trong mỗi thiết kế, tác giả khéo léo đan xen giữa yếu tố truyền thống và hiện đại như kết hợp phom dáng đuôi cá, chi tiết váy cúp ngực cùng những hình ảnh quen thuộc như nón lá, nón quai thau, khăn đội đầu…
"Bộ sưu tập là một bức tranh Việt Nam muôn màu muôn vẻ, thể hiện sự đa dạng và phong phú của văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi trang phục trong bộ sưu tập là một góc nhìn về quê hương, trải dài qua các miền đất, từ nét duyên thầm của cô gái xứ Kinh Bắc đến cổ kính truyền thống của cô gái miền Trung và đôi nét vui tươi sống động của các cô gái miền Nam", nhà thiết kế Lê Hữu Nhân cho biết
Hoa hậu Thục Uyên khoe vẻ ngoài sắc sảo trong thiết kế cầu kỳ. Nhà thiết kế cùng 10 cộng sự đã làm việc chăm chỉ trong 2 tháng để hoàn thành các tác phẩm này
Ngoài những người mẫu Việt, sàn diễn còn có sự xuất hiện của Mandy Lin (Miss Cosmo Hồng Kong 2025), Tang Xinyue (Miss Global Macau 2025), Elena Wang (Miss Grand Macau 2025), Wang Yuran (Miss UNC ShangHai 2025), Liang Huiyi (Mrs Celebrity China 2025), Lian Jiani (Miss Celebrity China 2025)...
Để khép lại màn trình diễn, nhà thiết kế Lê Hữu Nhân tin tưởng giao vị trí vedette cho Mrs Asia International 2024 Kiều Vũ. Sải bước trên sân khấu, cô gây chú ý khi diện thiết kế tông trắng, giúp tôn lên làn da không tì vết cùng nhan sắc ngọt ngào
Lê Hữu Nhân tiết lộ lý do anh chọn Kiều Vũ đảm nhận vị trí kết màn vì suốt thời gian qua, người đẹp cho thấy sự nỗ lực, cố gắng hoạt động không chỉ trong nghệ thuật mà trong kinh doanh. "Vậy nên Kiều Vũ là một hình mẫu mà tôi tìm kiếm, để cùng với bộ sưu tập này quảng bá hình ảnh người phụ nữ 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong một sự kiện quốc tế", anh nói