Nhà thiết kế Việt tạo dấu ấn tại Trung Quốc

Lê Hữu Nhân tiết lộ lý do anh chọn Kiều Vũ đảm nhận vị trí kết màn vì suốt thời gian qua, người đẹp cho thấy sự nỗ lực, cố gắng hoạt động không chỉ trong nghệ thuật mà trong kinh doanh. "Vậy nên Kiều Vũ là một hình mẫu mà tôi tìm kiếm, để cùng với bộ sưu tập này quảng bá hình ảnh người phụ nữ 'giỏi việc nước, đảm việc nhà' trong một sự kiện quốc tế", anh nói