Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng

Mai Thanh Hà - nữ diễn viên từng đóng con dâu hụt của nghệ sĩ Hồng Đào trong 'Thưa mẹ con đi' vừa trình làng bộ ảnh mới, khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc tựa nàng thơ.
Mai Thanh Hà hoạt động ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Cô từng đóng chính phim Bắp ế của đạo diễn Trần Lý Trí Tân và các tác phẩm khác như Thưa mẹ con đi, Mẹ ghẻ… Đặc biệt ở Thưa mẹ con đi, cô vào vai cô gái từng được nhân vật bà Hạnh (nghệ sĩ Hồng Đào) lựa chọn cho con trai của mình nhưng không thành. Cũng từ vai diễn này, nhiều người gọi vui Mai Thanh Hà là “con dâu hụt” của Hồng Đào trên màn ảnh rộng. Mai Thanh Hà còn gây trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, đậm nét Á đông.
Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi kết hợp cùng stylist Hoàng Ku và nhiếp ảnh gia Chun Hiếu, mang đến những hình ảnh mới mẻ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.