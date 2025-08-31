Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng

Mai Thanh Hà hoạt động ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Cô từng đóng chính phim Bắp ế của đạo diễn Trần Lý Trí Tân và các tác phẩm khác như Thưa mẹ con đi, Mẹ ghẻ… Đặc biệt ở Thưa mẹ con đi, cô vào vai cô gái từng được nhân vật bà Hạnh (nghệ sĩ Hồng Đào) lựa chọn cho con trai của mình nhưng không thành. Cũng từ vai diễn này, nhiều người gọi vui Mai Thanh Hà là “con dâu hụt” của Hồng Đào trên màn ảnh rộng. Mai Thanh Hà còn gây trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, đậm nét Á đông.

Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi kết hợp cùng stylist Hoàng Ku và nhiếp ảnh gia Chun Hiếu, mang đến những hình ảnh mới mẻ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Lý do Mai Thanh Hà vắng bóng

Trong bộ ảnh, Mai Thanh Hà trang điểm và làm tóc đơn giản với điểm nhấn ở đôi mắt đen, son môi đỏ và mái tóc đen dài vốn là thương hiệu của “nàng Á”. Trong chiếc đầm màu đen, Mai Thanh Hà thể hiện sự thanh lịch, sang trọng. Không cần những đường cắt xẻ táo bạo, nữ diễn viên vẫn tạo nên sự cuốn hút, quyến rũ nhờ thần thái của mình ẢNH: CHUN HIẾU

Mai Thanh Hà cũng khéo léo khoe thân hình “đồng hồ cát” trong chiếc đầm màu đen ôm sát. Thiết kế có phần thân trên lạ mắt, được “nàng Á” phối cùng trang sức vòng cổ và nhẫn đồng điệu, tôn lên vẻ sang trọng ẢNH: CHUN HIẾU

Mai Thanh Hà cho biết 3 năm qua cô tập trung mở công ty sản xuất phim và sản xuất nội dung nên không xuất hiện nhiều trên màn ảnh lẫn các sự kiện giải trí. Dù vậy, cô vẫn nhớ biệt danh “nàng Á” mà khán giả dành tặng cho mình ẢNH: CHUN HIẾU

Mai Thanh Hà nói khi mở công ty sản xuất phim và tổ chức các workshop, podcast về điện ảnh, cô muốn dành toàn tâm toàn ý, chu toàn mọi việc. Thời gian qua, nữ diễn viên gây chú ý với các dự án như Phụ nữ làm film, Cá tính in casting, Meet the masters - Bậc thầy săn ma... ẢNH: CHUN HIẾU

Đặc biệt, phần 2 của Phụ nữ làm film mang đến góc nhìn mới mẻ của phái đẹp khi bước vào công việc phim ảnh. Trong các nhân vật của chuỗi podcast này, Mai Thanh Hà tiết lộ cô thích nhất là cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và nước ngoài, truyền cảm hứng cho Mai Thanh Hà lẫn các bạn trẻ về hành trình vượt qua khó khăn, biến cố sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật ẢNH: CHUN HIẾU