Thời trang nghề & nghiệp

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng

Thạch Anh
Thạch Anh
31/08/2025 15:00 GMT+7

Mai Thanh Hà - nữ diễn viên từng đóng con dâu hụt của nghệ sĩ Hồng Đào trong 'Thưa mẹ con đi' vừa trình làng bộ ảnh mới, khiến nhiều người xuýt xoa vì nhan sắc tựa nàng thơ.

Mai Thanh Hà hoạt động ở vai trò diễn viên, nhà sản xuất. Cô từng đóng chính phim Bắp ế của đạo diễn Trần Lý Trí Tân và các tác phẩm khác như Thưa mẹ con đi, Mẹ ghẻ… Đặc biệt ở Thưa mẹ con đi, cô vào vai cô gái từng được nhân vật bà Hạnh (nghệ sĩ Hồng Đào) lựa chọn cho con trai của mình nhưng không thành. Cũng từ vai diễn này, nhiều người gọi vui Mai Thanh Hà là “con dâu hụt” của Hồng Đào trên màn ảnh rộng. Mai Thanh Hà còn gây trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, đậm nét Á đông.

Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi kết hợp cùng stylist Hoàng Ku và nhiếp ảnh gia Chun Hiếu, mang đến những hình ảnh mới mẻ sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Lý do Mai Thanh Hà vắng bóng

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 1.

Trong bộ ảnh, Mai Thanh Hà trang điểm và làm tóc đơn giản với điểm nhấn ở đôi mắt đen, son môi đỏ và mái tóc đen dài vốn là thương hiệu của “nàng Á”. Trong chiếc đầm màu đen, Mai Thanh Hà thể hiện sự thanh lịch, sang trọng. Không cần những đường cắt xẻ táo bạo, nữ diễn viên vẫn tạo nên sự cuốn hút, quyến rũ nhờ thần thái của mình

ẢNH: CHUN HIẾU

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 2.

Mai Thanh Hà cũng khéo léo khoe thân hình “đồng hồ cát” trong chiếc đầm màu đen ôm sát. Thiết kế có phần thân trên lạ mắt, được “nàng Á” phối cùng trang sức vòng cổ và nhẫn đồng điệu, tôn lên vẻ sang trọng

ẢNH: CHUN HIẾU

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 3.

Mai Thanh Hà cho biết 3 năm qua cô tập trung mở công ty sản xuất phim và sản xuất nội dung nên không xuất hiện nhiều trên màn ảnh lẫn các sự kiện giải trí. Dù vậy, cô vẫn nhớ biệt danh “nàng Á” mà khán giả dành tặng cho mình

ẢNH: CHUN HIẾU

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 4.

Mai Thanh Hà nói khi mở công ty sản xuất phim và tổ chức các workshop, podcast về điện ảnh, cô muốn dành toàn tâm toàn ý, chu toàn mọi việc. Thời gian qua, nữ diễn viên gây chú ý với các dự án như Phụ nữ làm film, Cá tính in casting, Meet the masters - Bậc thầy săn ma...

ẢNH: CHUN HIẾU

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 5.

Đặc biệt, phần 2 của Phụ nữ làm film mang đến góc nhìn mới mẻ của phái đẹp khi bước vào công việc phim ảnh. Trong các nhân vật của chuỗi podcast này, Mai Thanh Hà tiết lộ cô thích nhất là cuộc trò chuyện cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và nước ngoài, truyền cảm hứng cho Mai Thanh Hà lẫn các bạn trẻ về hành trình vượt qua khó khăn, biến cố sức khỏe để cống hiến cho nghệ thuật

ẢNH: CHUN HIẾU

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng- Ảnh 6.

Sắp tới, Mai Thanh Hà sẽ tiếp tục thực hiện mùa 3 của Phụ nữ làm film, nhưng không sản xuất mỗi tuần một tập mà mời những nhà sản xuất, diễn viên, đạo diễn khi có dự án sắp ra mắt để có buổi trò chuyện sâu. “Ngoài ra, Hà sẽ ra mắt dự án điện ảnh mà mình đã nung nấu nhiều năm qua. Cuối năm 2025 và đầu năm sau, Hà sẽ còn nhiều bất ngờ nữa trong vai trò sản xuất, đóng phim điện ảnh nên phải tập trung cho từng công việc”, Mai Thanh Hà chia sẻ

ẢNH: CHUN HIẾU

