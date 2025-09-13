Nhẹ nhàng, bay bổng mà không 'sến' với áo voan

Áo voan không chỉ tôn vẻ đẹp dịu dàng mà còn khơi gợi nét cuốn hút đầy tinh tế. Chọn áo voan, nàng sẽ luôn rạng ngời, bay bổng và tự tin trong mọi phong cách.

Áo voan phối quần shorts trẻ trung

Chiếc áo voan sắc kem với thiết kế tầng xếp bồng bềnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và bay bổng ẢNH: @_HINTHY

Chất liệu voan mỏng tinh tế giúp tôn lên sự nữ tính, mềm mại. Phần tay phồng tạo điểm nhấn cho tổng thể, phối cùng quần shorts đem lại sự năng động cho những ngày xuống phố.

Áo voan trắng với phần cổ bèo nhún tinh tế kết hợp cùng dải bèo chạy dọc thân áo tạo điểm nhấn duyên dáng ẢNH: @BBSTORE'S

Dáng tay áo dài loe nhẹ chất liệu voan trong suốt tôn thêm nét thanh thoát. Nếu lựa chọn kết hợp với quần shorts tone sur tone, đây sẽ là một bộ đồ trẻ trung và cuốn hút.

Áo voan cùng quần dài thanh lịch

Áo voan trắng nổi bật với thiết kế cổ nơ bản to mang lại vẻ mềm mại nhưng đầy sang trọng ẢNH: ORCHID

Đường viền đen chạy quanh cổ và nơ tạo điểm nhấn tinh tế, giúp tổng thể thêm phần cuốn hút. Nếu nàng mặc cùng một chiếc quần dài, chiếc áo càng làm bật phong thái thanh lịch và thời thượng.

Gam hồng dịu dàng trên nền voan mỏng nhẹ mang đến vẻ đẹp tinh khôi ẢNH: ORCHID

Thiết kế cổ đứng kín đáo kết hợp cùng những đường nhún vai tinh tế, tay áo phồng loe mềm mại khiến người mặc trở nên duyên dáng hơn. Phối cùng một chiếc quần âu màu xám chì là đủ thanh lịch mà không quá “sến”.

Chiếc áo sơ mi màu kem cổ chữ V được nhấn nhá bằng chất liệu voan mềm mại ở phần cổ và tay, khiến tổng thể không bị cứng nhắc như những mẫu áo sơ mi truyền thống ẢNH: DHOLIC

Khi kết hợp cùng quần trắng dáng ôm, bộ trang phục không chỉ tôn lên đường cong cơ thể mà còn mang đến vẻ ngoài hiện đại, phù hợp cả khi đi làm nơi công sở lẫn những buổi hẹn hò nhẹ nhàng cuối tuần.

Áo voan với chân váy thêm phần nữ tính

Chiếc áo voan gam nâu với đường bèo nhún mềm mại trải dọc phần ngực tạo điểm nhấn uyển chuyển ẢNH: @BBSTORE'S

Cổ áo buộc dây nhẹ nhàng kết hợp tay dài thả rủ mang đến vẻ kiêu kỳ nhưng vẫn dịu dàng. Phối với chân váy trắng dáng suông là đã hoàn thiện phong cách công sở quyền lực.

Áo voan trắng cổ chữ V mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng và cuốn hút với phần thân áo xếp ly mềm mại, tạo hiệu ứng bồng bềnh mà tinh tế ẢNH: @D.VAANH

Nếu thích sự trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn sự thanh thoát thì hãy kết hợp cùng chân váy jean dáng ngắn, gam màu trung tính tạo nên sự đối lập nổi bật cho tổng thể.

Một thiết kế voan trắng kết hợp ren đầy tinh tế, mang lại vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa hiện đại ẢNH: 2MIE.OAH

Thiết kế dáng rộng nhẹ nhàng cùng lớp xếp ly bay bổng tăng thêm phần mềm mại. Chiếc áo trở thành lựa chọn hoàn hảo khi phối cùng chân váy chấm bi, tôn lên nét cuốn hút đầy hiện đại.