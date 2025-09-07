Nhẹ nhàng, trẻ trung bất ngờ khi nàng diện áo cardigan

Áo cardigan có thể chinh phục cả những cô nàng khó tính nhất khi tiết trời chuyển sang mùa thu dịu mát. Các thiết kế dệt kim có cấu trúc sợi len đan mắt nhỏ mềm mịn và đàn hồi tốt vừa có thể mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế vừa trẻ trung đến bất ngờ.
Áo cardigan có thể mang đến cho nàng vô số ngạc nhiên khi mở ra những xu hướng phối đồ mới lạ cho trang phục mùa thu. Cardigan màu kem viền cổ tròn phối quần ống rộng, cardigan tay ngắn phối quần denim trắng... là những gợi ý để nàng bắt đầu chuyến phiêu lưu mùa thu đầy lãng mạn.
Tỏa sáng trong mùa đẹp nhất năm cùng các bản phối từ áo cardigan
Áo cardigan được xem là một trong những kiểu áo len mỏng phổ biến nhất. Thiết kế này được mặc từ thời "ông bà" và ngày càng được làm mới theo cách hiện đại, đậm tính thời trang và giàu tính thẩm mỹ hơn.
Không chỉ được làm mới bằng những gam màu tươi tắn, cardigan còn gây thương nhớ bằng những họa tiết dệt trên áo, bằng những chi tiết cách điệu vừa xinh yêu vừa duyên dáng - viền cổ tròn hình lá sen điệu đà, tay ngắn mát mẻ, in họa tiết chấm bi cổ điển hay thêm túi, thêm cúc mạ sáng bóng...
Cardigan có thể mặc với mọi loại trang phục, từ những chiếc váy liền đến chân váy, từ quần denim đến quần âu. Phong cách đường phố có thể gợi ý cách phối chiếc áo này cùng quần kaki ống rộng, quần túi hộp, chân váy mini...
Kiểu áo tôn dáng mảnh mai tựa nàng thơ chính là cardigan, dù diện theo phong cách nữ sinh, công sở hay street wear đều có thể tạo nên sức hút