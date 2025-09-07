Nhẹ nhàng, trẻ trung bất ngờ khi nàng diện áo cardigan

Áo cardigan có thể mang đến cho nàng vô số ngạc nhiên khi mở ra những xu hướng phối đồ mới lạ cho trang phục mùa thu. Cardigan màu kem viền cổ tròn phối quần ống rộng, cardigan tay ngắn phối quần denim trắng... là những gợi ý để nàng bắt đầu chuyến phiêu lưu mùa thu đầy lãng mạn.

Áo cardigan mỏng nhẹ vừa có thể giữ ấm, cản gió nhẹ nhàng vừa tạo nên điểm nhấn thú vị cho bản phối xuống phố cuối tuần của quý cô ẢNH: DUONGQUY

Tỏa sáng trong mùa đẹp nhất năm cùng các bản phối từ áo cardigan

Áo cardigan được xem là một trong những kiểu áo len mỏng phổ biến nhất. Thiết kế này được mặc từ thời "ông bà" và ngày càng được làm mới theo cách hiện đại, đậm tính thời trang và giàu tính thẩm mỹ hơn.

Không chỉ được làm mới bằng những gam màu tươi tắn, cardigan còn gây thương nhớ bằng những họa tiết dệt trên áo, bằng những chi tiết cách điệu vừa xinh yêu vừa duyên dáng - viền cổ tròn hình lá sen điệu đà, tay ngắn mát mẻ, in họa tiết chấm bi cổ điển hay thêm túi, thêm cúc mạ sáng bóng...

Cardigan có thể mặc với mọi loại trang phục, từ những chiếc váy liền đến chân váy, từ quần denim đến quần âu. Phong cách đường phố có thể gợi ý cách phối chiếc áo này cùng quần kaki ống rộng, quần túi hộp, chân váy mini...

Kết hợp hai gam màu đỏ và trắng để làm nên bản phối nổi bật, ấn tượng không thể rời mắt. Ở vùng khí hậu ấm nóng, cardigan có thể thay vai trò của một chiếc áo sơ mi/tank top hay áo phông thông thường ẢNH: DUONGQUY

Họa tiết được tạo nên từ kỹ thuật dệt đổi mới, những đường bo vạt áo, chi tiết cổ áo viền buộc dây nơ... làm nên nét duyên và khiến nàng trẻ trung đến bất ngờ ẢNH: DUONGQUY

Một chiếc cardigan màu xanh đen điểm chấm bi tròn có độ ôm nhẹ mặc cùng chân váy trắng tạo nên diện mạo dễ thương và xinh xắn ẢNH: DANBI

Phối áo cardigan và áo phông tay dài, áo dệt kim hoặc áo cổ lọ không tay; luôn sử dụng các màu sắc khác biệt để tạo thêm chiều sâu cho bản phối. Ngoài gợi ý chân váy midi xếp ly, nàng có thể thử phối cùng chân váy lụa satin, chân váy xếp tầng, chân váy bút chì... tùy thuộc vào các món đồ có sẵn trong tủ ẢNH: DAHLIA

Phong cách nữ sinh trung học chưa bao giờ hết "hot". Với áo cardigan, hãy chọn gam màu nổi bật như đỏ, xanh lá, tím đậm để có sự tương phản cùng tất trắng cổ cao, áo phông... và các món đồ còn lại đều mang gam màu tối như đen, xanh, xám ẢNH: DAHLIA

Kiểu áo tôn dáng mảnh mai tựa nàng thơ chính là cardigan, dù diện theo phong cách nữ sinh, công sở hay street wear đều có thể tạo nên sức hút ẢNH: DAHLIA

Nếu muốn làm mới hình ảnh nơi văn phòng làm việc, nàng có thể thử nghiệm với bản phối cardigan, chân váy bút chì, quần tất, dây lưng da và giày Mary Jane. Hãy tạo điểm nhấn về màu sắc để nổi bật theo cách tinh tế và cuốn hút ẢNH: ROEM