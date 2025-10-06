Những bản phối bắt mắt với áo lửng và chân váy dài

Từ sàn diễn đến đời sống thường nhật, combo áo lửng hoặc crop top với quần, chân váy dài trở thành công thức được giới mộ điệu yêu thích bởi khả năng dung hòa hoàn hảo giữa tính hiện đại và nét cổ điển.

Sự ăn ý của tỷ lệ trang phục - phần trên ngắn, phần dưới dài thướt tha tạo nên hiệu ứng thị giác giúp tôn dáng, "kéo dài chân" và mang lại vẻ thanh thoát. Đây cũng là biểu tượng của tinh thần thời trang đương đại: tự do, gợi cảm vừa đủ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và nữ tính, phù hợp cho cả phong cách đường phố lẫn các sự kiện thời trang.



Điểm cộng của bản phối này chính là tỷ lệ trang phục. Crop top giúp "ăn gian" chiều cao nhờ phần thân áo ngắn, tạo cảm giác đôi chân dài hơn, trong khi váy dài mang lại sự mềm mại và thướt tha ẢNH: MAX MARA

Combo với áo lửng, crop top thể hiện phong cách thanh lịch mà cá tính

Với phong cách tối giản, một chiếc áo lửng hoặc crop top trơn màu, dáng ôm kết hợp cùng váy maxi xếp ly, quần dài hoặc váy suông, dáng chữ A, xòe... sẽ mang đến vẻ thanh lịch, sang trọng mà vẫn giữ nét trẻ trung. Sự kết hợp giữa các gam màu trung tính như trắng, be, đen, xám hay kem... sẽ tạo nên cảm giác nền nã, dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh: đi làm, dạo phố hay dự tiệc nhẹ.



Lựa chọn kiểu dáng và thiết kế trang phục phù hợp, người mặc dễ dàng tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa sành điệu ẢNH: MAX MARA

Bên cạnh đó, phong cách Y2K - thập niên 2000 đang quay trở lại mạnh mẽ, mang đến làn gió mới cho combo crop top và váy dài. Những chiếc crop top ôm sát, có logo nhỏ hoặc dây buộc, kết hợp chân váy denim, váy da hoặc chân váy xếp tầng giúp người mặc trở nên năng động, phóng khoáng mà vẫn thời thượng.



Bộ sưu tập có cảm hứng Y2K mạnh mẽ từ độ dài váy ngắn (mini dress) đến sự xuất hiện của trang phục lấp lánh (sparkle/sequin) mang đến những gợi ý táo bạo cho các nữ tín đồ ẢNH: ABANNE

Layer tinh tế - điểm nhấn hiện đại cho bản phối crop top và quần ống rộng

Một lựa chọn khác không kém phần cuốn hút là phối layer - công thức được nhiều stylist yêu thích. Bạn có thể khoác ngoài áo lửng, bên trong là áo thun ôm và kết hợp với quần dài, ống rộng, đi cùng giày thể thao đế mỏng khỏe mạnh - tạo nên một bản phối tinh tế phù hợp trong môi trường công sở.

Khi thời tiết se lạnh, việc thêm một chiếc áo khoác lửng bên ngoài những chiếc áo thun thoải mái sẽ giúp các nàng có vẻ ngoài cá tính mà không đánh mất vẻ nữ tính vốn có ẢNH: THECUE

Cuối cùng, phụ kiện chính là yếu tố tạo điểm nhấn. Giày sneakers hoặc xăng đan cao gót đều có thể kết hợp tùy theo phong cách bạn hướng đến: năng động hoặc thanh lịch. Một chiếc túi baguette nhỏ, mũ rộng vành hay kính mắt vintage sẽ giúp bản phối thêm phần hoàn thiện.

Cặp kính duyên dáng hay đôi giày gót nhọn nữ tính đều có thể tạo nên điểm nhấn thời thượng, tôn dáng và hoàn thiện vẻ đẹp sành điệu đặc trưng của phong cách hiện đại mà các nàng thể hiện ẢNH: THECUE

Những chi tiết tinh tế như hàng khuy trên quần suông mềm mại, dải khăn nhỏ làm clavat trang trí hay túi cầm tay xinh xắn sẽ giúp tổng thể trang phục của các nàng vừa thanh lịch, vừa gợi cảm giác hiện đại, tinh xảo ẢNH: THECUE

Sự kết hợp giữa crop top và chân váy dài hay quần ống rộng không chỉ là lựa chọn thời trang an toàn mà còn là tuyên ngôn về phong cách: tự tin, phóng khoáng và không ngại làm mới bản thân. Dù bạn theo đuổi vẻ đẹp tối giản hay phá cách, chỉ cần khéo léo một chút trong cách phối màu và phụ kiện, diện mạo của bạn sẽ luôn tràn đầy sức sống và cuốn hút trong mọi khung hình.



