Những bản phối nhiều lớp vừa cá tính vừa dễ thương là tâm điểm mùa đông

Hôm nay nàng mặc gì xuống phố, đi làm? Đó có phải là một bản phối nhiều lớp khiến nàng cực kỳ hài lòng vì sự duyên dáng, tinh tế mà vẫn cực trẻ trung và ấm áp? Dưới đây là những gợi ý phối đồ nhiều lớp để nàng bổ sung vào "ngân hàng ý tưởng" mặc đẹp mùa đông.

Tạo nên dáng vẻ nhẹ nhàng và thanh thoát cho bản phối nhờ cách phối đồ khéo léo từ bảng màu đến phom dáng. Áo dệt kim mỏng tay dài giúp giữ nhiệt, bảo vệ cơ thể trong mùa lạnh nhưng đồng thời tạo nên phom dáng đẹp "làm nền" cho váy midi kẻ ca rô ẢNH: MAEVE

Diện đồ nhiều lớp cho vẻ ngoài hiện đại, dễ thương

Không cần sở hữu một tủ đồ đông đầy đủ những thiết kế "cộp mác" sang chảnh từ áo tweed, áo len lông cừu, trench coat đến các set đồ dạ ép..., nàng có thể phối đồ nhiều lớp sành điệu, chỉn chu vừa cá tính, vừa dễ thương từ chính các món đồ mặc hằng ngày. Váy midi họa tiết kẻ ô, quần denim ống rộng, áo khoác jacket, sơ mi phom suông, chân váy xếp ly...

Để tạo nên hình ảnh đẹp song hành cùng cảm giác ấm êm và mềm mại, luôn nhớ bổ sung vào các bản phối layer những thiết kế làm từ chất liệu len sợi (gile hay cargidan, áo len dệt kim, áo cổ cao tay dài, mũ len, khăn choàng...) hoặc vải nhung, dạ ép...

Nét đáng yêu và cá tính được ghi dấu bằng cảm giác tone sur tone ở những chi tiết nhỏ - sự lặp lại về màu sắc ở mũ len và tất hay cách xếp lớp các món đồ ngắn - dài, sử dụng bảng màu tương phản nổi bật hoặc bảng màu tương đồng mang đến phong cách sành điệu, hợp mốt mà không cần cố gắng.

Cặp đôi quần kaki/denim tông xanh rêu và sơ mi xanh oversized trở nên cá tính và dễ thương hơn khi được kết hợp cùng cardigan dáng ngắn và mũ len. Hai món đồ len sợi lông xù với hai gam màu nổi bật giúp bản phối thăng hoa mãn nhãn ẢNH: MAEVE

Bảng màu tương đồng của nâu be và họa tiết kẻ ô đồng điệu được "thắp sáng" bằng những chi tiết mang tông trắng. Trong khi đó sắc đỏ của lễ hội được khéo léo chuyển tải qua các chi tiết băng đô, tất và chân váy xếp ly. Các kiểu áo, áo khoác, chân váy, tất và giày đều là những món đồ đa năng và dễ tìm thấy trong hầu hết các tủ đồ hằng ngày ẢNH: MAEVE

Áo gile kẻ cách điệu trở thành điểm nhấn cho bản phối nhiều lớp mang hơi thở của thời trang Anh quốc cổ điển ẢNH: TIT ELEGANT

Đừng ngại ngần để lộ vạt áo sơ mi khi nàng diện đồ xếp lớp layer mùa lạnh. Chúng có thể tạo nên điểm nhấn cho tổng thể và cũng có thể góp phần tạo nên tỷ lệ hài hòa hơn cho vóc dáng của nàng ẢNH: TIT ELEGANT

Áo khoác jacket cổ tròn phối cùng váy xếp ly có phần cổ sen cách điệu mang đến hình ảnh đầy thú vị. Cổ áo hải quân cũng sẽ là nét riêng khiến mọi người nhìn ngắm mãi khi nàng diện đồ nhiều lớp giản dị với sơ mi và chân váy kẻ ô ẢNH: AMOZY

Bảng màu xanh đen, đen và các sắc nâu trầm mang đến hình ảnh của sự chững chạc, trầm tĩnh và trưởng thành; còn sắc đỏ, trắng lại thổi bùng ngọn lửa của sự nhiệt huyết, niềm vui và tinh thần rộn ràng của mùa lễ hội đang đến ẢNH: AMOZY

Diện đồ xếp lớp mùa đông thêm thú vị khi những chiếc mũ đồng bộ với áo khoác mở ra vô số điều thú vị. Họa tiết, kết cấu buộc dây hay thắt nơ từ mũ và áo khoác biến các bản phối casual với quần jeans và loafer trở nên sành điệu bất ngờ ẢNH: MAEVE



