Những bộ cánh tiền triệu của 'chị đẹp' Vũ Ngọc Anh

Chia sẻ với phóng viên, Vũ Ngọc Anh khẳng định, thời trang với cô không đơn thuần là "trình diễn thị giác" cho âm nhạc, mà còn là phong cách, nghệ thuật cá nhân - nơi từng thiết kế được lựa chọn và xử lý tinh tế từ bảng màu, chất liệu cho tới cấu trúc và phụ kiện, nhằm chuyển tải trọn vẹn tinh thần, cảm xúc của từng ca khúc.



Giá trị mỗi outfit mà nữ ca sĩ diện có thể lên tới tiền triệu thậm chí chục triệu đồng hoặc hơn, nhưng quan trọng, đó là sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh và nhân hiệu của một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

“Chị đẹp” Vũ Ngọc Anh khéo tận dụng phom dáng, chi tiết và chất liệu phản quang của từng bộ cánh, vừa tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, vừa hỗ trợ tối ưu cho các động tác biểu diễn trên sân khấu ẢNH: NVCC

Thời trang là ngôn ngữ tỏa sáng trên sân khấu

Vũ Ngọc Anh chia sẻ, tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn trang phục biểu diễn chính là phù hợp với concept của từng tiết mục. Mỗi bài hát đều có câu chuyện và cảm xúc riêng, vì vậy trang phục phải "ăn khớp" với nội dung và không khí của ca khúc.

Với những tiết mục đòi hỏi trình diễn performance và vũ đạo nhiều, cô đặc biệt chú trọng đến chất liệu: phải co giãn tốt, thoải mái khi di chuyển, đồng thời an toàn tuyệt đối để tránh những tình huống nhạy cảm khi vận động mạnh. Bên cạnh đó, yếu tố "bắt ánh sáng sân khấu" cũng được đặt lên hàng đầu để mỗi cú xoay người hay bước nhảy đều tỏa sáng trọn vẹn trước hàng nghìn khán giả.

Sự tỉ mỉ trong chuyển hóa ý tưởng thành thực tế, kết hợp phụ kiện và layering, giúp mỗi bản phối vừa giữ thẩm mỹ, vừa linh hoạt biến hóa giữa các concept, từ thanh lịch, sang trọng đến gợi cảm hay nổi loạn, tôn lên cá tính nghệ sĩ ẢNH: NVCC

Điều đáng chú ý là trước mỗi lần bước lên sân khấu và trình diễn, Vũ Ngọc Anh và ê kíp luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ về concept và khán giả mục tiêu. Bên cạnh sự ăn nhập với nội dung bài hát, cô và team cũng cập nhật những xu hướng mới nhất, quan sát gu thẩm mỹ của khán giả để điều chỉnh chi tiết phù hợp. Đây là sự kết hợp giữa yếu tố sáng tạo cá nhân và sự nhạy bén với thị hiếu công chúng - điều làm nên sức hút bền bỉ của Vũ Ngọc Anh trên sân khấu.

Người đẹp thẳng thắn nhìn nhận, trang phục là yếu tố quan trọng để nâng tầm phần trình diễn, nhưng không phải là tất cả. Âm nhạc, vũ đạo, cảm xúc và sự kết nối với khán giả vẫn là cốt lõi của một tiết mục thành công. Tuy vậy, thời trang chính là thứ "vũ khí" hỗ trợ để nghệ sĩ tự tin hơn, nhập tâm hơn, và để hình ảnh trên sân khấu trở thành khoảnh khắc khó quên.

Khác với trang phục đời thường, trang phục trình diễn kết hợp thiết kế sáng tạo, chất liệu độc đáo và kỹ thuật may tinh xảo, không chỉ mang giá trị tiền triệu mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và nghệ thuật thời trang, trở thành một “tác phẩm thị giác” hoàn hảo ẢNH: NVCC

Yêu phong cách thời trang hiện đại - trẻ và đa năng

Không chỉ trên sân khấu, trong đời thường, "chị đẹp" cũng giữ thói quen đầu tư thời trang một cách chỉn chu. Từ trang phục, phụ kiện đến phụ trang, mọi thứ đều được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa. Với cô, thời trang đời thường và thời trang biểu diễn đều cùng phục vụ một mục tiêu: xây dựng hình ảnh nghệ sĩ nhất quán, ấn tượng và có cá tính riêng.