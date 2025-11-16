  • An Giang
Thời trang 24/7

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/11/2025 12:00 GMT+7

Thời trang không phải là một môn khoa học hoàn hảo, nhưng những bản phối chân váy và áo len này được coi như combo xuất sắc nhất cho phong cách thời trang ngày lạnh để đi làm đi chơi đều hợp.

Chân váyáo len luôn là một trong những cặp đôi thông dụng nhất trong tủ đồ. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tính thực dụng hay sự ấm áp, mà còn ở việc tìm ra sự kết hợp phù hợp: làm thế nào để chọn được những phong cách phù hợp với nhau?

Áo len cổ tròn và váy ngắn: sự kết hợp hoàn hảo

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 1.

Chân váy ngắn cần một chiếc áo len cân bằng được nét táo bạo mà không lấn át

ẢNH: @AMICA

Áo cổ tròn len, tốt nhất là những tông màu trung tính như xám than, là lựa chọn hoàn hảo: nó giúp tôn dáng người ở phần trên và làm nổi bật váy ngắn ở bên dưới. Hiệu ứng này vừa hiện đại vừa tinh tế, đặc biệt là khi kết hợp với áo sơ mi trắng, giúp diện mạo thêm phần tươi sáng và thanh lịch.

Chân váy đính đá và áo len oversized

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 2.

Một bộ trang phục dạ hội tinh tế, sành điệu và dễ phối đồ đến bất ngờ

ẢNH: @DEVWINDSOR

Không chỉ dành cho ban ngày. Khi hoàng hôn buông xuống và bạn chọn chân váy dài đến đầu gối, có thể thêu hoặc đính sequins, việc kết hợp chúng với áo len oversized sẽ ngay lập tức khiến chúng trở nên hiện đại hơn. Chọn áo cổ lọ rộng rãi cùng màu là một lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt nếu được thắt eo bằng một chiếc thắt lưng mảnh giúp định hình lại vóc dáng mà không khiến bạn trông nặng nề.

Khi váy nổi bật, áo len cũng phải theo sau

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 3.

Màu đen tuyền càng làm nổi bật hiệu ứng, khiến bộ trang phục vừa thanh lịch vừa đầy cá tính

ẢNH: @AMICA

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 4.

Một quy tắc áp dụng cho mọi thiết kế: khi chân váy với thiết kế cầu kỳ, áo len phải giữ nguyên phom dáng

ẢNH: @IMMEGII

Một chiếc váy dài, có thể có tua rua hoặc bèo nhún, đã tạo nên sự chuyển động và hiện diện; đó là lý do tại sao áo cổ lọ là lựa chọn thông minh nhất: gọn gàng, thiết yếu và nhỏ gọn.

Cardigan và chân váy midi: công thức của cô nàng Paris

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 5.

Chân váy midi xếp ly hay bo tròn đều là lựa chọn hàng đầu cho các tín đồ thời trang

ẢNH: @NAOMI WATTS

Một cặp đôi mà bạn luôn có thể tin tưởng: áo cardigan màu be mỏng nhẹ được cài nút, phối cùng chân váy midi màu đen. Chiếc áo được định hình vòng eo bằng dây lưng da bản lớn, làm nổi bật độ phồng của chân váy; phối cùng túi xách màu nâu bò và đôi bốt da màu đỏ rượu.

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 6.

Chân váy midi, áo cardigan kết hợp với bốt cao cổ và áo phông trắng bên trong, bộ trang phục trở nên hoàn hảo với vẻ ngoài đơn giản nhưng luôn đạt điểm nhấn. Cách phối đồ dễ dàng để mặc đẹp này chỉ cần vài phút và đạt được hiệu ứng mà các fashionista theo đuổi

ẢNH @AMICA

Chân váy midi da và áo len cổ chữ V

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp- Ảnh 7.

Khi nói đến việc phối đồ với chân váy táo bạo, bí quyết nằm ở việc chọn một chiếc áo len tôn lên vẻ ngoài mà không làm giảm đi vẻ ngoài

ẢNH: @ASIATYPEK

Một trong những kiểu dáng thú vị nhất mùa này là chân váy chữ A bằng da họa tiết graphic, dài đến mắt cá chân hoặc cao hơn một chút. Một chiếc áo len cổ chữ V mềm mại là người bạn đồng hành hoàn hảo, sành điệu. Để hoàn thiện bộ trang phục đa năng này, hãy kết hợp một đôi giày mules cao gót và một chiếc túi tote.

Áo len Chân váy bộ trang phục cardigan Mùa Thu Đông

