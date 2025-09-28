  • An Giang
Thời trang 24/7

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
28/09/2025 10:00 GMT+7

Tiết trời thu mát mẻ khiến ai cũng muốn ăn diện hơn và các thiết kế váy hoa, đầm họa tiết là lựa chọn không thể vắng mặt. Bước qua những cảm giác quen thuộc về bản in hoa lá thường nhật, những gợi ý mặc đẹp dưới đây đưa nàng đến với chuyến phiêu lưu của vải vóc, đi qua những cung bậc từ lãng mạn trẻ trung đến sang trọng, quý phái.

Váy hoa, đầm họa tiết là kiểu trang phục mang sắc thu riêng biệt khó có thể nhầm lẫn. Không còn là những bản in hoa lá trải dài thiếu điểm nhấn, các bản phối dưới đây mở ra góc nhìn mới về cách các cô gái yêu hoa cỏ, yêu màu sắc tận hưởng thời trang.

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 1.

Họa tiết hoa bướm, chuồn chuồn cánh mỏng hay vô số những hình ảnh gợi nhắc vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên được đưa vào tủ đồ mùa thu

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Váy hoa, đầm họa tiết sang trọng cho mùa thu

Mùa thu 2025 mở ra tủ đồ họa tiết đầy cảm hứng qua những thiết kế váy hoa, váy họa tiết ngập tràn cảm giác tươi mới, sang trọng và quý phái. Quý cô thỏa sức chọn lựa giữa vô số thiết kế đầm liền từ midi đến maxi với các gam màu tươi vui, ấm áp đến trầm ấm thanh lịch. Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng diện chân váy họa tiết cùng áo blazer, áo crop giúp "mềm hóa" phong cách công sở vốn bị định nghĩa qua những bộ đồng phục văn phòng.

Bước vào thế giới của trang phục họa tiết, nàng cảm thấy phần nữ tính, "bánh bèo" của bản thân được chiều chuộng và chăm chút từng li từng tí. Cảm giác này thật cần thiết trong nhịp sống hối hả và bận rộn của thành thị những ngày này.

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 2.

Vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn của thiết kế váy midi khiến nàng xao xuyến. Không đơn thuần là bản in hoa lá quen thuộc, thiết kế mang đến cả một khu vườn đầy hương sắc với hoa cỏ, ong bướm, hương hoa thơm ngát xen lẫn mùi cỏ tươi dịu nhẹ và ngọt ngào

ẢNH: LINH BUI

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 3.

Nàng có thể cất tạm các mẫu đầm, váy không tay để diện ngay những mẫu đầm maxi, đầm midi tay dài chít phồng điệu đà. Tiết trời mát nhẹ khiến quý cô không cần phải e ngại khi diện thiết kế dài tay thêm nữa

ẢNH: ORCHID

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 4.

Từ vẻ đẹp rực rỡ kiêu sa đến ngọt ngào đầy hạnh phúc, các thiết kế váy hoa chính là người bạn "must have" mà nàng không thể bỏ lỡ mùa này

ẢNH: ORCHID

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 5.
Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 6.

Thổi làn gió mới cho tủ đồ mùa thu bằng những họa tiết ấn tượng, lạ mắt bên cạnh bản in hoa lá. Sắc nâu tím trầm ấm mang lại cảm giác nữ tính và sự trưởng thành, đằm thắm từ cá tính của người mặc

ẢNH: ORCHID

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 7.

Trang phục "nở hoa" qua những bản in đầy tươi sáng và ngập tràn cảm giác vui tươi, rạng rỡ. Váy hoa, váy họa tiết có thể ứng dụng cho nhiều không gian - văn phòng làm việc, các buổi hội họp và gặp mặt, các buổi tiệc trà chiều, tiệc sinh nhật...

ẢNH: IVY MODA

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 8.
Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 9.

Hai phong cách, hai góc nhìn về cách diện chân váy họa tiết mà nàng có thể sẽ muốn áp dụng ngay cho bản thân mình - hình ảnh tươi sáng dịu dàng hay sự sắc sảo lãng mạn?

ẢNH: IVY MODA, MINT BOUTIQUE

Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu- Ảnh 10.

Bên cạnh họa tiết và bảng màu chủ đạo, phom dáng và chi tiết drapping trên trang phục cũng là một điểm gây chú ý. Thiết kế tông cam ấn tượng với các nếp gấp, đường xếp nhún vừa nữ tính vừa tạo hiệu ứng thị giác sang trọng, quý phái cho nàng

ẢNH: LINH BUI

