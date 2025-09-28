Những chiếc váy hoa, đầm họa tiết tuyệt đẹp không thể thiếu ngày đầu thu

Váy hoa, đầm họa tiết là kiểu trang phục mang sắc thu riêng biệt khó có thể nhầm lẫn. Không còn là những bản in hoa lá trải dài thiếu điểm nhấn, các bản phối dưới đây mở ra góc nhìn mới về cách các cô gái yêu hoa cỏ, yêu màu sắc tận hưởng thời trang.
Váy hoa, đầm họa tiết sang trọng cho mùa thu
Mùa thu 2025 mở ra tủ đồ họa tiết đầy cảm hứng qua những thiết kế váy hoa, váy họa tiết ngập tràn cảm giác tươi mới, sang trọng và quý phái. Quý cô thỏa sức chọn lựa giữa vô số thiết kế đầm liền từ midi đến maxi với các gam màu tươi vui, ấm áp đến trầm ấm thanh lịch. Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng diện chân váy họa tiết cùng áo blazer, áo crop giúp "mềm hóa" phong cách công sở vốn bị định nghĩa qua những bộ đồng phục văn phòng.
Bước vào thế giới của trang phục họa tiết, nàng cảm thấy phần nữ tính, "bánh bèo" của bản thân được chiều chuộng và chăm chút từng li từng tí. Cảm giác này thật cần thiết trong nhịp sống hối hả và bận rộn của thành thị những ngày này.
Thổi làn gió mới cho tủ đồ mùa thu bằng những họa tiết ấn tượng, lạ mắt bên cạnh bản in hoa lá. Sắc nâu tím trầm ấm mang lại cảm giác nữ tính và sự trưởng thành, đằm thắm từ cá tính của người mặc
ẢNH: ORCHID
Hai phong cách, hai góc nhìn về cách diện chân váy họa tiết mà nàng có thể sẽ muốn áp dụng ngay cho bản thân mình - hình ảnh tươi sáng dịu dàng hay sự sắc sảo lãng mạn?
ẢNH: IVY MODA, MINT BOUTIQUE