Những gam màu giúp nàng định hình xu hướng thu đông 2025

Các gam màu như đỏ sẫm bí ẩn, xanh lá cổ điển, nâu trầm quyến rũ xuất hiện dày đặc trên sàn diễn quốc tế và còn len lỏi vào phong cách đường phố của các fashionista, tạo nên dấu ấn thời trang mạnh mẽ và khác biệt, khiến các thương hiệu Việt - để bắt nhịp xu hướng cũng khó lòng bỏ qua.



Mùa mốt của Prada khẳng định vị thế bằng gam màu sâu lắng, nơi sắc độ trở thành ngôn ngữ thể hiện bản lĩnh cá nhân và phong cách thương hiệu đồng thời ghi dấu ấn của người mặc ẢNH: PRADA

Thời trang hiện đại - cá tính trong từng gam màu

Xu hướng sử dụng hoặc kết hợp các gam màu này không đơn thuần là sự thay thế bảng màu trung tính, mà còn là tuyên ngôn phong cách thời trang cá nhân - khác biệt và bứt phá. Các nhà mốt lớn đã khai thác triệt để như Louis Vuitton hay Gucci đã mang đỏ sẫm phủ lên nhiều thiết kế, kết hợp phụ kiện ánh kim chúng càng "bộc lộ" rõ công năng. Trong khi Bottega Veneta chọn xanh lá như điểm nhấn trên túi xách, giày da thì Prada, Hermès, Fendi lại đưa nâu trầm thành nền tảng chủ đạo cho những thiết kế áo khoác và trench coat (áo khoác dài).

Những gam màu sâu lắng tiếp tục trở thành "ngôi sao" của mùa, biến trang phục thành bản hòa ca giữa sự sang trọng cổ điển và phong thái hiện đại ẢNH: PRADA, GUCCI

Điểm thú vị là khi phối các gam màu với nhau thì tạo ra sự linh hoạt và biến hóa - khi phối hợp đỏ sẫm với nâu trầm tạo chiều sâu cuốn hút, quyền lực. Trong khi đó, xanh lá và đỏ sẫm gợi liên tưởng đến sức sống và sự táo bạo hoặc khi phối với nâu trầm lại xây dựng hình ảnh thanh lịch, dễ ứng dụng cho trang phục công sở lẫn dạo phố.

Trong streetwear, giới trẻ biến tấu xu hướng này với hoodie, quần cargo, sneaker tông đỏ sẫm hoặc xanh lá, phối cùng túi mini nâu trầm. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của gam màu "khó tính" nhưng lại đầy cuốn hút, giúp khẳng định cá tính ngay cả trong những set đồ thường nhật.

Các nhà mốt Việt cũng bắt nhịp và giới thiệu nhiều cách phối kết thú vị giữa các gam màu ẢNH: LÊ HOUSE

Không chỉ là bảng màu - mà còn là thông điệp về quyền lực và cá tính, nơi mỗi sắc độ trở thành dấu ấn thị giác khẳng định vị thế của thời trang đương đại ẢNH: VALENCIANI

Tuyên ngôn của thời trang mang dấu ấn cá nhân

Sự lên ngôi của các gam màu trầm trong xu hướng thời trang cuối thu, đầu đông như đỏ sẫm, xanh lá và nâu trầm không chỉ là hiệu ứng thẩm mỹ mà còn phản ánh những giá trị mới của thời trang đương đại: hướng về sự bền vững, tính ứng dụng và khả năng truyền tải bản lĩnh cá nhân. Đây là các sắc thái vừa cổ điển vừa hiện đại, phù hợp cho cả nam và nữ, đồng thời mở ra nhiều tiềm năng sáng tạo cho các nhà thiết kế.

Thể hiện phong cách thời trang cá nhân - không chỉ là phom dáng mà còn ở cách lựa chọn sắc độ; sự dịch chuyển tinh tế trong bảng màu năm nay chính là chìa khóa để các tín đồ cùng thử sáng tạo và kiến tạo "quyền lực thẩm mỹ" ẢNH: FBNV

Có thể nói, thu đông 2025 sẽ là mùa thời trang đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bảng các tông màu trầm ấm nhưng đầy quyền lực. Đó không chỉ là câu chuyện màu sắc, mà còn là tuyên ngôn phong cách của một thế hệ dám thể hiện mình qua những lựa chọn mạnh mẽ và tinh tế.