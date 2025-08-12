  • An Giang
Thời trang 24/7

Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/08/2025 18:00 GMT+7

Áo sơ mi viền ren điệu đà, áo jacket, áo thun kẻ ngang, gile... nằm trong số những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans xanh trong mùa thu. Những bản phối thu hút mọi ánh nhìn dưới đây giúp nàng dễ dàng và thuận tiện hơn khi lên đồ xuống phố.

Diện quần jeans vào mùa thu có sự thú vị riêng khi nàng có thể tạo nên những điểm nhấn phá cách đầy sáng tạo không chỉ qua cách phối kiểu áo phù hợp. Thêm một đôi bốt gót nhọn, một chiếc khăn lụa dài bay bổng hay bổ sung cho bản phối chiếc áo khoác crop sành điệu... là những ý tưởng mới.

- Ảnh 1.

Quần jeans xanh trở thành bức phông nền hoàn hảo để những món đồ thời thượng khác "lên tiếng". Đó là mẫu blazer tay lỡ không ve cổ, đôi bốt da đen, dải lụa trắng mềm hay chiếc túi xách độc đáo

ẢNH: @COCOSCHIFFER

Kiểu áo hợp với quần jeans mùa thu

Một trong những điểm nổi bật từ các kiểu áo thường được kết hợp với quần jeans xanh vào mùa thu là sự ưu ái dành cho các thiết kế có độ dày vừa phải, đứng phom như jacket chất vải  tweed hay kaki, gile, blazer cropped... Những thiết kế này thường được mặc định sử dụng làm áo khoác trong mùa nắng nhưng khi bước vào mùa thu lại có thể mặc đơn lẻ cùng quần denim.

Bên cạnh đó, đừng ngại thử nghiệm cùng các mẫu áo thun kẻ sọc ngang, sơ mi viền ren, tank top và áo khoác bike, vì chúng sẽ giúp tạo nên những cặp đôi thời trang hoàn hảo, đẹp không thể chê.

- Ảnh 2.

Áo sơ mi tay ngắn trở nên điệu đà và nữ tính hơn nhờ những đường viền ren tinh tế phối cùng quần jeans ống rộng, giày búp bê và món phụ kiện ren trắng nổi bật bên hông

ẢNH: @TRAYCYDCMBR

- Ảnh 3.

Các phom áo khoác crop vừa giúp bản phối với quần jeans trở nên chỉn chu chuyên nghiệp hơn, vừa phù hợp với tiết trời đầu mùa thu

ẢNH: @COCOSCHIFFER

- Ảnh 4.

Các mẫu áo phông cơ bản vẫn luôn là lựa chọn an toàn cho các bản phối casual. Tuy nhiên, bản phối mang đến sự thoải mái, thoáng mát sẽ cần đến những chi tiết mới mẻ để gây ấn tượng, ví dụ như một chiếc kính mát sành điệu, một chiếc túi thời thượng...

ẢNH: YUNUEN

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Áo tay dài đơn sắc đa chất liệu nên được mặc thật nhiều vào mùa này. Quý cô có thể mặc áo len chui đầu, áo phông tay dài, áo dệt kim, áo cổ lọ... có kết cấu sợi dệt thoáng/rỗng để có được sự dễ chịu cần thiết cho các bản phối hợp xu hướng

ẢNH: @CVSEEV - LINDA

- Ảnh 7.

Những họa tiết kẻ sọc trên áo không chỉ làm mới các bản phối denim mà còn tạo nên hiệu ứng thị giác cho tổng thể trang phục. Sọc nhỏ mang đến cảm giác mảnh mai, gọn gàng hơn; sọc lớn giúp người gầy "ăn gian" vóc dáng thêm đầy đặn, giàu sức sống

ẢNH: LINDA

- Ảnh 8.

Dù mùa hè hay mùa thu thì áo gile vẫn được yêu thích diện cùng jeans. Thiết kế denim ống suông được một tín đồ thời trang phối cùng gile và giày mũi nhọn màu kem sang trọng, qua đó mang đến cảm giác thanh lịch và cổ điển

ẢNH: LOUISE ANDRACA

- Ảnh 9.

Quý cô có thể "bê nguyên" các bản phối mùa hè sang mùa thu nhưng kèm theo một chiếc áo khoác phù hợp. Áo khoác bike có độ dày vừa phải, dáng ngắn hoặc dáng oversized tùy theo lựa chọn phong cách của riêng nàng

ẢNH: LINDA

- Ảnh 10.

Chào mừng mùa thời trang dạ tweed quay trở lại cùng vô số gợi ý diện tweed và quần denim. Một fashionista diện quần jeans ống loe cùng áo tweed họa tiết cho một sự kiện thời trang. Bản phối được hoàn thiện với giày cao gót và mẫu túi mang đặc trưng của thương hiệu

ẢNH: DESPINAKA


