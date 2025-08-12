Những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans, thu hút mọi ánh nhìn

Áo sơ mi viền ren điệu đà, áo jacket, áo thun kẻ ngang, gile... nằm trong số những kiểu áo hợp mặc cùng quần jeans xanh trong mùa thu. Những bản phối thu hút mọi ánh nhìn dưới đây giúp nàng dễ dàng và thuận tiện hơn khi lên đồ xuống phố.
Diện quần jeans vào mùa thu có sự thú vị riêng khi nàng có thể tạo nên những điểm nhấn phá cách đầy sáng tạo không chỉ qua cách phối kiểu áo phù hợp. Thêm một đôi bốt gót nhọn, một chiếc khăn lụa dài bay bổng hay bổ sung cho bản phối chiếc áo khoác crop sành điệu... là những ý tưởng mới.
Kiểu áo hợp với quần jeans mùa thu
Một trong những điểm nổi bật từ các kiểu áo thường được kết hợp với quần jeans xanh vào mùa thu là sự ưu ái dành cho các thiết kế có độ dày vừa phải, đứng phom như jacket chất vải tweed hay kaki, gile, blazer cropped... Những thiết kế này thường được mặc định sử dụng làm áo khoác trong mùa nắng nhưng khi bước vào mùa thu lại có thể mặc đơn lẻ cùng quần denim.
Bên cạnh đó, đừng ngại thử nghiệm cùng các mẫu áo thun kẻ sọc ngang, sơ mi viền ren, tank top và áo khoác bike, vì chúng sẽ giúp tạo nên những cặp đôi thời trang hoàn hảo, đẹp không thể chê.
Áo tay dài đơn sắc đa chất liệu nên được mặc thật nhiều vào mùa này. Quý cô có thể mặc áo len chui đầu, áo phông tay dài, áo dệt kim, áo cổ lọ... có kết cấu sợi dệt thoáng/rỗng để có được sự dễ chịu cần thiết cho các bản phối hợp xu hướng