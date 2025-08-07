Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Tóc ngắn vẫn được tiếng là kiểu tóc giúp làm gọn gương mặt, trẻ hóa và làm mới hiệu quả cho phong cách thời trang. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn đẹp xuất sắc dưới nhiều góc nhìn đi cùng cách phối đồ sành điệu hợp xu hướng mùa thu.
Tóc ngắn vừa là nét cá tính riêng biệt, vừa là điểm nhấn thời trang trong phong cách của quý cô. Tóc bob, lob, tóc shag và vô số các biến thể kết hợp kiểu tóc cổ điển cùng phần mái bằng, mái thưa, uốn lọn xoăn hay xếp tầng layer... làm nên những nét thú vị và mới mẻ cho gương mặt bạn trong mùa thu này.
Làm mới diện mạo cùng tóc ngắn cổ điển
Trên khắp các tạp chí thời trang và mạng xã hội là hình ảnh các cô gái nổi tiếng khoe mái tóc ngắn của mình. Tóc bob cổ điển mượt thẳng của Lily Collins ôm trọn gương mặt, tóc lob chạm vai, tóc shag của Song Hye Kyo lạ mắt gây tò mò cho khán giả...
Nếu là tín đồ yêu thích sự tự do và phóng khoáng, tóc ngắn sẽ trở thành "chân ái" của quý cô mọi mùa trong năm. Ngoài những kiểu tóc layer xếp tầng cầu kỳ cần sự chăm sóc ưu ái hơn một chút thì hầu hết các mẫu tóc này đều có thể tự vào nếp sau khi được gội sạch và sấy khô. Nhờ vậy nàng sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho mái tóc và có thể dành trọn sự tập trung chăm chút cho trang phục của mình mỗi khi xuống phố.