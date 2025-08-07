  • An Giang
Thời trang 24/7

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/08/2025 14:00 GMT+7

Tóc ngắn vẫn được tiếng là kiểu tóc giúp làm gọn gương mặt, trẻ hóa và làm mới hiệu quả cho phong cách thời trang. Dưới đây là những kiểu tóc ngắn đẹp xuất sắc dưới nhiều góc nhìn đi cùng cách phối đồ sành điệu hợp xu hướng mùa thu.

Tóc ngắn vừa là nét cá tính riêng biệt, vừa là điểm nhấn thời trang trong phong cách của quý cô. Tóc bob, lob, tóc shag và vô số các biến thể kết hợp kiểu tóc cổ điển cùng phần mái bằng, mái thưa, uốn lọn xoăn hay xếp tầng layer... làm nên những nét thú vị và mới mẻ cho gương mặt bạn trong mùa thu này.

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 1.

Tóc bob cổ điển kèm mái ngang tông màu đen tự nhiên tạo nên cái nhìn sắc sảo nhưng hiện đại vô cùng ấn tượng cho quý cô trong mùa thu này

ẢNH: AN HERITAGE

Làm mới diện mạo cùng tóc ngắn cổ điển

Trên khắp các tạp chí thời trang và mạng xã hội là hình ảnh các cô gái nổi tiếng khoe mái tóc ngắn của mình. Tóc bob cổ điển mượt thẳng của Lily Collins ôm trọn gương mặt, tóc lob chạm vai, tóc shag của Song Hye Kyo lạ mắt gây tò mò cho khán giả...

Nếu là tín đồ yêu thích sự tự do và phóng khoáng, tóc ngắn sẽ trở thành "chân ái" của quý cô mọi mùa trong năm. Ngoài những kiểu tóc layer xếp tầng cầu kỳ cần sự chăm sóc ưu ái hơn một chút thì hầu hết các mẫu tóc này đều có thể tự vào nếp sau khi được gội sạch và sấy khô. Nhờ vậy nàng sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho mái tóc và có thể dành trọn sự tập trung chăm chút cho trang phục của mình mỗi khi xuống phố.

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 2.

Trong những bức ảnh hậu trường quay phim Emily in Paris phần 5, ngôi sao Lily Collins khiến người hâm mộ bồi hồi khi nhắc lại hình ảnh nổi tiếng một thời của mình. Tóc bob mượt có độ cong nhẹ ôm trọn gương mặt tô điểm cho những đường nét sắc sảo của đôi mắt, sống mũi và khóe miệng xinh

ẢNH: INSTAGRAM NV

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 3.

Cô nàng Miu Lê khoe dáng vẻ hạnh phúc tròn đầy khi chụp ảnh cho tạp chí thời trang. Kiểu tóc bob ngắn có đường gợn sóng và mái ngố thực sự cho thấy khả năng "hack" tuổi một cách ngoạn mục

ẢNH: ELLE VIETNAM

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 4.

Không hẹn mà gặp khi diễn viên Diệu Nhi cũng lăng xê kiểu tóc ngắn và mái thưa trong mùa thu này. Mái tóc của cô có kết cấu xốp, các lọn tóc xếp chồng lộn xộn trong một trật tự được tính toán kỹ từ trước cả khi tạo kiểu

ẢNH: INSTAGRAM NV

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 5.

Một hình ảnh mới mẻ, lạ lẫm cho cô nàng sắp khoác áo cưới là hình ảnh nàng dâu tóc ngắn cá tính, hiện đại và khác biệt. Kiểu tóc này là sự kết hợp độ dài của tóc lob và kết cấu layer tạo khối phồng nhẹ nhưng vẫn chắc khỏe của mái tóc

ẢNH: GONNA BRIDAL CHIC

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 6.

Ngôi sao Song Hye Kyo gây bất ngờ với tạo hình tóc shag cá tính, sành điệu khi chụp ảnh thời trang cho Fendi. Kiểu tóc mái cong ngắn ở phần trước và dài ở phần sau gáy vẫn luôn gây tranh cãi vì tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, hãy cứ mạnh dạn chọn mẫu tóc nàng yêu để làm mới, để thay đổi và để bắt đầu một điều gì đó

ẢNH: INSTAGRAM NV

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 7.

Vẻ đẹp hiền hòa, nữ tính đến từ mái tóc lob dài chạm vai. Lob là sự kết hợp của bob và long - mang đến độ dài hợp lý cho những cô nàng e ngại sự cá tính của tóc ngắn nhưng cũng muốn làm mới gương mặt sau thời gian dài trung thành với mái tóc dài truyền thống

ẢNH: VIKTORIJA BIELIUNE

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này- Ảnh 8.

Tóc bob uốn xoăn lọn lớn là một kiểu tóc ngắn ấn tượng, nổi bật mà nàng nên thử nghiệm ít nhất một lần trong đời. Diện mạo thay đổi hoàn toàn - nét đẹp từ vẻ ngoài cổ điển, lãng mạn từ kiểu tóc này hoàn hảo với chân váy hoa, váy sơ mi hay những bản phối mang phong cách Parisian, vintage...

ẢNH: NINO MCHEDLISHVILI


