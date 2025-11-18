Những ngày lạnh bừng sáng khi áo kẻ ca rô 'trỗi dậy' với diện mạo tối giản





Áo sơ mi kẻ ca rô đã trở lại như một món đồ chủ đạo của mùa đông với vẻ ngoài hoàn toàn mới mẻ và thanh lịch.

Áo kẻ ca rô - lựa chọn tinh tế trong mùa này

Từ áo sơ mi đến váy ngắn trong nháy mắt, cho vẻ ngoài sang trọng không kém phần quyến rũ vào buổi tối ẢNH: @IRISLAW.UPDATES

Nếu có một món đồ nào đó kết hợp đẹp mắt với áo sơ mi kẻ ca rô, đó chính là quần jeans sặc sỡ có tông màu tương đồng. Gợi ý là hãy chọn những món đồ oversized và luôn luôn tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng một chiếc túi maxi ẢNH: @GOAT

Sydney Sweeney diện áo sơ mi kẻ ca rô màu xám tro trang trọng và quần palazzo với phụ kiện tương phản, giày xanh nhạt và túi xách màu trắng ẢNH: @OSCARDELARENTA

Cô nàng biên tập viên của tạp chí Vogue, Allyson Shiffman mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ phối cùng quần nhung kiểu dáng "bụi bặm" ẢNH: @SHIFFMANE

Áo sơ mi kẻ ca rô đang bước vào mùa đông năm nay với tinh thần hoàn toàn mới: hiện đại, gọn gàng và đầy phong độ. Từ chất liệu flannel (loại vải mềm, có bề mặt hơi mịn hoặc hơi xù nhẹ) ấm áp đến những phiên bản được xử lý như một chiếc áo khoác nhẹ, món đồ kinh điển này trở thành lựa chọn linh hoạt bậc nhất. Dễ kết hợp cùng denim, len hay da, áo ca rô không chỉ mang hơi thở tự do đặc trưng mà còn thêm nét tinh tế cho mọi bản phối ngày lạnh. Đây chính là kiểu trang phục vừa thực dụng, vừa thời thượng mà bất cứ ai cũng muốn có trong tủ đồ mùa đông.

Để có vẻ ngoài thường ngày, hãy kết hợp với quần jeans, giày lười và áo khoác da màu xanh lá cây ẢNH: @THEHAPABLONDE

Định hình diện mạo mùa đông mới mẻ và đậm cá tính với áo kẻ ca rô đỏ xanh phiên bản dài, kết hợp với quần kaki và phần cổ áo biến tấu thành kiểu khăn choàng quyền lực

ẢNH: @IO.DONNA

Áo ca rô với chất liệu bằng vải nỉ, có khóa kéo, dùng làm áo khoác sơ mi, có thể cài cúc hoặc thả tùy theo ý thích người mặc ẢNH: @CLAUDIO LAVENIA

Phong cách đường phố thoải mái hơn với quần đen và giày lười ẢNH: @JUMELLE-LN

Áo sơ mi kẻ ca rô mùa này còn ghi điểm nhờ khả năng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể mặc đơn lẻ như một chiếc áo sơ mi cổ điển, layering cùng áo thun ôm để tạo độ sâu, hoặc khoác ngoài như một chiếc shacket (áo khoác dáng sơ mi) vừa ấm vừa sành điệu.







