Thời trang 24/7

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
31/10/2025 08:00 GMT+7

Giữa những ngày se lạnh, khi thành phố khoác lên mình lớp sương mỏng, vải len và chất liệu dệt kim lại trở thành ngôn ngữ của sự ấm áp. Sự kết hợp giữa độ rủ tự nhiên và cấu trúc tinh gọn giúp người mặc chạm đến vẻ thanh lịch.

Vải len không chỉ là chất liệu, mà là biểu tượng của sự mềm mại và tinh tế. Dù là chiếc áo khoác dệt kim cổ điển, chiếc váy len ôm dáng hay cardigan, mỗi thiết kế đều mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa thanh lịch.

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 1.

Gợi nhớ cảm hứng từ những chiếc áo sailor cổ điển, thiết kế áo len ôm dáng nhưng vẫn thoải mái. Phần kẻ sọc tạo điểm nhấn cân bằng giữa nét trẻ trung và tinh tế, trong khi chi tiết logo thêu tinh xảo thể hiện sự thời thượng

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 2.

Thiết kế polo quen thuộc được nâng tầm qua chất liệu dệt kim cao cấp, mang đến phom dáng trẻ trung và bề mặt mịn mượt. Cổ áo phối viền tinh tế tạo điểm nhấn thanh lịch, kết hợp với chân váy ngắn nhằm giữ tinh thần cổ điển

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 3.

Bộ trang phục mang sắc vàng kem dịu nhẹ gợi cảm giác ấm áp. Thiết kế váy dài ôm dáng, chất liệu mềm mịn giúp tôn đường cong tự nhiên. Phần áo khoác lửng điểm hoa cài cùng tông tạo điểm nhấn nhẹ nhàng

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 4.

Áo khoác len dệt mịn nhấn nhá đường viền trắng chạy dọc thân kết hợp gile đồng màu xám tạo nên hình ảnh nền nã. Layering cùng sơ mi cổ đức phối ren bèo mềm mại - một điểm nhấn ngọt ngào, khiến tổng thể trở nên nữ tính hơn

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 5.

Mẫu crop top nổi bật trên nền chất liệu dệt kim với tông màu beige đậm. Phối cùng quần jeans đen khói nổi bật được wash thủ công cùng chi tiết đính đá lấp lánh tỉ mỉ tạo hiệu ứng phản sáng nhẹ nhằm toát lên phong thái Parisian chic

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 6.

Áo khoác dáng ngắn màu đỏ rực rỡ với họa tiết sọc trắng tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng và mang năng lượng thể thao hiện đại. Chất liệu len gân dệt dày dặn, ôm nhẹ cơ thể, giữ ấm vừa đủ mà vẫn tôn đường cong nữ tính

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 7.

Mang dáng crop top thanh thoát, chất liệu dệt kim ôm nhẹ cơ thể, kết hợp cùng chi tiết hở vai tạo nên vẻ ngọt ngào, trẻ trung. Sự tương phản thú vị được cân bằng bằng chân váy jean trắng, nhấn nhá bởi những đường rutching và viền ren mềm mại

Ảnh: ACE Apparel

Những ngày se lạnh, vải len, dệt kim là chất liệu được yêu thích nhất- Ảnh 8.

Bản phối tuy đơn giản nhưng tinh tế, mang hơi hướng châu Âu cổ điển, phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê hay hẹn hò. Áo len màu xanh rêu, thiết kế cổ chữ V phối cổ bẻ giúp tổng thể vừa năng động vừa thanh lịch, phù hợp để phối cùng quần jeans hay chân váy

Ảnh: ACE Apparel

Trong từng thiết kế, hơi ấm của len, dệt kim hòa cùng nét thanh lịch của thời trang hiện đại, tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian - nơi người phụ nữ tỏa sáng trong sự giản đơn nhưng tinh tế.

vải len Dệt kim Ấm áp Mùa lạnh

