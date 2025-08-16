  • An Giang
Thời trang 24/7

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Tiffany Trần
Tiffany Trần
16/08/2025 21:19 GMT+7

Từ phong cách tự do của các cô gái Scandinavia đến những cảm hứng đường phố mới mẻ nhất, Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 khẳng định vị thế là nơi hội tụ những xu hướng đích thực.

Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 một lần nữa khẳng định vị thế là nơi chứng kiến những xu hướng thời trang thực sự đang hướng đến. Không hề phô trương trên thảm đỏ hay áp đặt xu hướng: tại đây, các cô gái ăn mặc để làm hài lòng chính mình, với phong cách cá nhân, tự do, tràn đầy cảm hứng mới mẻ. Từ áo len oversized đến váy voan, điểm xuyết những chi tiết cổ điển và phụ kiện độc đáo, phong cách đường phố Scandinavia toát lên vẻ giản dị, trẻ trung và chân thực.

Mũ len móc - phong cách đường phố ấn tượng tại Copenhagen

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 1.

Phong cách thời trang học sinh được cập nhật với mũ đội đầu móc. Từ những chiếc mũ len móc đến những biến tấu kỳ lạ hơn từ vải nỉ, rơm hay vải kỹ thuật, mũ đã thống trị phong cách đường phố Copenhagen

ẢNH: @CPHFW

Áo len mềm mại, áo sơ mi xanh nhạt hở gấu và váy ngắn kẻ ca rô: phong cách sinh viên được làm mới với những phụ kiện phù hợp, như bốt cao đến đầu gối và khăn bandana.

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 2.

Mặc váy cùng quần jeans và đội mũ len là phong cách mà các cô nàng sành điệu ở Copenhagen luôn tự hào. Chiếc váy ngắn ren trắng được mặc cùng quần jeans và áo khoác

ẢNH: @CPHFW

Trong mùa thu đông 2025 - 2026 mũ đội đầu sẽ không còn là một phụ kiện đơn giản, mà là một phần quan trọng của phong cách, có khả năng thể hiện cá tính của người đội. Trong số những mẫu phổ biến nhất: mũ len có dây buộc dưới cằm, mũ thủy thủ lấy cảm hứng từ biển cả, và các phiên bản oversized với cảm giác thủ công. Độc đáo và dễ phối đồ, đây là lựa chọn hoàn hảo để làm mới ngay cả những phong cách đơn giản nhất. 

Chân váy midi vẫn là lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 3.

Áo polo nhiều lớp và áo sơ mi, chân váy midi may đo và giày cao gót - phong cách học sinh hiện đại được cập nhật

ẢNH: @CPHFW

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 4.

Ren trên ren, với chiếc váy midi đen kết hợp với áo sơ mi xanh nhạt cổ điển và khăn ren trắng ở eo, giống như một chiếc thắt lưng cổ điển

ẢNH: @CPHFW

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 5.

Toàn bộ màu đen được thể hiện trên những khối lớn và nhấn nhá bằng các phụ kiện màu vàng: áo cánh, váy và giày lười đế bằng là trang phục cơ bản, kết hợp với thắt lưng và túi đeo vai

ẢNH: @CPHFW

Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025- Ảnh 6.

Chiếc áo sơ mi không có cấu trúc, vai trễ được kết hợp với chân váy midi in họa tiết theo phong cách toile de Jouy

ẢNH: @CPHFW

Chân váy midi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, nơi những xu hướng mới mẻ hòa quyện cùng sự tinh tế Bắc Âu. Trên sàn diễn lẫn phong cách đường phố, váy midi được biến tấu đa dạng: từ phom dáng cổ điển mềm mại, chất liệu bay bổng đến thiết kế bất đối xứng cá tính. Các fashionista kết hợp chân váy cùng giày búp bê, áo sơ mi hay layer cùng áo polo và sơ mi trắng gọn gàng, tạo nên những bản phối vừa hiện đại vừa phóng khoáng.





