Những phong cách đường phố ấn tượng nhất từ Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025

Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 một lần nữa khẳng định vị thế là nơi chứng kiến những xu hướng thời trang thực sự đang hướng đến. Không hề phô trương trên thảm đỏ hay áp đặt xu hướng: tại đây, các cô gái ăn mặc để làm hài lòng chính mình, với phong cách cá nhân, tự do, tràn đầy cảm hứng mới mẻ. Từ áo len oversized đến váy voan, điểm xuyết những chi tiết cổ điển và phụ kiện độc đáo, phong cách đường phố Scandinavia toát lên vẻ giản dị, trẻ trung và chân thực.
Mũ len móc - phong cách đường phố ấn tượng tại Copenhagen
Áo len mềm mại, áo sơ mi xanh nhạt hở gấu và váy ngắn kẻ ca rô: phong cách sinh viên được làm mới với những phụ kiện phù hợp, như bốt cao đến đầu gối và khăn bandana.
Trong mùa thu đông 2025 - 2026 mũ đội đầu sẽ không còn là một phụ kiện đơn giản, mà là một phần quan trọng của phong cách, có khả năng thể hiện cá tính của người đội. Trong số những mẫu phổ biến nhất: mũ len có dây buộc dưới cằm, mũ thủy thủ lấy cảm hứng từ biển cả, và các phiên bản oversized với cảm giác thủ công. Độc đáo và dễ phối đồ, đây là lựa chọn hoàn hảo để làm mới ngay cả những phong cách đơn giản nhất.
Chân váy midi vẫn là lựa chọn yêu thích của các tín đồ thời trang
Chân váy midi tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng tại Tuần lễ thời trang Copenhagen, nơi những xu hướng mới mẻ hòa quyện cùng sự tinh tế Bắc Âu. Trên sàn diễn lẫn phong cách đường phố, váy midi được biến tấu đa dạng: từ phom dáng cổ điển mềm mại, chất liệu bay bổng đến thiết kế bất đối xứng cá tính. Các fashionista kết hợp chân váy cùng giày búp bê, áo sơ mi hay layer cùng áo polo và sơ mi trắng gọn gàng, tạo nên những bản phối vừa hiện đại vừa phóng khoáng.