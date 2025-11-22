Những thiết kế dạ tweed nổi bật được săn đón trong mùa lạnh

Đón mùa gió lạnh, các thương hiệu thời trang và những nhà thiết kế trong nước lẫn quốc tế đồng loạt giới thiệu các thiết kế dạ tweed nổi bật, cập nhật tinh thần hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch đặc trưng.

Nhiều mẫu áo khoác, áo kiểu, chân váy và cả quần dài, váy dài chất liệu dạ tweed dáng lửng, phối màu pastel trẻ trung hoặc tông trung tính sang trọng như beige, đen, ghi được yêu thích và chuộng mua.



Bảng màu xanh lá, đỏ trầm, xanh navy hay hồng phấn pha với các gam màu cơ bản như đen, trắng - trong các thiết kế có phom dáng tự do giúp các thiết kế dạ, tweed mùa này nổi bật vừa đủ, dễ kết hợp với các kiểu phụ kiện ẢNH: DIOR

Dạ tweed mùa lạnh - boxy lên ngôi khai mở sắc thái cổ điển

Dáng ôm nhẹ (fitted silhouette) hoặc boxy (dáng suông, thẳng)... tiếp tục trở thành điểm tựa thẩm mỹ của mùa lạnh, khi các nhà thiết kế ưu tiên phần vai được xử lý gọn nhưng có độ mở nhẹ, tạo cảm giác phóng khoáng đặc trưng của thời trang đương đại.

Trên bề mặt tweed, những chi tiết hoàn thiện như khuy kim loại, viền tua rua hay kỹ thuật dệt đan cài sợi kim tuyến mang lại hiệu ứng thị giác tinh tế: đủ để thu hút dưới ánh sáng mùa lễ hội nhưng không đánh mất tính ứng dụng - yếu tố đang được người mua ưu tiên trong bối cảnh thời trang hướng tới sự tối giản linh hoạt.

Thiết kế đầm lấy cảm hứng từ phong cách power dressing thập niên 80 với phần vai vuông sắc nét, được làm mềm lại bằng đường chiết eo nhẹ và độ dài mini. Phom dáng ôm vừa, kết hợp tinh thần boxy, tạo nên vẻ nữ tính hiện đại xen lẫn nét mạnh mẽ đặc trưng ẢNH: VALENTINO

Giới trẻ yêu thích dạ tweed vì cảm giác “sang mà không gắng gượng”, trong khi phái đẹp trưởng thành đánh giá cao khả năng giữ phom và vẻ lịch thiệp, làm dạ tweed trở thành chất liệu đa thế hệ ẢNH: SIXDO

Ở lát cắt nữ tính, các thiết kế tweed theo phong cách hiện đại gợi nhớ tinh thần cổ điển: váy liền dáng A, chân váy xếp nếp hay coat dress ôm nhẹ. Những phom dáng này không chỉ tạo đường cong một cách kín đáo mà còn mang lại cảm giác thanh lịch có chủ đích. Bảng màu đỏ trầm, xanh navy và hồng phấn được đưa vào bộ sưu tập mùa này, tạo nên diện mạo nổi bật vừa đủ để hòa vào nhịp khí hậu cuối năm, vừa dễ kết hợp với các kiểu phụ kiện đặc trưng của mùa lạnh.

Dạ tweed được nhà thiết kế xử lý mềm và nhẹ hơn, phù hợp thời tiết đông xuân tại VN, vừa giữ ấm vừa đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển, đáp ứng nhu cầu mặc đẹp của các tín đồ ẢNH: SIXDO

Dạ tweed - công thức layering định hình phong cách mùa lạnh

Một thay đổi nổi bật mùa này đến từ tư duy vật liệu: tweed được "tinh chỉnh" để mỏng, mềm và linh hoạt hơn, phù hợp kiểu khí hậu đông xuân VN, nơi người mặc cần sự ấm áp nhẹ nhưng vẫn giữ được độ rơi và nhịp chuyển động thời trang. Điều này cũng lý giải vì sao tweed tiếp tục duy trì sức hút đối với các tín đồ ở các phong cách thời trang khác nhau.

Xu hướng layering dạ tweed cũng mở rộng biên độ sáng tạo cho mùa lạnh tạo ra các công thức phối kết trang phục chỉn chu, dễ ứng dụng và phù hợp nhiều bối cảnh. Dạ tweed vì thế tiếp tục giữ vị trí như một ngôn ngữ thời trang ổn định và giàu chiều sâu trong mùa lạnh năm nay.

Những thiết kế nhấn mạnh nét nữ tính cổ điển qua váy dáng A, coat dress ôm nhẹ hoặc chân váy xếp nếp, mang đến đường cong tinh tế và vẻ trang nhã cho người mặc ẢNH: YVE LE & CO

Layering dạ tweed mở rộng lựa chọn trang phục cho các tín đồ. Những chiếc áo khoác đồng màu phối váy lụa, hoặc xếp nếp hay các set dạ tweed tone sur tone với các kiểu áo len tạo vẻ ấm áp phù hợp nhiều bối cảnh thời trang ẢNH: ZARA, SHE



