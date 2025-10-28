  • An Giang
Thời trang 24/7

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
28/10/2025 20:00 GMT+7

Đón mùa mới, tủ thời trang cá nhân của các tín đồ không thể thiếu các trang phục họa tiết kẻ - biểu tượng của sự cổ điển và thanh lịch.

Tiếp tục là tâm điểm của xu hướng thời trang, các mẫu thiết kế kẻ mùa mới có thêm hơi thở phá cách, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa thanh lịch lại vừa bộc lộ phong cách cá nhân phóng khoáng mà cá tính rõ nét.

Sức sống mới của thiết kế kẻ trong mùa thu đông 2025

Không chỉ dừng lại ở phong cách công sở, họa tiết kẻ ngày nay đã được các nhà thiết kế thổi vào hơi thở mới - phóng khoáng, trẻ trung và cá tính hơn. Áo sơ mi, áo yếm hoặc blazer kẻ kết hợp cùng váy, quần jeans, ống rộng tạo nên vẻ năng động pha chút cổ điển. Phối kết layer hoặc mix cùng gilet hay áo len mỏng các outfit với kẻ lại gợi nét dịu dàng, lãng mạn của những ngày chớm lạnh, thể hiện rõ cá tính thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo.

Theo các stylist và các nhà thiết kế thời trang, trong xu hướng mới của năm dù là kẻ sọc, kẻ caro hay kẻ ô to bản, những đường kẻ giản dị luôn có khả năng "hô biến" khiến diện mạo người mặc trở nên vừa cổ điển, vừa hiện đại một cách đầy tinh tế.

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 1.

Thiết kế họa tiết kẻ mang tinh thần cổ điển nhưng đầy phá cách của Eiko Ai trong bộ sưu tập xuân hè 2026, ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Barcelona (Tây Ban Nha), đã chinh phục giới mộ điệu với nét cuốn hút hút hiện đại và tinh tế

ẢNH: EIKO AI

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 2.

Cổ điển mà không cũ các họa tiết kẻ mùa mới được thể hiện trong những diện mạo - phom dáng phá cách tạo nên vẻ sang trọng đầy cá tính

ẢNH: MICHAEL KORS

Mùa thu đông 2025 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của họa tiết kẻ trong nhiều phom dáng mới: từ suit dáng oversized, trench coat dáng dài đến những chiếc váy mini kẻ ô vuông đậm chất retro. Các gam màu cũng trở nên đa dạng và phá cách hơn - không chỉ xoay quanh tông nâu, be, xám cổ điển mà còn là sự xuất hiện của xanh olive, đỏ burgundy hay vàng mustard mang đến cảm giác ấm áp mà vẫn thời thượng.

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 3.
Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 4.

Mỗi đường kẻ, mỗi cách sắp xếp các mảng miếng để trang trí - trong những sắc độ đa dạng và tinh tế tạo nên những "cách kể chuyện" đầy cảm xúc và cá tính của người mặc trong mùa thời trang mới 

ẢNH: EIKO

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa thiết kế áo khoác ngắn kẻ caro và chân váy midi mang đến tinh thần street chic – phóng khoáng, trẻ trung và đậm dấu ấn cá nhân

ẢNH: CHANEL

Họa tiết kẻ - ngôn ngữ chung của thời trang 

Điều thú vị là họa tiết kẻ không chỉ dành cho phái nữ. Trong thời trang nam, kẻ sọc dọc trên áo sơ mi hay kẻ caro trên áo khoác flannel đang là lựa chọn được ưa chuộng, mang lại vẻ lịch lãm pha chút bụi bặm. Còn với phụ kiện - từ túi tote, khăn quàng đến mũ beret những điểm nhấn kẻ nhỏ cũng đủ để hoàn thiện tổng thể một cách tinh tế và gợi cảm hứng mùa lạnh.

Trong bức tranh thời trang thu đông, họa tiết kẻ chính là gam nhạc mang đến sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại. Nó gợi nhắc về vẻ đẹp cổ điển Paris, London của thập niên 60, nhưng cũng đồng thời hòa nhịp cùng nhịp sống hiện đại - nơi mỗi người tìm thấy cách riêng để thể hiện bản thân. Một chiếc áo khoác kẻ dáng ngắn cùng quần da là sự nổi loạn có kiểm soát; trong khi bộ suit kẻ tông trầm lại là lời khẳng định đẳng cấp đầy tự tin.

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 6.

Cách sắp đặt các mảng vải kẻ sọc cùng dáng váy áo xòe tự nhiên tạo nên sự mềm mại và duyên dáng, khiến các nàng tự tin từ đường phố tới công sở và cả trong các sự kiện ấm cúng

ẢNH: LÊ HOUSE

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 7.

Hơi thở thành thị trong những thiết kế kẻ ô phóng khoáng và tự nhiên là lựa chọn lý tưởng cho các nàng ở mùa thời trang mới

ẢNH: LÊ HOUSE

Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 8.
Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 9.
Những thiết kế kẻ "nên có" trong tủ đồ thu đông của các nàng- Ảnh 10.

Đơn giản và kinh điển những thiết kế kẻ là lựa chọn hoàn hảo cho mọi outfit công sở

ẢNH: DECOS

