  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
17/11/2025 07:00 GMT+7

Mùa lạnh đến, những thiết kế và cách phối với áo cổ cao tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ trong tủ đồ của giới trẻ và các tín đồ thời trang.

Không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm, áo cổ cao đang trở thành công cụ thể hiện phong cách cá nhân, từ đường phố Việt Nam đến các kinh đô thời trang quốc tế. Các nhà thiết kế liên tục biến tấu kiểu dáng, chất liệu và họa tiết, tạo ra những mẫu áo vừa tiện dụng vừa thời thượng.

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 1.

Áo cổ cao biến tấu từ cổ sơ mi hay áo thun, tạo dáng hình nơ sẽ làm nên điểm nhấn độc đáo, khiến tổng thể trở nên cuốn hút, thời thượng vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân

ẢNH: DIOR

Áo cổ cao và những cách phối đồ giúp nổi bật nơi công sở 

Đối với chốn công sở, áo cổ cao mỏng kết hợp cùng blazer hoặc vest và chân váy bút chì tạo bản phối thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Những ngày dạo phố, áo oversized kết hợp quần skinny hoặc chân váy mini với sneaker mang lại vẻ năng động, trẻ trung. Các tín đồ thời trang cũng ưa chuộng áo họa tiết kẻ hoặc xếp nếp có thể phối kết để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Những ngày se lạnh hơn, áo dày dặn kiểu cardigan hoặc áo len chunky kết hợp quần jogger, sneaker hay áo khoác bomber mang hơi hướng sporty chic, vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân. Với những ai yêu sự khác biệt, áo cổ cao xếp ly hoặc phom dáng đặc biệt kết hợp chân váy midi hoặc quần ống rộng là lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể vừa mềm mại vừa sang trọng.

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 2.
Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 3.
Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 4.

Áo cổ cao phối cùng quần suông hoặc chân váy ngắn, tạo bản phối thanh lịch, hiện đại, mang đến phong cách văn phòng ấn tượng và chuyên nghiệp cho mùa lạnh

ẢNH: DIOR

Phong cách linh hoạt và giữ ấm với các thiết kế áo cao cổ

Một trong các cách phối kết "bắt" xu hướng được ưa chuộng là áo cổ cao mỏng dệt kim. Sự ôm sát của các thiết kế này - trong các gam màu, đơn sắc (dễ làm nền) sẽ giúp tạo ra các lớp phối - layering với blazer, áo khoác hoặc cardigan, giúp tín đồ thời trang linh hoạt biến hóa từ công sở đến dạo phố. Trên các sàn diễn Paris và New York, kiểu áo này chiếm vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập thu đông.

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 5.
Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 6.
Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 7.

Áo cổ cao phối cùng quần jeans, váy dài hay chân váy midi tạo nên phong cách thời trang phóng khoáng, năng động, vừa giữ ấm vừa tôn vóc dáng, lý tưởng cho phong cách đường phố mùa lạnh

ẢNH: CELINE

Áo cổ cao phối kết với phụ kiện cũng đang được lăng xê mạnh mẽ. Kiểu dáng rộng rãi, phom dáng thả tự nhiên kết hợp cùng những phụ kiện như thắt lưng, túi xách mini, mũ lưỡi trai hay khăn choàng mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại. Fashionista thường phối áo với quần skinny, chân váy ngắn hoặc giày cao gót, đế thấp, thể thao đế mỏng, nhấn nhá bằng phụ kiện để tạo set đồ trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Xu hướng này phản ánh rõ nhu cầu vừa thoải mái vừa thời trang của thế hệ trẻ.

Không thể bỏ qua áo cổ cao họa tiết kẻ, được xem là món đồ statement mùa lạnh. Từ kẻ ô to, sọc nhỏ đến họa tiết phá cách, món đồ này được giới street style Việt Nam và quốc tế yêu thích nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho tổng thể. Việc phối cùng quần jeans, chân váy da hay áo khoác đơn giản giúp người mặc vừa nổi bật vừa giữ ấm.

Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'- Ảnh 8.

Với những ngày se lạnh hơn, áo cổ cao dày dặn, kiểu cardigan trở thành lựa chọn lý tưởng. Xu hướng này mang hơi hướng thể thao, năng động, dễ kết hợp với quần jogger, skinny...

ẢNH: CELINE

 

áo cổ cao phối đồ Mùa Thu Đông xu hướng thời trang

Bài viết khác

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng

Áo phao khẳng định gu, chinh phục đông lạnh giá

Áo phao khẳng định gu, chinh phục đông lạnh giá

Trang phục cổ chữ V ‘cân’ trọn mọi phong cách từ công sở đến dạo phố

Trang phục cổ chữ V ‘cân’ trọn mọi phong cách từ công sở đến dạo phố

Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Mang nét đẹp retro cổ điển vào bản phối mùa lạnh

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp

Những chân váy hợp nhất với dáng áo len, đi làm đi chơi đều đẹp

Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Đón không khí lạnh cùng sự sành điệu của những chiếc áo ấm

Nhẹ như mây trong từng bước đi với đầm linen

Nhẹ như mây trong từng bước đi với đầm linen

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy cổ điển giúp nàng nổi bật cả ngày, đi làm đi chơi đều đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top