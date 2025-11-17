Những thiết kế và cách phối áo cổ cao mùa lạnh bạn nhất định 'phải biết'

Không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm, áo cổ cao đang trở thành công cụ thể hiện phong cách cá nhân, từ đường phố Việt Nam đến các kinh đô thời trang quốc tế. Các nhà thiết kế liên tục biến tấu kiểu dáng, chất liệu và họa tiết, tạo ra những mẫu áo vừa tiện dụng vừa thời thượng.



Áo cổ cao biến tấu từ cổ sơ mi hay áo thun, tạo dáng hình nơ sẽ làm nên điểm nhấn độc đáo, khiến tổng thể trở nên cuốn hút, thời thượng vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân

ẢNH: DIOR

Áo cổ cao và những cách phối đồ giúp nổi bật nơi công sở

Đối với chốn công sở, áo cổ cao mỏng kết hợp cùng blazer hoặc vest và chân váy bút chì tạo bản phối thanh lịch nhưng vẫn hiện đại. Những ngày dạo phố, áo oversized kết hợp quần skinny hoặc chân váy mini với sneaker mang lại vẻ năng động, trẻ trung. Các tín đồ thời trang cũng ưa chuộng áo họa tiết kẻ hoặc xếp nếp có thể phối kết để tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Những ngày se lạnh hơn, áo dày dặn kiểu cardigan hoặc áo len chunky kết hợp quần jogger, sneaker hay áo khoác bomber mang hơi hướng sporty chic, vừa giữ ấm vừa nổi bật phong cách cá nhân. Với những ai yêu sự khác biệt, áo cổ cao xếp ly hoặc phom dáng đặc biệt kết hợp chân váy midi hoặc quần ống rộng là lựa chọn hoàn hảo, giúp tổng thể vừa mềm mại vừa sang trọng.

Áo cổ cao phối cùng quần suông hoặc chân váy ngắn, tạo bản phối thanh lịch, hiện đại, mang đến phong cách văn phòng ấn tượng và chuyên nghiệp cho mùa lạnh ẢNH: DIOR

Phong cách linh hoạt và giữ ấm với các thiết kế áo cao cổ

Một trong các cách phối kết "bắt" xu hướng được ưa chuộng là áo cổ cao mỏng dệt kim. Sự ôm sát của các thiết kế này - trong các gam màu, đơn sắc (dễ làm nền) sẽ giúp tạo ra các lớp phối - layering với blazer, áo khoác hoặc cardigan, giúp tín đồ thời trang linh hoạt biến hóa từ công sở đến dạo phố. Trên các sàn diễn Paris và New York, kiểu áo này chiếm vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập thu đông.

Áo cổ cao phối cùng quần jeans, váy dài hay chân váy midi tạo nên phong cách thời trang phóng khoáng, năng động, vừa giữ ấm vừa tôn vóc dáng, lý tưởng cho phong cách đường phố mùa lạnh ẢNH: CELINE

Áo cổ cao phối kết với phụ kiện cũng đang được lăng xê mạnh mẽ. Kiểu dáng rộng rãi, phom dáng thả tự nhiên kết hợp cùng những phụ kiện như thắt lưng, túi xách mini, mũ lưỡi trai hay khăn choàng mang lại vẻ ngoài phóng khoáng, hiện đại. Fashionista thường phối áo với quần skinny, chân váy ngắn hoặc giày cao gót, đế thấp, thể thao đế mỏng, nhấn nhá bằng phụ kiện để tạo set đồ trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch. Xu hướng này phản ánh rõ nhu cầu vừa thoải mái vừa thời trang của thế hệ trẻ.

Không thể bỏ qua áo cổ cao họa tiết kẻ, được xem là món đồ statement mùa lạnh. Từ kẻ ô to, sọc nhỏ đến họa tiết phá cách, món đồ này được giới street style Việt Nam và quốc tế yêu thích nhờ khả năng tạo điểm nhấn cho tổng thể. Việc phối cùng quần jeans, chân váy da hay áo khoác đơn giản giúp người mặc vừa nổi bật vừa giữ ấm.