Những trang phục trung tính dành riêng cho người bận rộn

Không còn bị bó buộc bởi khái niệm "nam tính" hay "nữ tính", các nhà thiết kế hướng đến những bản phối mang tính ứng dụng cao, tập trung vào đường cắt tinh giản, chất liệu nhẹ, thoáng và phom dáng trung tính.



Từ áo sơ mi oversized, quần ống suông, đến áo khoác bomber hay blazer dáng rộng, mọi thiết kế đều có thể linh hoạt kết hợp, phù hợp cho cả buổi họp sáng, bữa trưa gặp đối tác hay buổi tối dạo phố. Sự tự do trong cách phối đồ cũng chính là tinh thần mà thời trang không giới tính hướng tới - giải phóng bản thân khỏi khuôn mẫu, ưu tiên sự tiện nghi và tự tin trong mọi không gian.

Sự giao thoa giữa công sở và phong cách đường phố trong thời trang phi giới tính giúp người mặc di chuyển linh hoạt mà vẫn giữ nét chỉn chu, hiện đại ẢNH: GIORGIO ARMANI

Những thiết kế unisex với đường cắt tối giản, chất liệu nhẹ và phom dáng trung tính đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tín đồ có nhịp sống bận rộn ẢNH: VALENTINO

Trung tính - xu hướng yêu thích trong nước và quốc tế

Trong các BST gần đây, nhiều thương hiệu quốc tế như COS, Acne Studios, Valentino, Giorgo Armani hay Loewe đã đẩy mạnh những thiết kế unisex với bảng màu trung tính. Đây là những thiết kế và gam màu dễ kết hợp, ít kén dáng và giúp người mặc tiết kiệm thời gian mà vẫn đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Đặc biệt, việc sử dụng chất liệu kỹ thuật mới như len pha sợi tổng hợp, cotton hữu cơ hay vải tái chế không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục mà còn thể hiện tinh thần thời trang bền vững, văn minh.

Khả năng phối đồ tự do giúp thời trang không phân biệt giới tính trở thành lựa chọn hoàn hảo cho thế hệ bận rộn nhưng vẫn đề cao gu thẩm mỹ cá nhân ẢNH: VALENTINO

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo - những người luôn di chuyển giữa công sở, sự kiện và đời sống đường phố. Các thương hiệu, NTK Việt như Trần Hùng, Trương Thanh Long hay Cao Stu… đã sớm hòa nhịp cùng trào lưu quốc tế khi khai thác các phom dáng phi giới tính, trung tính về màu sắc nhưng tinh tế ở cấu trúc, giúp người mặc dễ dàng thể hiện phong thái chuyên nghiệp mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Phối hợp giữa tông trung tính và các điểm nhấn ấn tượng mang lại diện mạo cân bằng - vừa thanh lịch vừa trẻ trung, phù hợp mọi giới và hoàn cảnh ẢNH: CAO STU

Tính linh hoạt, đa năng trong trang phục được thời trang hiện đại đề cao

Điều khiến thời trang không phân biệt giới tính trở nên hấp dẫn chính là tính tự do trong biểu đạt cá nhân. Một chiếc blazer có thể kết hợp cùng chân váy midi hoặc quần cargo, vừa thanh lịch vừa năng động; đôi giày loafer trung tính có thể xuất hiện ở cả sự kiện sang trọng lẫn buổi cà phê cuối tuần. Mọi giới hạn về "ai nên mặc gì" đang dần được xóa bỏ, nhường chỗ cho tinh thần sáng tạo và sự hòa nhập với nhịp sống nhanh, đa chiều của thời đại.