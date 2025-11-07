  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những trang phục trung tính dành riêng cho người bận rộn

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
07/11/2025 22:00 GMT+7

Trong guồng quay cuộc sống bận rộn, xu hướng thời trang không phân biệt giới tính (genderless fashion) - trung tính đang trở thành lựa chọn thông minh cho các tín đồ đề cao tính linh hoạt, tiện dụng.

Không còn bị bó buộc bởi khái niệm "nam tính" hay "nữ tính", các nhà thiết kế hướng đến những bản phối mang tính ứng dụng cao, tập trung vào đường cắt tinh giản, chất liệu nhẹ, thoáng và phom dáng trung tính.

Từ áo sơ mi oversized, quần ống suông, đến áo khoác bomber hay blazer dáng rộng, mọi thiết kế đều có thể linh hoạt kết hợp, phù hợp cho cả buổi họp sáng, bữa trưa gặp đối tác hay buổi tối dạo phố. Sự tự do trong cách phối đồ cũng chính là tinh thần mà thời trang không giới tính hướng tới - giải phóng bản thân khỏi khuôn mẫu, ưu tiên sự tiện nghi và tự tin trong mọi không gian.

Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 1.
Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 2.

Sự giao thoa giữa công sở và phong cách đường phố trong thời trang phi giới tính giúp người mặc di chuyển linh hoạt mà vẫn giữ nét chỉn chu, hiện đại

ẢNH: GIORGIO ARMANI

Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 3.

Những thiết kế unisex với đường cắt tối giản, chất liệu nhẹ và phom dáng trung tính đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các tín đồ có nhịp sống bận rộn

ẢNH: VALENTINO

Trung tính - xu hướng yêu thích trong nước và quốc tế

Trong các BST gần đây, nhiều thương hiệu quốc tế như COS, Acne Studios, Valentino, Giorgo Armani hay Loewe đã đẩy mạnh những thiết kế unisex với bảng màu trung tính. Đây là những thiết kế và gam màu dễ kết hợp, ít kén dáng và giúp người mặc tiết kiệm thời gian mà vẫn đạt hiệu quả thẩm mỹ cao. Đặc biệt, việc sử dụng chất liệu kỹ thuật mới như len pha sợi tổng hợp, cotton hữu cơ hay vải tái chế không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển liên tục mà còn thể hiện tinh thần thời trang bền vững, văn minh.

Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 4.
Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 5.

Khả năng phối đồ tự do giúp thời trang không phân biệt giới tính trở thành lựa chọn hoàn hảo cho thế hệ bận rộn nhưng vẫn đề cao gu thẩm mỹ cá nhân

ẢNH: VALENTINO

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người trẻ làm việc trong lĩnh vực sáng tạo - những người luôn di chuyển giữa công sở, sự kiện và đời sống đường phố. Các thương hiệu, NTK Việt như Trần Hùng, Trương Thanh Long hay Cao Stu… đã sớm hòa nhịp cùng trào lưu quốc tế khi khai thác các phom dáng phi giới tính, trung tính về màu sắc nhưng tinh tế ở cấu trúc, giúp người mặc dễ dàng thể hiện phong thái chuyên nghiệp mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 6.

Phối hợp giữa tông trung tính và các điểm nhấn ấn tượng mang lại diện mạo cân bằng - vừa thanh lịch vừa trẻ trung, phù hợp mọi giới và hoàn cảnh

ẢNH: CAO STU

Tính linh hoạt, đa năng trong trang phục được thời trang hiện đại đề cao

Điều khiến thời trang không phân biệt giới tính trở nên hấp dẫn chính là tính tự do trong biểu đạt cá nhân. Một chiếc blazer có thể kết hợp cùng chân váy midi hoặc quần cargo, vừa thanh lịch vừa năng động; đôi giày loafer trung tính có thể xuất hiện ở cả sự kiện sang trọng lẫn buổi cà phê cuối tuần. Mọi giới hạn về "ai nên mặc gì" đang dần được xóa bỏ, nhường chỗ cho tinh thần sáng tạo và sự hòa nhập với nhịp sống nhanh, đa chiều của thời đại.

Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 7.
Những trang phục trung tính 'dành riêng' cho người bận rộn - Ảnh 8.

Layering nhiều lớp với áo sơ mi cách điệu, áo khoác nhẹ và quần suông tạo nên vẻ ngoài năng động, thích ứng dễ dàng từ văn phòng đến phố xá 

ẢNH: CAO STU

Trung tính Unisex trang phục phi giới tính Năng động trang phục trung tính

Bài viết khác

Hành trình của đôi giày Oxford: Từ quý tộc đến thời trang đường phố

Hành trình của đôi giày Oxford: Từ quý tộc đến thời trang đường phố

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông

Mách nàng cách chọn màu sắc, phom dáng trang phục 'bất bại' mùa thu đông

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Những chiếc áo len chui đầu hoàn hảo nhất của mùa thu đông

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Khi sự thoải mái chạm đến đỉnh cao phong cách với áo hoodie

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Tôn vẻ đẹp mềm mại của nàng qua áo dệt kim

Quần tây cạp cao, thách thức mọi phong thái, thu hút mọi ánh nhìn

Quần tây cạp cao, thách thức mọi phong thái, thu hút mọi ánh nhìn

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi

Hóa nàng thơ với vẻ đẹp không tuổi của những chiếc váy sơ mi

Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Túi tote, 'vị cứu tinh' cho những cô nàng thành thị

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top