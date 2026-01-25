Nhung trở lại mùa tết: mặc sao cho sang mà không 'già'?

Không còn là chất liệu "kén người mặc", nhung trong mùa thời trang 2026, đặc biệt là thời trang mùa lễ hội và mùa thời trang tết được làm mới để phù hợp với cả nam lẫn nữ, vừa giữ vẻ sang trọng truyền thống, vừa bắt nhịp tinh thần hiện đại.

Nhung có yếu tố bắt sáng tự nhiên, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác sang trọng ngay cả với gam màu trầm, yếu tố đó khiến chất liệu này luôn được các nhà mốt quốc tế ưu ái trong mùa lễ hội ẢNH: GIORGIO ARMANI

Vì sao nhung trở thành 'chất liệu tết'?

Nhung vốn gắn với hình ảnh quý phái, quyền lực và ấm áp - những giá trị rất "hợp vía" không khí sum vầy đầu năm. Với bề mặt bắt sáng tự nhiên, chất liệu này tạo hiệu ứng thị giác sang trọng ngay cả trong những thiết kế tối giản. Đặc biệt, trong tiết trời se lạnh đặc trưng của miền Bắc hoặc không gian lễ hội buổi tối, nhung phát huy ưu thế giữ ấm nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu cho người mặc.

Những mùa thời trang gần đây, nhung được cải tiến về kỹ thuật dệt, mỏng hơn, nhẹ hơn, ít nhăn và thoáng khí hơn. Điều này giúp chất liệu cổ điển này bước ra khỏi khuôn khổ dạ tiệc để xuất hiện linh hoạt trong trang phục dạo tết, du xuân, thậm chí là những buổi gặp gỡ thân mật đầu năm.

Nhung màu xanh cô ban mang sắc độ sâu và lạnh, khi bắt sáng tạo hiệu ứng ánh kim nhẹ, vừa quyền lực vừa hiện đại, đặc biệt nổi bật trong không gian lễ hội buổi tối ẢNH: GIORGIO ARMANI

Trong bảng màu chìm, nhung tạo điểm nhấn bằng chất liệu, độ lấp lánh, không cần màu sắc rực rỡ vẫn đủ sức thu hút ánh nhìn, khẳng định vị thế “chất liệu của mùa lễ, tiệc” ẢNH: GIORGIO ARMANI

Nhung cho nữ: dịu dàng nhưng không 'già'

Với các tín đồ thời trang nữ, nhung mùa tết ghi điểm ở các thiết kế váy liền dáng chữ A, váy midi, áo dài cách tân hoặc áo nhung dáng corset phối chân váy. Những gam màu được ưa chuộng nhất năm nay vẫn là đỏ rượu vang, xanh lục bảo, tím mận, đen ánh than - bảng màu vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa tôn da.

Để tránh cảm giác nặng nề, các nhà thiết kế và các thương hiệu thường tiết chế phom dáng, kết hợp nhung với voan, lụa hoặc ren ở tay áo, cổ áo. Một chiếc váy nhung dáng suông, cổ vuông hoặc cổ chữ V, đi cùng phụ kiện ánh kim nhẹ nhàng, đủ để người mặc nổi bật trong những buổi du xuân hay tiệc tết gia đình.

Theo các nhà thiết kế, nhung đã đủ nổi bật, điểm xuyết thêm những điểm nhấn mang "tinh thần" lễ hội và được làm mới đúng cách sẽ tỏa sáng vẻ đẹp truyền thống tạo nên dấu ấn phong cách riêng cho kỳ nghỉ truyền thống lớn nhất trong năm ẢNH: LA PHẠM

Sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại giúp nhung vượt khỏi giới hạn xu hướng ngắn hạn, trở thành lựa chọn an toàn nhưng cá tính, khác biệt trong mùa tết ẢNH: LA PHẠM

Trong các thiết kế dạ tiệc, nhung tôn phom dáng và chuyển động cơ thể, tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển, giúp người mặc toát lên vẻ quý phái ngay từ cái nhìn đầu tiên ẢNH: VALENCIANI

Nhung cho nam: lịch lãm, hiện đại

Không chỉ dành riêng cho nữ giới, nhung đang trở thành "vũ khí phong cách" mới của phái nam dịp tết. Áo blazer nhung, suit nhung dáng slim-fit hoặc áo khoác nhung cổ đứng là những lựa chọn được giới mộ điệu nhắc đến nhiều mùa này. So với vest truyền thống, nhung mang lại vẻ mềm mại hơn nhưng vẫn giữ sự chỉn chu, phù hợp cả khi đi chúc tết lẫn dự tiệc.

Theo các stylist và các nhà thiết kế, nam giới có thể chọn nhung tông trầm như xanh navy, nâu sẫm, đen hoặc đỏ đô, phối cùng sơ mi trắng, quần âu tối màu hoặc quần tây dáng đứng. Sự tiết chế trong cách phối sẽ giúp nhung phát huy vẻ sang trọng mà không bị "quá tay".

Với trang phục nam, nhung mang đến vẻ lịch lãm và chiều sâu phong cách, giúp các nam tín đồ mặc nổi bật theo cách kín đáo nhưng đầy bản lĩnh ẢNH: GIORGIO ARMANI

Lam thẫm hoặc đỏ đun trên nền nhung tạo cảm giác trầm tĩnh và sang trọng, giúp trang phục giữ được vẻ cổ điển nhưng không cũ, phù hợp với cả thiết kế dạ tiệc lẫn trang phục tết tinh tế ẢNH: GIORGIO ARMANI







