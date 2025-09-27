  • An Giang
Thời trang 24/7

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/09/2025 12:00 GMT+7

Mũ len là phụ kiện nhỏ nhưng có sức hút lớn, vừa giữ ấm vừa làm nổi bật phong cách riêng ngày thu.

Không chỉ đơn thuần là món đồ giữ ấm, mũ len còn góp phần hoàn thiện phong cách, mang đến sự hài hòa và cuốn hút.

Mũ len kết hợp áo len cho ngày se lạnh 

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 1.

Chiếc mũ len thiết kế dáng ôm sát đầu, viền gấp cao tạo điểm nhấn gọn gàng

ẢNH: @TU_HHAO

Mũ màu be nhẹ nhàng dễ phối với nhiều trang phục khác nhau, khi kết hợp với set đồ cùng tông đồng bộ sẽ tạo nên sự hài hòa khó cưỡng.

Năng động khi phối mũ len cùng áo thun cộc tay 

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 2.

Chiếc mũ len có phom ôm sát, gam màu đen cá tính và chi tiết chữ thêu nổi bật, phối cùng với áo thun cộc tay phom rộng và quần shorts vải cùng tông mũ, tổng thể bộ đồ mang lại sự phóng khoáng

ẢNH: @THDNGG_

Kiểu phối này vừa trẻ trung, vừa năng động, rất phù hợp để xuống phố hay dạo chơi cuối tuần.

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 3.

Tối giản với mũ len trắng trơn, dáng bo tròn ôm sát tạo cảm giác gọn gàng

ẢNH: @PHANHXT

Điểm nhấn là dòng chữ đen thêu phía trước, giúp chiếc mũ thêm phần cá tính và nổi bật. Phối cùng một chiếc áo thun đỏ crop top, quần ống rộng trắng cạp trễ, bạn sẽ có một bộ đồ vừa thoải mái, vừa khoe khéo vòng eo thon gọn.

Áo sweater đi cùng mũ len mang lại vẻ cuốn hút 

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 4.

Một món phụ kiện nhỏ nhưng dễ dàng “nâng tầm” trang phục mùa thu không thể bỏ qua là mũ len trơn

ẢNH: @CHOSEN STUDIO

Sở hữu gam đen cơ bản, dáng bo tròn ôm sát đầu, mũ len tạo cảm giác gọn gàng và cá tính. Khi lên đồ cùng áo sweater rộng rãi và quần ống suông, set đồ toát lên vẻ năng động, cuốn hút.

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 5.

Mũ len trắng với dòng chữ nổi bật phía trước mang lại nét dễ thương nhưng vẫn cá tính

ẢNH: @CHOSEN STUDIO

Phối mặc cùng áo sweater đỏ tương phản với mũ mang lại sự thu hút thị giác. Hoàn thiện trang phục với quần shorts ngắn và giày đồng điệu để sở hữu một diện mạo năng động khi xuống phố những ngày đầu thu.

Mũ len phối áo hoodie zip cho phong cách cá tính 

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 6.

Trong những ngày se lạnh, áo hoodie zip là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ của giới trẻ yêu thích phong cách đường phố

ẢNH: @OUTERITY

Không chỉ giữ ấm, món đồ này còn dễ dàng giúp người mặc dễ dàng thể hiện cá tính. Phối cùng mũ len trắng tương phản màu sắc với áo hoodie giúp bạn thêm nổi bật.

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 7.

Mang đậm tinh thần streetwear cá tính khi diện mũ len màu đen tối giản, điểm nhấn là dòng chữ trắng nhỏ phía trước

ẢNH: @THYENN___

Khéo léo phối với áo khoác hoodie zip màu ghi xám phóng khoáng, bên trong là crop top đen ôm sát cơ thể. Quần shorts đen cạp thấp cùng thắt lưng bản nhỏ tôn đôi chân dài, vừa thoải mái vừa cá tính. 

Nổi bật giữa mùa thu lãng mạn với mũ len- Ảnh 8.

Một chút nhấn nhá độc đáo đến từ mũ len be đã giúp diện mạo trở nên thú vị và giàu sắc thái hơn

ẢNH: @THDNGG_

Dáng mũ mềm rũ ôm gọn đầu, cùng chi tiết dòng chữ in đen chạy quanh viền, khi kết hợp cùng hoodie zip xám phóng khoáng và quần nỉ ống rộng, bộ trang phục không chỉ gợi cảm giác thoải mái mà còn khẳng định sự nổi bật.


Mũ len Áo thun giữ ấm Phụ kiện Mùa Thu Đông

