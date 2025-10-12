Nổi bật trên đường phố, văn phòng với phong cách thời trang du mục đô thị

Được xem là sự giao thoa tinh tế giữa tinh thần tự do phóng khoáng và nhịp sống hiện đại phong cách thời trang du mục đô thị là cách các tín đồ thể hiện cá tính thời trang trong những bộ đồ mang chất liệu tự nhiên, phom dáng thoải mái và sự tối giản được kết hợp hài hòa.

Áo sơ mi trắng oversized tay phồng, xẻ sâu phối lưới mang tinh thần phóng khoáng. Quần jeans ống loe nhiều túi hộp gợi phong cách du mục hiện đại. Phụ kiện bản lớn tạo điểm nhấn cá tính, tổng thể toát lên vẻ tự do, tiện dụng và thời thượng của urban nomad ẢNH: ZIMMERMANN

Nhận diện nàng trong phong cách urban nomad - du mục đô thị

Khởi nguồn từ lối sống tự do, không ràng buộc, phong cách du mục đô thị dung hòa vẻ phóng khoáng của du mục và sự tinh giản, tiện dụng của môi trường thành thị. Đó không chỉ là cách ăn mặc mà còn là tuyên ngôn sống: tự do, thích ứng và sẵn sàng bước đi trên những hành trình mới.

Bộ trang phục thể hiện rõ tinh thần “urban nomad” - tự do, dịch chuyển và ứng dụng cao. Áo rộng phối ren bèo tầng gợi vẻ phóng khoáng, couture. Quần ống loe túi hộp tiện dụng, phụ kiện kim loại và kính retro tạo điểm nhấn cá tính ẢNH: ZIMMERMANN

Nổi bật bởi sự thoải mái và thực dụng, nhưng vẫn giữ được vẻ hiện đại, tinh tế 'urban nomad' - du mục đô thị thường sử dụng các gam màu trung tính như be, trắng, đen, xám, nâu… dễ kết hợp, phù hợp với nhiều không gian và hoàn cảnh khác nhau. Chất liệu phổ biến là vải tự nhiên, thoáng nhẹ, co giãn tốt như cotton, linen, thun co giãn, giúp người mặc dễ dàng di chuyển, hoạt động cả ngày dài.

Phom dáng suông bay bổng cùng chất liệu mềm nhẹ mang tinh thần tự do đặc trưng của urban nomad. Ống quần bo nhẹ mang phong cách du mục, dung hòa vẻ phóng khoáng và thanh lịch - một thiết kế chuyển tiếp tinh tế giữa thời trang đô thị và du mục ẢNH: ZIMMERMANN

Các món đồ cơ bản của phong cách này bao gồm áo khoác mỏng, trench coat, áo sơ mi rộng, áo thun oversized, quần ống suông, quần jogger, váy dài mềm rủ, áo len dáng dài, khăn choàng, giày sneaker hoặc xăng đan bệt. Các chi tiết thiết kế thường ít cầu kỳ, ưu tiên sự đơn giản nhưng có điểm nhấn tinh tế ở phom dáng hoặc kết cấu lớp lang.

Cách phối đồ trong phong cách urban nomad thường theo nguyên tắc layering - xếp lớp thông minh, tạo hiệu ứng thị giác uyển chuyển, giúp người mặc vừa giữ được sự thoải mái, vừa thể hiện cá tính riêng.

Bộ trang phục là sự cân bằng giữa sự thoải mái, tính thực dụng của trang phục cùng sự thanh lịch, tinh tế của thời trang thành thị, thể hiện hoàn hảo các đặc trưng của phong cách ẢNH: ELIE SAAB

Các thiết kế thể hiện gần như trọn vẹn tinh thần của phong cách với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất liệu tự nhiên (dệt, đan) và các chi tiết thủ công - những ví dụ điển hình cho khía cạnh lãng mạn, nghệ thuật của người du mục thành thị ẢNH: BALMAIN

Tinh tế, tối giản mà vẫn nổi bật

Phù hợp với những người yêu thích sự tối giản, tinh tế, không quá phô trương nhưng vẫn khẳng định được bản sắc riêng, điểm nổi bật của phong cách du mục đô thị chính là sự kết nối với thiên nhiên và nhịp sống thành phố. Nó vừa tối giản, vừa tinh tế, không quá phô trương mà lại thể hiện bản sắc riêng rất rõ ràng. Chính vì vậy mà khi trải nghiệm phong cách này, các tín đồ rất dễ nổi bật - dù chưng diện những set đồ mang phong cách đường phố hay công sở.

Các trang phục thoải mái, tiện ích và sử dụng các tông màu tự nhiên thể hiện các đặc trưng của phong cách thời trang ẢNH: PARFOIS



