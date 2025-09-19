'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

Với thiết kế độc đáo, quần ống lửng không chỉ giúp đôi chân của bạn trông thon gọn hơn mà còn tạo nên một phong cách phóng khoáng, đầy cá tính.
Quần ống lửng với áo sơ mi sành điệu
Áo sơ mi được để mở cúc mang lại sự thoải mái, phối cùng quần ống lửng denim màu đen rộng rãi tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.
Chiếc quần ống lửng màu đen phom dáng suông rộng giúp bộ trang phục thêm phần hoàn hảo và cá tính. Tổng thể bộ trang phục toát lên vẻ đẹp tinh tế và cổ điển.
Phối quần ống lửng với áo thun năng động
Phối cùng quần ống lửng denim rộng rãi màu xanh nhạt tạo cảm giác cổ điển. Thêm một đôi giày sneakers trắng là sự kết hợp hoàn hảo cho bộ trang phục, tổng thể bộ đồ mang lại cảm giác dễ chịu, lý tưởng cho những ngày dạo phố hoặc đi chơi cuối tuần.
Kết hợp cùng chiếc quần ống lửng dáng rộng đơn giản nhưng tạo nên tổng thể hài hòa, mang đậm phong cách đường phố.
Đổi gió với quần ống lửng và áo ống
Điểm nhấn chính là chiếc quần ống lửng họa tiết rằn ri, có phom dáng rộng rãi mang đậm phong cách bụi bặm. Hoàn thiện tổng thể với đôi bốt da màu be giúp hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu.
Trái ngược với sự đơn giản của áo, chiếc quần ống lửng có thiết kế vô cùng cá tính với những đường may nổi cùng với dây đai mang đậm phong cách đường phố.
Thoải mái và cá tính với quần ống lửng và áo tank top
Điểm nhấn chính là chiếc quần ống lửng màu đen có chi tiết đính đá dọc theo hai bên ống quần, tạo nên sự cá tính và mạnh mẽ.