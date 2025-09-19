  • An Giang
Thời trang 24/7

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
19/09/2025 12:00 GMT+7

Nổi bật giữa phố đông, quần ống lửng mang đến cho nàng vẻ đẹp đầy cá tính, sẵn sàng phá vỡ mọi chuẩn mực để khẳng định phong cách riêng.

Với thiết kế độc đáo, quần ống lửng không chỉ giúp đôi chân của bạn trông thon gọn hơn mà còn tạo nên một phong cách phóng khoáng, đầy cá tính.

Quần ống lửng với áo sơ mi sành điệu

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 1.

Bộ trang phục toát lên vẻ cá tính với áo sơ mi ngắn tay màu xám cùng áo bra đen bên trong tạo điểm nhấn vô cùng táo bạo

ẢNH: @IMUR.KT

Áo sơ mi được để mở cúc mang lại sự thoải mái, phối cùng quần ống lửng denim màu đen rộng rãi tạo nên sự cân bằng hoàn hảo.

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 2.

Áo sơ mi sọc dọc màu xanh và trắng với phom dáng rộng rãi, phần tay áo được xắn lên, tạo sự năng động và thoải mái

ẢNH: @A_GOGO.STUDIO

Chiếc quần ống lửng màu đen phom dáng suông rộng giúp bộ trang phục thêm phần hoàn hảo và cá tính. Tổng thể bộ trang phục toát lên vẻ đẹp tinh tế và cổ điển.

Phối quần ống lửng với áo thun năng động

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 3.

Chiếc áo phông trắng cổ tròn, phom dáng rộng với viền cổ và tay áo màu đen tạo cảm giác khỏe khoắn

ẢNH: @JADE.6869

Phối cùng quần ống lửng denim rộng rãi màu xanh nhạt tạo cảm giác cổ điển. Thêm một đôi giày sneakers trắng là sự kết hợp hoàn hảo cho bộ trang phục, tổng thể bộ đồ mang lại cảm giác dễ chịu, lý tưởng cho những ngày dạo phố hoặc đi chơi cuối tuần.

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 4.

Chiếc áo phông trắng rộng rãi có cổ áo chữ V, được trang trí bằng hình in Hello Kitty đáng yêu tạo nên vẻ ngoài vô cùng năng động

ẢNH: @HDAO.D

Kết hợp cùng chiếc quần ống lửng dáng rộng đơn giản nhưng tạo nên tổng thể hài hòa, mang đậm phong cách đường phố.

Đổi gió với quần ống lửng và áo ống

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 5.

Chiếc áo ống màu trắng ôm sát giúp tôn lên vòng eo và bờ vai thon gọn

ẢNH: @IMUR.KT

Điểm nhấn chính là chiếc quần ống lửng họa tiết rằn ri, có phom dáng rộng rãi mang đậm phong cách bụi bặm. Hoàn thiện tổng thể với đôi bốt da màu be giúp hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu.

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 6.

Áo ống màu xám nhạt ôm sát để lộ vai và vòng eo thon gọn, những chi tiết đính đá lấp lánh giúp bộ trang phục thêm phần nổi bật

ẢNH: @BEA_XINH

Trái ngược với sự đơn giản của áo, chiếc quần ống lửng có thiết kế vô cùng cá tính với những đường may nổi cùng với dây đai mang đậm phong cách đường phố.

Thoải mái và cá tính với quần ống lửng và áo tank top 

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 7.

Chiếc áo tank top màu xám ôm sát cơ thể với họa tiết chữ nhỏ ở ngực giúp tôn lên vóc dáng

ẢNH: @NARL_22

Điểm nhấn chính là chiếc quần ống lửng màu đen có chi tiết đính đá dọc theo hai bên ống quần, tạo nên sự cá tính và mạnh mẽ.

'Nổi loạn' và phá cách cùng quần ống lửng- Ảnh 8.

Chiếc áo tank top đen in hình graphic vô cùng nổi bật đã khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn. Phối cùng một chiếc quần ống lửng rách gối có phom dáng rộng mang lại sự thoải mái, đậm phong cách cá tính

ẢNH: @NRUBURN


quần ống Quần lửng quần ống lửng áo tank top phong cách bụi bặm

