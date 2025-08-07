  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
07/08/2025 21:30 GMT+7

Lấy cảm hứng từ blazer và những bộ trang phục công sở cổ điển, nhưng được tái định nghĩa với tinh thần trẻ trung, phóng khoáng phong cách corporatecore đang 'thổi' làn gió mới vào thời trang công sở.

Không còn là những set đồ chuẩn mực, khô cứng gắn liền với hình ảnh công việc, phong cách corporatecore trở thành tuyên ngôn mới thông qua sự thể hiện của các thiết kế lấy cảm hứng từ blazer hoặc những bộ trang phục công sở cổ điển cho thế hệ yêu thích sự thanh lịch nhưng vẫn khát khao thể hiện cá tính.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 1.

Corporatecore lấy cảm hứng từ trang phục công sở cổ điển - đang lột xác đầy ấn tượng để hòa mình vào hơi thở đương đại

ẢNH: À TOUS VIETNAM

Khi blazer không còn gò bó

Phong cách corporatecore xuất phát từ sự dịch chuyển của thời trang từ không gian văn phòng sang đời sống thường nhật. Khi khái niệm "power dressing" - ăn mặc để thể hiện quyền lực dần được thay thế bởi "expressive dressing" - ăn mặc thể hiện cảm xúc, giới trẻ đã tìm cách làm mới những chiếc blazer, quần âu hay sơ mi cổ điển để chúng trở nên thân thiện hơn với nhịp sống linh hoạt. Kết quả là một phong cách giao thoa giữa sự tối giản công sở và tính ứng dụng đường phố, tạo nên vẻ ngoài cân bằng giữa chuyên nghiệp và tự do.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 2.
Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 3.
Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 4.

Không còn là blazer gò bó hay quần âu chuẩn mực, corporatecore hướng đến sự trẻ trung, cá tính hóa, pha trộn giữa thanh lịch và tự do, tạo nên diện mạo mới cho người mặc trong nhiều bối cảnh từ bàn làm việc đến phố thị sôi động

ẢNH: DECODE HOUSE, FB THIỀU BẢO TRÂM

Điểm nhận diện của phong cách corporatecore chính là blazer phom dáng oversized, quần âu cạp cao kết hợp crop top, hoặc chân váy midi đi cùng bốt da... Các gam màu truyền thống như xám, đen, be vẫn được giữ lại, nhưng biến tấu với chất liệu lạ như len cashmere, da lộn, lụa satin hoặc điểm nhấn từ phụ kiện kim loại. Sự xuất hiện của áo sơ mi sheer, hoặc những thiết kế cut out tinh tế ngay trên blazer, biến bộ đồ công sở trở nên táo bạo mà vẫn sang trọng.

Blazer không chỉ được mặc kèm với quần âu, mà còn phối cùng quần jeans rách, chân váy xếp ly hoặc quần shorts tailored - tất cả đều phản ánh một ngôn ngữ mới: phá bỏ sự rập khuôn nhưng vẫn giữ được DNA thanh lịch.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 5.

Trọng tâm của corporatecore là khả năng biến tấu khéo léo những phom dáng công sở truyền thống

ẢNH: DECODE HOUSE

Phụ kiện - yếu tố định hình cá tính

Phong cách thời trang corporatecore không hoàn chỉnh nếu thiếu phụ kiện. Túi xách da hộp vuông, thắt lưng bản to, giày loafer chunky hoặc bốt cao gót trở thành những lựa chọn chủ đạo. Trang sức kim loại tối giản - vòng cổ choker, hoa tai bạc thanh mảnh góp phần định hình phong cách, giữ tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 6.

Sơ mi, blazer và cravat - vừa là chính, vừa là phụ, vừa tạo cảm hứng vừa trang trí làm điểm nhấn, tất cả tạo nên một tinh thần tự do và phóng khoáng của trang phục công sở

ẢNH: FB THIỀU BẢO TRÂM

Corporatecore chạm đến tâm lý của thế hệ trẻ: muốn khẳng định bản thân nhưng không đánh mất tính thẩm mỹ chuẩn mực. Trong thời đại work-life blending (sự pha trộn giữa công việc và cuộc sống) - ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân dần mờ nhạt phong cách này trở thành lựa chọn thông minh: đủ lịch sự để xuất hiện trong cuộc họp, nhưng cũng đủ phóng khoáng để bước vào một buổi tiệc tối.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 7.
Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 8.
Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 9.

Trong bối cảnh thời trang chuyển dịch theo xu hướng “multi-context dressing” (trang phục đa ngữ cảnh) - một bộ trang phục có thể ứng dụng ở nhiều không gian khác nhau, corporatecore mang đến sự linh hoạt cần thiết. Đủ lịch thiệp để ngồi họp, đủ phóng khoáng để dạo phố, đủ cá tính để xuất hiện trên mạng xã hội...

ẢNH: DECODE HOUSE, À TOUS VIETNAM

Corporatecore không chỉ là một xu hướng thoáng qua, mà đang được nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế xem là biểu tượng của thời trang đa chức năng, đáp ứng yêu cầu của nhịp sống hiện đại.

Khi blazer oversized được phối cùng sneakers, hay sơ mi công sở đi kèm chân váy lụa, đó không chỉ là sự biến tấu trang phục, mà là tuyên ngôn cá tính của một thế hệ dám thử thách giới hạn cũ để tạo nên chuẩn mực mới.

Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore- Ảnh 10.

Sự kết hợp giữa cut out tinh tế, layering sáng tạo và những chi tiết đối xứng hoặc bất đối xứng tạo nên tổng thể vừa chỉn chu vừa táo bạo

ẢNH: DECODE HOUSE

 

blazer phong cách thời trang Thời trang công sở công sở hiện đại Chân váy

Bài viết khác

Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Thay đổi phong cách công sở với áo blouse

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Những kiểu tóc ngắn đẹp nhất cho mùa thu này

Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Đỉnh cao của sự sang trọng với phong cách minimalism

Chân váy hoa 'đốn tim' nàng thơ yêu nét đẹp cổ điển

Chân váy hoa 'đốn tim' nàng thơ yêu nét đẹp cổ điển

Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Khẳng định phong cách thanh lịch cùng bộ đôi sơ mi và blazer

Tỏa sáng phong thái kiêu kỳ cùng đầm lệch vai

Tỏa sáng phong thái kiêu kỳ cùng đầm lệch vai

Áo lót và quần ống rộng, màn kết hợp thời thượng định hình phong cách mới

Áo lót và quần ống rộng, màn kết hợp thời thượng định hình phong cách mới

Trang phục yoga tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn

Trang phục yoga tinh tế, cuốn hút mọi ánh nhìn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top