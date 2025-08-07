Nữ công sở 'nghiện' blazer không nên bỏ qua phong cách corporatecore

Không còn là những set đồ chuẩn mực, khô cứng gắn liền với hình ảnh công việc, phong cách corporatecore trở thành tuyên ngôn mới thông qua sự thể hiện của các thiết kế lấy cảm hứng từ blazer hoặc những bộ trang phục công sở cổ điển cho thế hệ yêu thích sự thanh lịch nhưng vẫn khát khao thể hiện cá tính.

Corporatecore lấy cảm hứng từ trang phục công sở cổ điển - đang lột xác đầy ấn tượng để hòa mình vào hơi thở đương đại ẢNH: À TOUS VIETNAM

Khi blazer không còn gò bó

Phong cách corporatecore xuất phát từ sự dịch chuyển của thời trang từ không gian văn phòng sang đời sống thường nhật. Khi khái niệm "power dressing" - ăn mặc để thể hiện quyền lực dần được thay thế bởi "expressive dressing" - ăn mặc thể hiện cảm xúc, giới trẻ đã tìm cách làm mới những chiếc blazer, quần âu hay sơ mi cổ điển để chúng trở nên thân thiện hơn với nhịp sống linh hoạt. Kết quả là một phong cách giao thoa giữa sự tối giản công sở và tính ứng dụng đường phố, tạo nên vẻ ngoài cân bằng giữa chuyên nghiệp và tự do.

Không còn là blazer gò bó hay quần âu chuẩn mực, corporatecore hướng đến sự trẻ trung, cá tính hóa, pha trộn giữa thanh lịch và tự do, tạo nên diện mạo mới cho người mặc trong nhiều bối cảnh từ bàn làm việc đến phố thị sôi động ẢNH: DECODE HOUSE, FB THIỀU BẢO TRÂM

Điểm nhận diện của phong cách corporatecore chính là blazer phom dáng oversized, quần âu cạp cao kết hợp crop top, hoặc chân váy midi đi cùng bốt da... Các gam màu truyền thống như xám, đen, be vẫn được giữ lại, nhưng biến tấu với chất liệu lạ như len cashmere, da lộn, lụa satin hoặc điểm nhấn từ phụ kiện kim loại. Sự xuất hiện của áo sơ mi sheer, hoặc những thiết kế cut out tinh tế ngay trên blazer, biến bộ đồ công sở trở nên táo bạo mà vẫn sang trọng.

Blazer không chỉ được mặc kèm với quần âu, mà còn phối cùng quần jeans rách, chân váy xếp ly hoặc quần shorts tailored - tất cả đều phản ánh một ngôn ngữ mới: phá bỏ sự rập khuôn nhưng vẫn giữ được DNA thanh lịch.

Trọng tâm của corporatecore là khả năng biến tấu khéo léo những phom dáng công sở truyền thống ẢNH: DECODE HOUSE

Phụ kiện - yếu tố định hình cá tính

Phong cách thời trang corporatecore không hoàn chỉnh nếu thiếu phụ kiện. Túi xách da hộp vuông, thắt lưng bản to, giày loafer chunky hoặc bốt cao gót trở thành những lựa chọn chủ đạo. Trang sức kim loại tối giản - vòng cổ choker, hoa tai bạc thanh mảnh góp phần định hình phong cách, giữ tổng thể gọn gàng nhưng vẫn có điểm nhấn.

Sơ mi, blazer và cravat - vừa là chính, vừa là phụ, vừa tạo cảm hứng vừa trang trí làm điểm nhấn, tất cả tạo nên một tinh thần tự do và phóng khoáng của trang phục công sở ẢNH: FB THIỀU BẢO TRÂM

Corporatecore chạm đến tâm lý của thế hệ trẻ: muốn khẳng định bản thân nhưng không đánh mất tính thẩm mỹ chuẩn mực. Trong thời đại work-life blending (sự pha trộn giữa công việc và cuộc sống) - ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân dần mờ nhạt phong cách này trở thành lựa chọn thông minh: đủ lịch sự để xuất hiện trong cuộc họp, nhưng cũng đủ phóng khoáng để bước vào một buổi tiệc tối.

Trong bối cảnh thời trang chuyển dịch theo xu hướng “multi-context dressing” (trang phục đa ngữ cảnh) - một bộ trang phục có thể ứng dụng ở nhiều không gian khác nhau, corporatecore mang đến sự linh hoạt cần thiết. Đủ lịch thiệp để ngồi họp, đủ phóng khoáng để dạo phố, đủ cá tính để xuất hiện trên mạng xã hội...

ẢNH: DECODE HOUSE, À TOUS VIETNAM

Corporatecore không chỉ là một xu hướng thoáng qua, mà đang được nhiều thương hiệu thời trang Việt Nam và quốc tế xem là biểu tượng của thời trang đa chức năng, đáp ứng yêu cầu của nhịp sống hiện đại.

Khi blazer oversized được phối cùng sneakers, hay sơ mi công sở đi kèm chân váy lụa, đó không chỉ là sự biến tấu trang phục, mà là tuyên ngôn cá tính của một thế hệ dám thử thách giới hạn cũ để tạo nên chuẩn mực mới.