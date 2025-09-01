'Nữ hoàng' của mọi cuộc dạo phố gọi tên chân váy tầng

Trong muôn vàn thiết kế thời trang dành cho phái đẹp, có một món đồ luôn biết cách khẳng định vị thế và trở thành "nữ hoàng" của mọi cuộc dạo chơi - đó chính là chân váy tầng.

Năng động với chân váy tầng ngắn và áo thun

Nàng có thể hóa thân thành nàng thơ hiện đại với phong cách "đốn tim" giới trẻ ẢNH: @THDNGG_

Áo thun trắng điểm xuyết họa tiết hoa dâm bụt đỏ, kết hợp cùng chân váy tầng ngắn đen tạo nên tổng thể vừa bay bổng, vừa cá tính. Khăn turban trùm đầu thắt nơ điệu đà cùng túi xách đỏ đồng điệu là chi tiết đắt giá, biến set đồ thường ngày thành bộ đồ vô cùng nổi bật.

Chân váy tầng ngắn đỏ rực rỡ kết hợp áo thun polo trắng đơn giản mang đến vẻ ngoài trẻ trung. Đôi giày thể thao đỏ tiệp màu váy cùng tất cao quá gối khiến nàng càng thêm phần cá tính ẢNH: @YANGG.22

Một chút phá cách từ sự kết hợp áo thun xanh rộng rãi cùng chân váy tầng voan trắng bồng bềnh đã tạo nên vẻ ngoài đáng yêu. Đôi giày thể thao đi cùng tất ngắn không chỉ thoải mái mà còn tăng thêm điểm nhấn cá tính cho người mặc ẢNH: @YENMEO.1098

Cuốn hút với công thức chân váy tầng và áo quây

Vẻ gợi cảm được tôn lên trọn vẹn với chiếc áo quây ôm sát, khoe bờ vai thon cuốn hút ẢNH: @NGANHA.203

Đi theo đó là chân váy tầng ngắn xếp bèo tinh tế, vừa tạo độ bồng bềnh vừa mang lại sự nữ tính khó rời mắt.

Sự phá cách đầy cuốn hút đến từ áo quây trắng điểm chi tiết dây buộc tinh nghịch, kết hợp cùng chân váy tầng ngắn họa tiết ca rô đen trắng, viền bèo nhấn nhá. Đây chính là lựa chọn hoàn hảo để nàng tự tin xuống phố và ghi dấu ấn riêng ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Trẻ trung với chân váy tầng và áo ba lỗ

Với sự kết hợp hoàn hảo của chân váy tầng kẻ ca rô cùng áo ba lỗ đen ôm dáng, nàng sở hữu ngay một diện mạo vừa năng động vừa cuốn hút ẢNH: @THDNGG_

Điểm cộng đến từ túi da xám bạc nhỏ gọn và tất cao ngang gối, khiến set đồ này càng thêm nổi bật và cá tính giữa phố phường.

Tự tin khoe dáng với chân váy tầng và áo hai dây

Set đồ với áo hai dây chấm bi ôm dáng kết hợp chân váy tầng ngắn nhiều lớp mang lại sự tươi mới và cực kỳ nổi bật ẢNH: @PHUONGDOLOVEUU

Chi tiết váy tầng bồng bềnh giúp dáng vẻ thêm phần duyên dáng, trong khi áo hai dây ôm gọn khoe trọn sự tự tin.

Thanh lịch hơn với chân váy tầng ngắn cùng áo sơ mi

Áo sơ mi trắng phối cùng chân váy tầng đen mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và trẻ trung. Thu hút ánh nhìn nhờ mũ vải đồng điệu và túi xách da mềm khiến bộ trang phục thêm phần tinh tế ẢNH: @YANGG.22

Chân váy tầng không chỉ tôn vinh nét nữ tính ngọt ngào mà còn mở ra vô vàn phong cách.