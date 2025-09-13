  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026

Thùy Dung P
Thùy Dung P
13/09/2025 19:30 GMT+7

Nhà thiết kế Vy Nguyễn vừa gây tiếng vang lớn cho thời trang công sở Việt Nam khi giới thiệu bộ sưu sưu tập 'Continuum' tại New York Fashion Week Spring - Summer 2026. Các thiết kế tinh giản, cá tính nhưng lịch lãm của cô mang đến góc nhìn mới, khẳng định bản lĩnh của một tài năng thiết kế trẻ người Việt hội nhập quốc tế.

Bộ sưu tập Continuum vừa được NTK Vy Nguyễn giới thiệu tại The Glasshouse, New York (Mỹ) vào ngày 12.9, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của thương hiệu thời trang Việt Nam trên sàn diễn New York Fashion Week (Tuần lễ thời trang New York).

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 1.

Nhà thiết kế Vy Nguyễn (24 tuổi) trở thành tâm điểm chú ý khi mang những thiết kế đậm tinh thần công sở Việt Nam đến một trong những sàn diễn thời trang danh giá nhất toàn cầu

ẢNH: NTKCC

Vy Nguyễn có tên đầy đủ là Lê Nguyễn Thục Vy, sinh ra tại Hà Nội, đặt chân đến New York từ năm 16 tuổi và theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) - học viện thiết kế hàng đầu thế giới. Cô từng tích lũy kinh nghiệm tại các thương hiệu nổi tiếng như Dion Lee, Grace Ling, Yeon Studio và hiện đang làm việc trong ngành thời trang tại Mỹ.

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 2.

Với những thiết kế tinh giản, cá tính nhưng đầy lịch lãm, nữ thiết kế Việt mang đến một tuyên ngôn mạnh mẽ: thời trang công sở Việt Nam đủ sức tỏa sáng và khẳng định bản lĩnh ngay giữa kinh đô thời trang thế giới

ẢNH: NTKCC

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 3.

Các thiết kế mang đậm tinh thần thanh lịch, giàu chất sáng tạo của nhà mốt Việt chính là cách để người phụ nữ thể hiện bản lĩnh và tạo nên sự cuốn hút

ẢNH: NTKCC

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 4.

Vẻ đẹp tinh giản có chủ đích, nơi nhà thiết kế biến từng bộ trang phục thành một tuyên ngôn thị giác, sự chuyên nghiệp vẫn có thể song hành cùng vẻ gợi cảm, thanh lịch không tách rời bản lĩnh

ẢNH: NTKCC

Thời trang công sở, lĩnh vực vốn gắn liền với sự nghiêm túc, khuôn mẫu và chuẩn mực nhưng dưới góc nhìn sáng tạo của NTK, những giới hạn quen thuộc đã được thổi vào một tinh thần mới, nơi sự tinh giản, cá tính và lịch lãm hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập Continuum đều mang vẻ đẹp giản lược đến tinh tế. Những đường cắt gọn gàng, cấu trúc rõ ràng, phom dáng phóng khoáng nhưng tiết chế làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ hiện đại - không cầu kỳ, không phô trương nhưng đầy sức hút.

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 5.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 6.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 7.

Blazer oversized với những đường cắt dứt khoát, vừa quyền lực vừa phóng khoáng; quần ống suông thanh thoát tôn dáng, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu; đầm dài cut out tinh tế, biến công sở thành nơi người phụ nữ tỏa sáng

ẢNH: NTKCC

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 8.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 9.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 10.

Các chi tiết cut out, đường cắt bất đối xứng hay phom dáng phóng khoáng được khai thác triệt để

ẢNH: NTKCC

Điểm nhấn của bộ sưu tập không chỉ nằm ở kỹ thuật thiết kế, mà còn ở tinh thần kết hợp hài hòa giữa nét đẹp Á Đông và tư duy sáng tạo đương đại. Trên nền gam màu đen - trắng kinh điển, những chất liệu như chiffon, ren, vải xuyên thấu được xử lý khéo léo để làm nổi bật tinh thần "thức tỉnh công sở" mà nhà thiết kế muốn gửi gắm.

Qua lăng kính của bộ sưu tập, thời trang công sở Việt không còn là những bộ đồng phục nhàm chán mà trở thành tiếng nói của sự tự do, của niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Người phụ nữ hiện đại vừa chuyên nghiệp, thanh lịch vừa tự tin khẳng định cá tính riêng của mình.

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 11.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 12.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 13.

Thời trang Việt duyên dáng, tinh giản nhưng đầy kiêu hãnh trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York

ẢNH: NTKCC

Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 14.
Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026- Ảnh 15.

Show diễn của thương hiệu thời trang Việt tại New York Fashion Week để lại ấn tượng mạnh mẽ khi khán phòng bùng nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt

ẢNH: NTKCC

New York Fashion Week thời trang Việt Nam Continuum Vy Nguyễn . Nhà thiết kế tuần lễ thời trang New York

Bài viết khác

Thời trang 'made in Vietnam' đến New York, Milan...

Thời trang 'made in Vietnam' đến New York, Milan...

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu Ro cầu mùa’

Hoa hậu Quế Anh trình diễn trang phục ‘Châu Ro cầu mùa’

Túi tái chế từ lưới đánh cá cũ đi chợ, đi chơi

Túi tái chế từ lưới đánh cá cũ đi chợ, đi chơi

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025

Mãn nhãn ảnh chụp dưới nước của dàn người mẫu Vietnam's Next Top Model 2025

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok

Nữ nhà văn Tina Yuan dịu dàng với Hanbok

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng

Nhan sắc 'con dâu hụt' của Hồng Đào trên màn ảnh rộng

Lê Hoàng Phương diện trang phục nặng gần 20 kg trên sàn diễn ‘Vietnam Beauty Fashion Fest’

Lê Hoàng Phương diện trang phục nặng gần 20 kg trên sàn diễn ‘Vietnam Beauty Fashion Fest’

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân

Nghệ nhân Năm Tuyền - người đam mê gìn giữ áo dài ngũ thân

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top