Nữ thiết kế Việt trình diễn BST tại New York Fashion Week 2026

Bộ sưu tập Continuum vừa được NTK Vy Nguyễn giới thiệu tại The Glasshouse, New York (Mỹ) vào ngày 12.9, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của thương hiệu thời trang Việt Nam trên sàn diễn New York Fashion Week (Tuần lễ thời trang New York).
Vy Nguyễn có tên đầy đủ là Lê Nguyễn Thục Vy, sinh ra tại Hà Nội, đặt chân đến New York từ năm 16 tuổi và theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) - học viện thiết kế hàng đầu thế giới. Cô từng tích lũy kinh nghiệm tại các thương hiệu nổi tiếng như Dion Lee, Grace Ling, Yeon Studio và hiện đang làm việc trong ngành thời trang tại Mỹ.
Thời trang công sở, lĩnh vực vốn gắn liền với sự nghiêm túc, khuôn mẫu và chuẩn mực nhưng dưới góc nhìn sáng tạo của NTK, những giới hạn quen thuộc đã được thổi vào một tinh thần mới, nơi sự tinh giản, cá tính và lịch lãm hòa quyện, tạo nên bản sắc không thể trộn lẫn.
Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập Continuum đều mang vẻ đẹp giản lược đến tinh tế. Những đường cắt gọn gàng, cấu trúc rõ ràng, phom dáng phóng khoáng nhưng tiết chế làm nổi bật hình ảnh người phụ nữ hiện đại - không cầu kỳ, không phô trương nhưng đầy sức hút.
Blazer oversized với những đường cắt dứt khoát, vừa quyền lực vừa phóng khoáng; quần ống suông thanh thoát tôn dáng, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn chỉn chu; đầm dài cut out tinh tế, biến công sở thành nơi người phụ nữ tỏa sáng
ẢNH: NTKCC
Các chi tiết cut out, đường cắt bất đối xứng hay phom dáng phóng khoáng được khai thác triệt để
ẢNH: NTKCC
Điểm nhấn của bộ sưu tập không chỉ nằm ở kỹ thuật thiết kế, mà còn ở tinh thần kết hợp hài hòa giữa nét đẹp Á Đông và tư duy sáng tạo đương đại. Trên nền gam màu đen - trắng kinh điển, những chất liệu như chiffon, ren, vải xuyên thấu được xử lý khéo léo để làm nổi bật tinh thần "thức tỉnh công sở" mà nhà thiết kế muốn gửi gắm.
Qua lăng kính của bộ sưu tập, thời trang công sở Việt không còn là những bộ đồng phục nhàm chán mà trở thành tiếng nói của sự tự do, của niềm kiêu hãnh và bản lĩnh. Người phụ nữ hiện đại vừa chuyên nghiệp, thanh lịch vừa tự tin khẳng định cá tính riêng của mình.
Thời trang Việt duyên dáng, tinh giản nhưng đầy kiêu hãnh trên sàn diễn Tuần lễ thời trang New York
ẢNH: NTKCC
Show diễn của thương hiệu thời trang Việt tại New York Fashion Week để lại ấn tượng mạnh mẽ khi khán phòng bùng nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt
ẢNH: NTKCC